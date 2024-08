News Brevi – 05.08.2024

DOPPIO TRASPORTO DI EMERGENZA PER IL 31° STORMO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Sono stati due, a distanza di poche ore, i trasporti medici di emergenza operati lo scorso venerdì dagli equipaggi del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, intorno alle ore 15 un Falcon 900 è decollato da Ciampino dirigendosi verso l’aeroporto di Cagliari-Elmas, dove ha imbarcato una bimba di due anni, accompagnata dal padre e dall’equipe medica, che doveva essere trasferita dal Presidio Ospedaliero San Michele – ARNAS G. Brotzu (Cagliari) all’Istituto pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Rientrato alla base del 31° Stormo e tornato disponibile per l’impiego, il velivolo è poi ripartito con un nuovo equipaggio verso le 23:30 per imbarcare – su richiesta della Prefettura di Bari – un’altra bambina di due anni presso l’aeroporto Bari-Palese e permetterne il trasporto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico “Giovanni XXIII” all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, accompagnata dall’equipe medica. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CAMBIO COMANDO AL CENTRO NAZIONALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA AEROSPAZIALE – Mercoledì 31 luglio si è svolta la cerimonia di avvicendamento alla direzione del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale di Pratica di Mare, presieduta dal Comandante la 9a Brigata Aerea ISTAR-EW, Gen. B.A. Danilo Morando. Numerose le autorità intervenute alla cerimonia tra cui il Comandante della D.A.S.A.S. Gen. D.A. Alessandro De Lorenzo e il Capo Ufficio Generale dello SMA AVIAMM Gen. Luca Baione. Nel suo intervento il Direttore uscente, Col. Marco Fraccaroli, ha ripercorso i traguardi più significativi raggiunti nel corso dei due anni trascorsi alla direzione del Centro, a partire dal processo di fusione tra due precedenti Enti insistenti sul sedime di Pratica di Mare che ha portato alla nascita del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale. Il Direttore subentrante, Col. Attilio Di Diodato, nel prendere la parola, ha ringraziato le Superiori Autorità per la fiducia accordatagli con il nuovo incarico, un ruolo prestigioso e ricco di responsabilità. Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale è il fulcro operativo del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ed ha come compiti, tra gli altri quello della ricezione di tutte le osservazioni sia terrestri che spaziali, della preparazione dei modelli matematici per avere previsioni del tempo e di Space Weather sempre più performanti, della gestione sulla qualità dei dati raccolti e diffusi, alla preparazione di dati climatologici indispensabili per l’approntamento logistico ed operativo degli assetti nelle operazioni OFCN. Il CNMCA in particolare, opera nel campo della meteorologia operativa a supporto del Comando Operativo di Vertice Interforze, della meteorologia aeronautica in qualità di Meteorological Watch Office ai sensi ICAO per tutto il territorio nazionale, della meteorologia marina con l’emissione degli avvisi di burrasca e del bollettino ai naviganti (METEOMAR), della meteorologia generale con previsioni del tempo, sia a scala regionale che nazionale, da diffondere via web e sui mass-media nazionali, al supporto previsionale quotidiano al Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di Centro di Competenza Nazionale e come riportato nel DPCM del 27/02/2004, ed, infine, delle previsioni di Space Weather per gli assetti della Difesa. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, opera su tutto il territorio nazionale per l’assolvimento dei compiti assegnati, svolgendo attività di misura e monitoraggio dell’atmosfera, di accentramento, trattamento ed elaborazione dati, di produzione di prodotti climatologici e meteorologici per le esigenze del Comparto Difesa, con particolare riferimento all’assistenza alla navigazione aerea militare e civile, al supporto alle operazioni dentro e fuori i confini nazionali, al supporto agli Enti dello Stato – tra cui spicca il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile – ed alla rappresentanza nelle organizzazioni nazionali e sovranazionali quali NATO, OMM, ECMWF e EUMETSAT (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO ALLA DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE – Giovedì 25 luglio ha avuto luogo la cerimonia per l’avvicendamento nell’incarico di Direttore di Amministrazione tra il Brigadier Generale Salvino O. Salamone e il Colonnello Vincenzo D. Simonetti. La cerimonia, presieduta dal Capo Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa, Generale Ispettore Capo Sergio Walter Maria Li Greci, si è svolta alla presenza del personale della Direzione di Amministrazione – UGCRA