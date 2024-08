Il Dassault Falcon 6X ha fatto il suo debutto a LABACE

Il nuovo Dassault Falcon 6X extra widebody business jet è stato esposto alla Latin American Business Aviation Conference and Exhibition (LABACE), all’aeroporto Congonhas di San Paolo, dal 6 all’8 agosto.

“Dotato di interni pluripremiati e con la più grande cabin cross-section in business aviation, il Falcon 6X da 5.500 nm è costruito per il comfort e la capacità ed è dimensionato per trasportare fino a 16 passeggeri.

L’aereo esposto esce da un six-month global flight proving tour durante il quale non ha perso una singola demo in oltre 700 ore di volo, dimostrando un eccezionale grado di affidabilità.

Il 6X next-generation digital flight control system offre un livello ineguagliabile di precision handling and turbulence damping che garantisce un volo fluido in tutte le condizioni di viaggio. Nonostante le sue dimensioni, l’aereo può accedere a short fields, avendo già dimostrato questa capacità su piste di montagna sotto i 3.500 piedi”, afferma Dassault Aviation.

“Anche un Falcon 2000LXS è stato esposto alla fiera. Ultimo aereo della popolare 2000-series (circa 700 velivoli consegnati fino ad oggi), questo velivolo è apprezzato dai dipartimenti di volo e dagli operatori charter di tutto il mondo per il suo comfort ineguagliabile, l’efficienza e le short field performance. L’LXS può ospitare fino a 10 persone e ha un’autonomia di 4.000 nm.

Il LABACE di quest’anno ha offerto inoltre agli operatori l’opportunità di familiarizzare con il nuovo velivolo di Dassault, il Falcon 10X, che volerà a Mach 0,925 e fino a 13.890 km senza scali. Quando sarà certificato nel 2027, il 10X sarà il più grande purpose-built business jet nel settore. Il suo fourth-generation flight deck fornirà una serie di nuove funzionalità di sicurezza, tra cui large-touchscreen displays; single-lever Smart Throttle, derivata dalla top-line fighter technology; automatic recovery mode”, prosegue Dassault Aviation.

“La Dassault Falcon Jet affiliate ha recentemente aperto un nuovo brand-new company-owned service center presso il nuovo Catarina Excecutive Airport a San Paolo, che amplierà notevolmente le opportunità di assistenza per gli operatori latinoamericani. Sao Paulo-Catarina offrirà quasi 40.000 piedi quadrati (3.600 metri quadrati) di spazio e sarà in grado di ospitare fino a cinque Falcon contemporaneamente, incluso il nuovo Falcon 10X.

La struttura detiene la repair station certification dall’Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) del Brasile, dalla FAA e dall’EASA, nonché dalle airworthiness authorities in Argentina, Bermuda e Uruguay. È autorizzata a gestire line maintenance e calendar and flight hour inspections per i modelli Falcon 50 e 900, Falcon 2000,Falcon 7X e 8X. Offre anche Pre-Purchase Evaluations (PPEs) per gli operatori che stanno considerando un Falcon usato.

Oltre a airframe inspections and services, la Catarina facility è autorizzata a svolgere engine line maintenance sui CFE-738, Honeywell TFE731 e Pratt & Whitney Canada power plants”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation – Photo Credits: Dassault Aviation)