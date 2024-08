Airbus costruirà due radiometri per il CNES da utilizzare nella NASA/JAXA international climate satellite mission

Airbus è stata selezionata dalla French Space Agency (CNES) per progettare e costruire due new generation microwave radiometers come parte del contributo francese all’Atmosphere Observing System (AOS): la C²OMODO mission (Convective Core Observations through MicrOwave Derivatives in the trOpics).

“Cooperazione tra Stati Uniti, Canada, Giappone, Italia e Francia, l’obiettivo di AOS è ottimizzare il modo in cui sono esaminati i collegamenti tra aerosol, nuvole, convezione atmosferica e precipitazioni. Comprendendo sei satelliti e piattaforme suborbitali in aria e sulla terra, fornirà dati chiave per previsioni migliori di meteo, qualità dell’aria e clima”, afferma Airbus.

“Lavorare su missioni climatiche è qualcosa che conta davvero per noi di Airbus. Solo poche settimane dopo il lancio della missione EarthCARE con Europa e Giappone, è un onore far parte di un’altra missione climatica, questa volta guidata dalla NASA con partner internazionali”, ha affermato Alain Fauré, Head of Space Systems at Airbus. “Vorrei ringraziare la French Space Agency, CNES, per aver supportato l’industria europea: con questo contratto Airbus sta rafforzando ulteriormente il suo ruolo nell’aiutare a comprendere meglio le nuvole, il meteo e il clima”.

“C²OMODO fornirà la prima visione globale in assoluto dei movimenti verticali dell’aria e delle proprietà delle precipitazioni nelle tempeste convettive. Ciò consentirà due miglioramenti chiave: una migliore comprensione di come si formano le precipitazioni intense e anche di come questi processi sono rappresentati nei modelli meteorologici computerizzati, il che porterà a migliori previsioni meteorologiche globali.

Progettati e costruiti a Tolosa, Francia, i C²OMODO high-frequency microwave radiometers saranno montati su due dei satelliti AOS, che lavoreranno in tandem in un’orbita inclinata: AOS-Storm, sotto la guida degli Stati Uniti, e Precipitation Measuring Mission (PMM) sotto la guida del Giappone“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)