Delta celebra il Team USA e il ritorno dei Giochi Olimpici negli Stati Uniti con la sua livrea personalizzata LA28

Conclusasi la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, Delta ha trasportato la bandiera olimpica da Parigi a Los Angeles su un aeromobile dalla livrea personalizzata LA28 realizzata per il volo ufficiale della bandiera olimpica, a simboleggiare il ritorno dei Giochi Olimpici negli Stati Uniti nel 2028 per la prima volta dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Salt Lake City del 2002.

“In qualità di compagnia aerea ufficiale del Team USA e di uno dei primi membri fondatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici LA28, Delta è onorata di aver partecipato al trasferimento della bandiera da una città iconica all’altra, e di aver trasportato a bordo anche una delegazione del Team USA, LA28 e importanti dignitari. Questo viaggio emozionante ha offerto un assaggio di ciò che avverrà durante i Giochi LA28“, afferma Delta.

“La partnership tra Delta e LA28 è costruita attorno ai nostri valori condivisi di unire il mondo e le persone, e nulla unisce il mondo come i Giochi Olimpici e Paralimpici”, ha affermato Alicia Tillman, Chief Marketing Officer di Delta. “Insieme a LA28, ci impegniamo a investire in LA28 e nel futuro di Los Angeles, preparandoci a lavorare insieme per dare vita ai Giochi nel modo migliore possibile”.

“Progettata internamente dalla sua agenzia creativa, Window Seat, la livrea LA28 Delta, un aereo A350 personalizzato, presenta un insieme di blu Delta, rosso Delta e oro olimpico al fine di creare una sfumatura di colore che ricorda il tramonto e che si stempera in un fondo stellato. Sull’aereo che si ispira alla città di Los Angeles figurano anche tre palme, emblematiche degli anni in cui LA ha ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici: 1932, 1984 e ora 2028. L’onore di ospitare tre Giochi olimpici è detenuto solo da altre due città al mondo: Parigi e Londra.

L’aereo sfoggia anche l’emblema integrato Delta x LA28, il primo nella storia del movimento olimpico e paralimpico, che utilizza l’iconico widget della compagnia aerea per sostituire la lettera “A” del logo”, prosegue Delta.

“Parigi ha appena organizzato dei Giochi incredibili. Passando da una iconica città ospitante all’altra, siamo pronti a portare a casa questa bandiera per i Giochi del 2028”, ha affermato Reynold Hoover, CEO di LA28. “Oggi è un giorno storico da quando abbiamo iniziato la nostra candidatura dieci anni fa, e non potremmo essere più grati ai nostri partner in Delta per averci aiutato a organizzare questo volo”.

“Come parte dell’impegno della compagnia aerea per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni entro il 2050, Delta copre il costo del carburante sostenibile (SAF) al fine di ridurre l’impatto del emissioni del LA28 Flag Flight. Il carburante SAF non è utilizzato sui voli tra Parigi e Los Angeles, ma per ognuno dei 45.000 galloni di carburante necessari per i voli che trasportano le bandiere olimpiche e paralimpiche, Delta sostituisce un gallone di carburante per aerei convenzionale con un gallone di SAF per i voli operati in California. Finché il SAF non sarà più ampiamente disponibile, questo modello “book and claim” continua a essere il modo migliore per utilizzare il SAF e l’infrastruttura esistenti dove sono disponibili oggi.

Dopo questo viaggio speciale, l’aereo personalizzato è tornato in servizio regolare all’interno della flotta Delta.

I Giochi Olimpici e Paralimpici LA28 portano la partnership pluriennale di Delta a nuove altezze, celebrando il ruolo del brand come uno dei primi partner fondatori. Nel corso della partnership con Team USA, Delta ha anche realizzato una livrea personalizzata per Pechino 2022, e prevede di progettare un’altra livrea per i Giochi Olimpici Milano Cortina del 2026“, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Ben Rose Photography – Delta Air Lines)