AM. All’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti degli omologhi organismi delle altre Forze Armate e Interforze, ha preso parte il Direttore dell’Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative Dott.ssa Marina Iaderosa. La Direzione di Amministrazione, prevista all’art. 154 del COM, è posta alle dirette dipendenze del Capo Ufficio Generale Centro Responsabilità Amministrativa. La “DirAmm”, articolata su due Reparti, assicura la gestione sia del bilancio di cassa per la F.A., sia della spesa delegata a favore della rete dei Funzionari Delegati – A.M.. Al contempo, svolge le funzioni di consulenza giuridica in ambito negoziale e di coordinamento amministrativo-contabile. Provvede altresì ad esercitare l’azione di controllo amministrativo degli Enti eseguendo ispezioni decentrate dall’Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative ed effettuando la revisione delle contabilità amministrative e patrimoniali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: AVVISO DI SCIOGLIMENTO DEL PATTO PARASOCIALE – L’Aeroporto di Bologna informa: “Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. rende noto che, in data 1 agosto 2024, si è sciolto per scadenza del termine il Patto Parasociale sottoscritto in data 2 agosto 2021 tra Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna (già Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara), Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia (già Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma) (collettivamente i “Soci Pubblici”) volto a disciplinare taluni diritti e obblighi in relazione all’assetto proprietario e al governo societario di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.. Il Patto Parasociale rappresentava un patto di sindacato dell’esercizio del diritto di voto (“Sindacato di Voto”) e di blocco (“Sindacato di Blocco”) rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lettere a) e b) del TUF. L’avviso di scioglimento del patto parasociale è pubblicato in data odierna sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e disponibile sul sito internet www.bologna-airport.it sezione Investor relations\Informazioni per gli azionisti e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it)”.

ACCORDO TRA ETIHAD AIRWAYS E WIO BANK PER UN PROGRAMMA DI ACCUMULO MIGLIA – Etihad Airways informa: “Wio Bank PJSC, la prima platform bank della regione, ed Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, hanno annunciato una nuova partnership che introduce un’offerta unica nel suo genere che consente ai clienti Wio Personal di guadagnare miglia Etihad Guest per ogni AED depositato nei loro Saving Spaces. Questo programma innovativo perfeziona i premi bancari tradizionali, poiché è la prima volta che una banca offre miglia senza collegarle a una carta di pagamento. La partnership sottolinea l’impegno di Wio nel migliorare l’esperienza bancaria dei clienti attraverso offerte e soluzioni innovative, tra cui premi che combinano il risparmio di denaro con vantaggi reali. Nell’ambito del programma, per ogni 1 AED depositato in un 12-month fixed Saving Space, i clienti guadagnano 1 Miglio Etihad Guest. Questo rapporto uno a uno offre un valore senza precedenti nei settori bancario e dei viaggi. Inoltre, i clienti possono rimanere in vantaggio sui propri risparmi, poiché le miglia vengono accreditate sul loro account Etihad Guest entro pochi giorni dall’apertura del deposito fisso. Questo vantaggio consente una pianificazione immediata del viaggio, una caratteristica senza pari nel mercato attuale”. Commentando la partnership, Jayesh Patel, Chief Executive Officer of Wio Bank PJSC, ha affermato: “La nostra partnership con Etihad Airways è un passo fondamentale nella nostra missione di ridefinire il banking in modi nuovi per il mercato e offrire un valore aggiunto immediato ai nostri clienti. Consentendo ai clienti di guadagnare miglia direttamente tramite i loro depositi, non stiamo solo incoraggiando il risparmio, ma stiamo anche consentendo l’indipendenza finanziaria e trasformando i sogni di viaggio in realtà tangibili”. Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha affermato: “Le nuove partnership innovative sono sempre state al centro del programma Etihad Guest e siamo orgogliosi di collaborare con Wio Bank per offrire ai nostri ospiti un modo completamente nuovo di guadagnare miglia. Mentre festeggiamo il raggiungimento di 10 milioni di membri Etihad Guest, continuiamo a migliorare il programma, offrendo ai nostri membri maggiori opportunità di guadagnare miglia che possono utilizzare per la loro prossima vacanza o fuga con noi”. “Il programma incoraggia inoltre i clienti a risparmiare, con l’opportunità di guadagnare fino a 10 milioni di miglia Etihad Guest. Con gli Etihad Guest reward flights a partire da sole 5.000 Etihad Guest Miles, i nuovi titolari di account possono guadagnare rapidamente voli”, conclude Etihad Airways.

