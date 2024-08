GE Aerospace firma un Offset Agreement con il Polish Ministry of National Defense

GE Aerospace e il Polish Ministry of National Defense hanno finalizzato un accordo per offset commitments a supporto dell’acquisizione prevista di 96 elicotteri Boeing AH-64E Apache Guardian, dotati di motori T700 di GE Aerospace. “L’offset agreement, che coinvolge Military Aviation Works (Wojskowe Zaklady Lotnicze NR 1 S.A. o WZL-1) in Deblin e Military University of Technology in Warsaw (Wojskowa Akademia Techniczna or WAT), sosterrà posti di lavoro di alto valore in Polonia e fornirà nuove aree di engine maintenance, repair and overhaul (MRO) technology, training, and technical assistance per la base industriale della difesa, consentendo all’industria polacca di supportare le Polish Armed Forces nel mantenimento della flotta Apache.

In base all’accordo, WZL-1 fornirà licensed MRO support per i motori T700/CT7 sugli Apache, nonché sugli elicotteri Sikorsky S-70i Black Hawk e Leonardo AW149 e AW101, che fanno parte della flotta di aeromobili delle Polish Armed Forces. WAT gestirà il training, inclusa la formazione sui motori T700/CT7, per tecnici polacchi, personale militare e dipendenti WZL-1 che supporteranno la flotta di elicotteri operante nelle Polish Armed Forces, oltre a preparare il futuro personale ingegneristico per le Polish Armed Forces”, afferma GE Aerospace.

“Con queste partnership, il Polish Ministry of National Defense avrà un deposito motori completo e engine training capabilities nel paese. Queste capacità garantiranno che il Polish Ministry of National Defense abbia sicurezza di fornitura per tutte le piattaforme alimentate dalla linea di motori T700/CT7. L’accordo apre anche la strada a future partnership in Polonia sui GE Aerospace combat engines come F110, F414 e F404, dove le relazioni con le industrie della difesa polacche saranno fondamentali”, prosegue GE Aerospace.

“Queste collaborazioni con WZL-1 e WAT saranno la chiave per garantire che la Polonia abbia le giuste capacità e risorse per supportare la crescente flotta polacca di motori T700/CT7 di GE Aerospace”, ha affermato Rita Flaherty, vice president, Global Sales & Business Development at GE Aerospace. “WZL-1 ha una notevole competenza in engine MRO services e WAT è nota per il suo sofisticato military training e per la produzione di tecnici altamente qualificati che lavoreranno su questi motori per decenni a venire. Entrambi i partner completano perfettamente il requisito delle Polish Armed Forces per le capacità in loco e GE Aerospace non vede l’ora di lavorare con queste aziende polacche mentre supportano la famiglia di motori T700/CT7”.

“Oggi la T700/CT7 family of turboshaft and turboprop engines equipaggia 15 tipi di elicotteri e velivoli ad ala fissa, con oltre 130 clienti in più di 50 paesi. La famiglia T700/CT7 ha superato i 25.000 motori consegnati e oltre 130 milioni di ore di volo totali.

Il motore T700/CT7 ha una presenza diffusa in tutta Europa e nel mondo. Solo in Europa, sono stati consegnati o sono in ordine più di 1.300 motori T700/CT7 per 20 clienti militari e paramilitari europei, il che contraddistingue il T700/CT7 come il motore di scelta per medium-sized helicopter operators e consente l’interoperabilità e la collaborazione tra questi clienti.

Il design del T700/CT7 ha dimostrato il suo valore negli ambienti più difficili, registrando milioni di ore di volo in zone calde e difficili. La famiglia di motori alimenta anche una varietà di civil aviation and military applications, tra cui trasporto, servizi di pubblica utilità, evacuazione medica, soccorso aereo, antincendio, operazioni speciali e pattugliamento marittimo”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)