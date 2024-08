Cathay Group ordina l’Airbus A330neo

Cathay Group di Hong Kong ha effettuato un ordine fermo con Airbus per 30 aeromobili widebody A330-900. L’ordine segue una valutazione approfondita da parte della compagnia aerea nell’ambito del suo mid-size widebody fleet renewal programme.

“L’aeromobile appena ordinato consentirà a Cathay di modernizzare la sua flotta A330-300 di precedente generazione e di espandere le sue operazioni su rotte regionali ad alta capacità. L’aeromobile offrirà anche flessibilità per servire destinazioni a lungo raggio. Come per tutti gli aeromobili A330neo, la flotta sarà dotata di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione”, afferma Airbus.

Ronald Lam, Cathay Group Chief Executive Officer, ha affermato: “Mentre Cathay completa l’ultimo tratto del suo percorso di ricostruzione, stiamo voltando pagina verso la modernizzazione e la crescita, sia in termini di portata che di qualità. Siamo lieti di annunciare questo nuovo ordine per aeromobili A330neo all’avanguardia. Questo investimento sostanziale riflette non solo la nostra immensa fiducia nell’international aviation hub status di Hong Kong, ma rappresenta anche il nostro impegno nel promuovere lo sviluppo continuo della nostra città natale”.

“L’A330 è un tipo di aeromobile che ha servito bene Cathay Pacific per quasi 30 anni. Questi nuovi aeromobili serviranno principalmente le nostre destinazioni regionali in Asia, offrendo anche la flessibilità di servire destinazioni a lungo raggio, se necessario. La migliore efficienza nei consumi di questi A330neo, insieme ai loro elevati standard di comfort, ci consentirà di migliorare ulteriormente l’esperienza che offriamo ai nostri clienti, contribuendo anche al nostro obiettivo di net-zero carbon emissions entro il 2050”.

Christian Scherer, Airbus Chief Executive Officer, Commercial Aircraft, ha affermato: “Questo ultimo ordine da Cathay, uno degli operatori A330 più esperti al mondo, è un importante riconoscimento dell’ultima generazione A330neo. È il successore naturale delle flotte A330 esistenti, offrendo i massimi livelli di commonality tecnica e operativa e significative riduzioni del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio. Inoltre, la pluripremiata cabina Airspace offre un’esperienza di volo completamente nuova”.

“In Cathay, l’A330neo diventerà la spina dorsale delle sue operazioni widebody regionali, con la versatilità di operare su rotte più lunghe. Insieme alle sue A320 Family and A350 fleets, la compagnia aerea sarà in grado di trarre pieno vantaggio dalle sinergie uniche della linea di prodotti Airbus di ultima generazione”.

“L’A330-900 è in grado di volare 7.200 nm / 13.330 km senza scalo e presenta la pluripremiata cabina Airspace, che offre un’esperienza di volo superiore. Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A330neo è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF), con l’obiettivo di aumentare questa percentuale al 100% entro il 2030.

A fine luglio, la famiglia A330 aveva ottenuto 1.805 ordini fermi da oltre 130 clienti in tutto il mondo, con 1.469 aeromobili in servizio su rotte a lungo, medio e corto raggio in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)