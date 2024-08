Virgin Australia ordina otto Embraer E190-E2

Virgin Australia ha effettuato un ordine fermo con Embraer per otto E190-E2 small narrowbody aircraft, come parte del suo piano di rinnovamento della flotta. “L’ordine vedrà l’E190-E2, il world’s most fuel-efficient single-aisle aircraft, con le più basse emissioni acustiche, integrare i larger narrowbodies della compagnia aerea e sostituire la sua flotta Fokker di lunga data. L’ordine si rifletterà nel backlog del terzo trimestre di Embraer e le consegne dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2025.

All’evento di annuncio ha partecipato il Deputy Premier of Western Australia and Treasurer, Minister for Transport and Minister for Tourism, Hon. Rita Saffioti. La flotta E190-E2 di Virgin Australia avrà base a Perth e sarà operata da Virgin Australia Regional Airlines (VARA). L’aeromobile ha un’autonomia di volo di circa sei ore ed è dotato di motori PW1900G di Pratt & Whitney“, afferma Embraer.

“Quando il nuovo E190-E2 entrerà in servizio da ottobre 2025, diventerà il primo nuovo aereo nel WA charter market di questo secolo”, ha affermato Jayne Hrdlicka, CEO di Virgin Australia Group. “L’E190-E2 è l’aereo più fuel-efficient nel suo segmento e ridurrà le emissioni di circa il 30% rispetto al precedente F100. Questi aerei presentano anche noise profiles significativamente più bassi e un maggiore comfort per i passeggeri”.

“Quando l’E190-E2 si unirà alla flotta dalla fine dell’anno prossimo, opererà principalmente voli charter per VARA, rafforzando la sua posizione di operatore leader nel WA charter market. Questo è un enorme voto di fiducia da parte di Virgin Australia Group nel nostro charter business e nel WA market”.

“L’E2 è un punto di svolta”, ha affermato Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Virgin Australia nella famiglia Embraer e non vediamo l’ora di vedere il nostro E2, il migliore della categoria, rinomato per comfort, silenziosità e basse emissioni, portare la compagnia aerea a vette ancora più alte”.

“Basandosi sui 20 anni di eccellenza operativa degli E-Jets di prima generazione, l’aerodinamica migliorata dell’E190-E2, il nuovo design delle ali e le nuove tecnologie offrono miglioramenti significativi nelle emissioni di carbonio e nel consumo di carburante. È stato certificato per volare con blends fino al 50% di SAF e ha dimostrato attraverso test flights l’operabilità del motore con 100% SAF.

Embraer si impegna a sviluppare prodotti, soluzioni e tecnologie per contribuire all’obiettivo del settore dell’aviazione di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Embraer mira a essere carbon neutral entro il 2040 e a raggiungere una crescita carbon neutral dal 2022. Prevede di implementare l’uso del 25% di sustainable aviation fuel (SAF) nelle sue operazioni entro il 2040 e il 100% di fonti di energia rinnovabili entro il 2030.

Da quando il primo Bandeirante ha preso il volo nei cieli australiani nel 1978, Embraer ha saldamente consolidato la sua presenza con circa 50 aeromobili attualmente operativi nel paese, rendendola una delle più grandi E-Jets fleets nella Asia-Pacific region”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)