LA EMIRATES FA CUP TITLE PARTNERSHIP VIENE ESTESA FINO AL 2028 – La Football Association (FA) ha esteso la sua partnership globale a lungo termine per la FA Cup con Emirates per altri quattro anni e la domestic cup competition più iconica al mondo continuerà a chiamarsi Emirates FA Cup fino al 2028. “La nuova estensione della partnership quadriennale tra Emirates e la FA Cup partirà all’inizio della stagione 2024/25 e accrescerà ulteriormente l’impegno di Emirates nei confronti della competizione di punta della FA, iniziata nel 2015 e che ha portato a molti anni di collaborazione di successo. Ogni stagione, oltre 700 club e 10.000 giocatori in dieci livelli della piramide calcistica inglese partecipano alla competizione storica, che culmina nella finale allo stadio di Wembley. Nella stagione 2023/24 oltre 96 milioni di spettatori si sono sintonizzati per guardare l’Emirates FA Cup, con oltre otto milioni che hanno guardato la finale tra Manchester City e Manchester United. L’attrattiva globale della competizione continua inoltre a crescere, con partite trasmesse in oltre 200 paesi in tutto il mondo. Il nuovo accordo tra FA ed Emirates include la creazione di opportunità per i fan di tutto il mondo di interagire con l’Emirates FA Cup nelle prossime stagioni, tra cui un annuale Emirates FA Cup Trophy Tour internazionale. Durante la partnership migliaia di fan hanno avuto la possibilità di vedere di persona il famoso trofeo della competizione, con tour in Ghana, Kenya, Australia, Malesia, Singapore, Corea del Sud e Stati Uniti, tutti supportati da Emirates. L’Emirates FA Cup continua a generare entrate significative ogni anno, il che crea investimenti vitali per il gioco inglese. In quanto organizzazione senza scopo di lucro, FA è in grado di reinvestire questi fondi per aiutare a sostenere, sviluppare e far crescere lo sport nazionale dal livello di base fino al gioco professionistico”, afferma Emirates. Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha affermato: “Nel corso degli anni l’Emirates FA Cup ha regalato tanti momenti sportivi indimenticabili e unito le comunità attraverso il potere del calcio. Siamo ancora incredibilmente orgogliosi della nostra partnership di lunga data con la FA e con questo prestigioso e storico torneo amato dai tifosi di calcio di tutto il mondo. Questo è un impegno che sottolinea la nostra dedizione al supporto del calcio a tutti i livelli e non vediamo l’ora di mettere in contatto ancora più tifosi da tutto il mondo con le loro squadre preferite, in modo che anche loro possano vivere la magia dell’Emirates FA Cup”. Mark Bullingham, FA Chief Executive, ha affermato: “Emirates è un partner prezioso della FA Cup da quasi un decennio e siamo lieti di estendere nuovamente il nostro rapporto. La nostra partnership è andata sempre più rafforzandosi nel corso degli anni e il loro impegno per la domestic cup competition più iconica del mondo ha portato grandi benefici al gioco inglese”.

A ORIZZONTE SISTEMI NAVALI IL QUARTO OFFSHORE PATROL VESSEL (OPV) PER LA MARINA MILITARE – Nell’ambito del programma OPV (Offshore Patrol Vessel) della Marina Militare italiana (MM), Orizzonte Sistemi Navali (OSN), la joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo, con quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha ricevuto dalla Marina Militare la notifica relativa all’esercizio dell’opzione per la costruzione del quarto pattugliatore di nuova generazione e relativo supporto logistico. Il valore complessivo dell’operazione è pari a circa 236 milioni di euro. Nei giorni a seguire, OSN concluderà i contratti di sub-fornitura notificando l’esercizio delle opzioni a Fincantieri e Leonardo, che avranno rispettivamente un valore pari a circa 163 milioni di euro e circa 70 milioni di euro. Il programma OPV, che contribuisce al piano di ammodernamento e rinnovamento delle unità della Marina Militare italiana, risponde alla necessità di garantire adeguate capacità di presenza e sorveglianza, vigilanza marittima, controllo del traffico mercantile, protezione delle linee di comunicazione e della zona economica esclusiva, oltre ad attività di tutela dalle minacce derivate dall’inquinamento marino, quali lo sversamento di liquidi tossici. Con una lunghezza di circa 95 metri, un dislocamento di 2.300 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo 97 membri dell’equipaggio, i nuovi pattugliatori, che verranno costruiti presso il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano di Fincantieri, si distingueranno per la concentrazione di soluzioni tecnologiche, nonché per standard di eccellenza in termini di automazione e manovrabilità, che li renderanno adatti a operare in un ampio ventaglio di scenari tattici e condizioni atmosferiche. Tra le caratteristiche più innovative vi è il cockpit navale, sviluppato per i Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA) della Marina Militare sulla base di un requisito realmente rivoluzionario: una postazione integrata, co-prodotta da Leonardo e Fincantieri NexTech, che permette la condotta della nave e delle operazioni aereonavali da parte di soli due operatori, il pilota e il copilota, che hanno inglobato le figure dell’ufficiale di guardia in plancia e del comandante. Da questa postazione, ubicata nella plancia comando, è infatti possibile gestire sia le macchine, i timoni e gli impianti di piattaforma sia alcune funzioni del sistema di combattimento.

IBERIA CELEBRA IL 70° ANNIVERSARIO DEL SUO PRIMO VOLO PER NEW YORK – Iberia celebra il 70° anniversario dei suoi voli per New York. “Il 3 agosto 1954 uno dei tre Super Constellation della compagnia aerea spagnola, il cosiddetto Santa Maria, volò per la prima volta tra Madrid e New York. Cinque giorni dopo, iniziarono i voli di linea. Per celebrare un giorno così speciale, Andrés Iwasaki, Iberia’s long-haul Cabin Crewmember, ha sorpreso i clienti del volo IB6251 sabato 3 agosto 2024, il primo volo della giornata, con un’esibizione di ‘New York, New York’ di Frank Sinatra. Il primo volo tra Madrid e New York, durato 15 ore a causa delle condizioni meteorologiche (sebbene il tempo normale fosse compreso tra le nove e le dieci ore), aveva una capacità di 19 passeggeri nella sua first-class cabin e 55 in economy class. L’equipaggio di volo era composto da 10 persone in totale. Iberia operava questa rotta tre volte a settimana e i biglietti costavano 436$ in first class e 334$ in economy class, acquistando un biglietto di andata e ritorno. Oggi i clienti Iberia hanno due voli al giorno e possono trovare biglietti sul suo sito web (iberia.com) a partire da 234 euro in economy class e 1.486 euro in business class a tratta, acquistando un biglietto di andata e ritorno”, afferma Iberia. “La rotta tra Madrid e New York si consolidò negli anni successivi e la prova del suo successo fu l’aumento del numero di passeggeri. Nei primi cinque mesi di attività, da agosto a dicembre, furono trasportate quasi 2.000 persone. L’anno successivo raggiunse le 7.300. Dopo 25 anni, nel 1979, la rotta aveva trasportato più di 2,2 milioni di passeggeri. Fu l’aggiunta di tre Super Constellation a consentire l’apertura di rotte regolari dall’altra parte dell’Atlantico, come New York, L’Avana e Buenos Aires. Nel 1952 la compagnia aerea spagnola acquistò tre Lockheed L-1049 Super Constellation. Il primo arrivò a Madrid il 24 giugno 1954. I tre nuovi velivoli furono chiamati come le tre caravelle di Cristoforo Colombo: Santa Maria, Niña e Pinta. Questi aerei erano più veloci e avevano un’autonomia maggiore rispetto ai DC-4 (rispettivamente 550 km/h contro 365 km/h e 8.300 km di autonomia contro 6.800 km), ed erano anche pressurizzati, il che aumentava il comfort dei passeggeri consentendo loro di volare più in alto ed evitare parte del maltempo. Oggi Iberia vola due volte al giorno tra Madrid e New York con l’Airbus 350-900, il modello più silenzioso sul mercato, che è anche dal 30% al 35% più efficiente nei consumi rispetto ai suoi predecessori, grazie ai materiali di ultima generazione utilizzati nella sua costruzione e al design avanzato dei suoi motori Rolls-Royce Trent XWB. Questo modello ha una capacità fino a 348 passeggeri in tre diverse cabine: business (31 passeggeri), premium economy (24 passeggeri) e tourist (293 passeggeri)”, prosegue Iberia. “Nel 2024 la compagnia aerea spagnola offre circa 435.000 posti per volare tra la capitale spagnola e la Grande Mela. Oltre ai voli per New York, Iberia vola verso altre sette destinazioni negli Stati Uniti: Miami, Boston, Chicago, Los Angeles, Dallas Fort Worth, San Francisco e Washington. In totale, 1,7 milioni di posti tra i due paesi, ovvero 130 voli a settimana”, conclude Iberia.