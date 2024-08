News Brevi – 13.08.2024

AEROPORTO DI CAGLIARI: PREVISIONI TRAFFICO FERRAGOSTO 2024 – SOGAER informa: “Le stime di SOGAER per il periodo 09 – 18 agosto 2024 prevedono tra i 210.000 e i 220.000 passeggeri (arrivi + partenze), con circa 1.400 movimenti e 250.000 posti offerti. L’andamento dei primi dodici giorni del mese di agosto fa registrare oltre 250.0000 passeggeri, con una crescita dell’11% rispetto ai dati registrati nello stesso periodo del 2023. Da gennaio a luglio 2024 lo scalo cagliaritano è stato scelto da circa 2.900.000 passeggeri per una crescita anno su anno del 7%. La buona performance è il frutto dei risultati ottenuti sia sulle direttrici nazionali (+6,2% viaggiatori), che su quelle internazionali (+9,3%). Luglio è andato oltre quota 640mila passeggeri, superando di circa 31.600 unità (+5,1%) i numeri di luglio ’23 e stabilendo un nuovo primato di traffico. La Summer 2024 dell’Aeroporto di Cagliari, iniziata ad aprile e ormai nel vivo, è caratterizzata da 81 rotte, suddivise tra 33 nazionali e 48 internazionali, 20 compagnie aeree e 68 destinazioni, per un totale di 19 paesi collegati”.

QATAR AIRWAYS INTRODUCE IL CAVIAR SERVICE IN BUSINESS CLASS – Qatar Airways informa: “Essendo l’unica compagnia aerea al mondo ad aver vinto il premio Skytrax World’s Best Business class 11 volte, Qatar Airways annuncia un ulteriore miglioramento del suo servizio in business class con l’introduzione del caviar service nel suo menù. A partire da 13 rotte dal 15 agosto, gli amanti del caviale potranno sperimentare il lussuoso servizio a bordo della business class di Qatar Airways tra Doha e Boston, Dallas, Hong Kong, Houston, Londra, Los Angeles, Melbourne, New York, Parigi, San Paolo, Singapore, Sydney e Washington. Il pluripremiato servizio di Business Class di Qatar Airways offre ampie opzioni di cibo e bevande, nonché pasti su richiesta in cui i passeggeri possono cenare all’orario che preferiscono. Il nuovo caviar service può essere apprezzato come opzione autonoma o come parte delle portate dei pasti a bordo”. Ms. Xia Cai, Qatar Airways Senior Vice President Product Development and Design, ha affermato: “In qualità di unica vincitrice al mondo per 11 volte dello Skytrax ‘World’s Best Business Class’ award, Qatar Airways è orgogliosa di offrire la best premium business class travel experience. L’introduzione del caviar service, comunemente disponibile solo nelle first class cabins, eleva ulteriormente l’award-winning business class experience di Qatar Airways. Ci impegniamo a migliorare costantemente i nostri servizi di bordo per elevare gli standard del settore e deliziare i nostri passeggeri”.

FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AMPLIA LA PILOT 100i FLEET A 8 AEREI – Piper Aircraft, Inc. annuncia la recente consegna di altri quattro velivoli Piper Pilot 100i al Florida Institute of Technology (Florida Tech) di Melbourne, Florida. Questi velivoli rappresentano la seconda tranche di Pilot 100i deliveries quest’anno, portando il totale della flotta a otto velivoli. “Con una stima dell’80% di crescita delle iscrizioni negli ultimi tre anni, incluso un aumento previsto del 36% nel volume delle operazioni di volo, Florida Tech Aviation non vede l’ora di promuovere la propria crescita tramite la nota efficienza operativa del Pilot 100i in tutta la flight training community. Florida Tech attualmente utilizza una flotta di quasi cinquanta velivoli, tra cui Archers, Seminoles, Warriors e ora il Pilot 100i”, afferma Piper Aircraft. “In Florida Tech, i nostri studenti imparano facendo e non vediamo l’ora di farli salire con il flight deck di questi Piper Pilot 100i all’avanguardia per iniziare a imparare con i nostri fantastici istruttori di volo”, ha affermato il Dr. John Nicklow, President of Florida Tech. “Ciò che rende tutto questo ancora più significativo è che molti dei nostri ex studenti che lavorano in Piper hanno contribuito a progettare, costruire e testare questi velivoli. È un esempio lampante del potere della Florida Tech education in action”. “Durante la loro recente consegna, 17 ex studenti di Florida Tech attualmente impiegati presso Piper Aircraft si sono uniti allo staff di Florida Tech per celebrare l’espansione della flotta con una foto commemorativa. Tra gli ex studenti, i rappresentanti Piper presenti erano Engineering, project management, technical marketing, production flight test e altro ancora, un’istantanea della versatilità che offre una Florida Tech education. Dopo la consegna, l’università ha ospitato un emozionante evento presso Florida Tech Aviation, la sua flight school con sede a Melbourne, Florida, per celebrare l’aggiunta dei nuovi velivoli e la recente crescita nei suoi aviation education programs. Numerosi ex studenti di Florida Tech che attualmente lavorano presso Piper Aircraft hanno partecipato, oltre ai fleet sales team and executive leadership di Piper”, prosegue Piper Aircraft. “È un onore continuare a fornire aerei al nostro long-term Flight School Alliance member, Florida Tech. Il loro programma è uno dei migliori e lo sappiamo per esperienza diretta poiché abbiamo diversi laureati della Florida Tech che lavorano presso Piper”, ha affermato Marc Ouellet, Piper’s VP of Engineering and Manufacturing. “Siamo orgogliosi che i trainer Piper siano noti per la loro facilità d’uso e affidabilità e sappiamo che è ciò che ci rende la scelta migliore per le esigenze di training delle scuole di volo, oltre al nostro eccezionale supporto clienti”.

TEXTRON AVIATION CONSEGNA IL 400° CESSNA CITATION LATITUDE – Textron Aviation informa: “Textron Aviation ha annunciato di aver consegnato il 400th Cessna Citation Latitude business jet al cliente di lunga data Simmons Foods, un’azienda a conduzione familiare dal 1949, di Siloam Springs, Arkansas. Simmons Foods utilizzerà il nuovo velivolo per migliorare l’efficienza dei viaggi di lavoro della sua azienda, integrando la sua flotta esistente di tre jet Citation che sono parte integrante della gestione delle operazioni in più sedi”. Il Cessna Citation Latitude midsize business jet è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc. “La consegna del 400° Citation Latitude è una testimonianza del design superiore dell’aereo e un momento di orgoglio per il nostro team”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations for Textron Aviation. “Questo traguardo non solo rafforza lo status del Latitude come leader nel midsize jet segment, ma sottolinea anche il nostro impegno per l’innovazione e la soddisfazione del cliente, stabilendo nuovi standard di comfort, efficienza e performance nell’aviation industry”. “Certificato nel 2015, il Citation Latitude è stato il midsize business jet più consegnato al mondo per otto anni consecutivi ed è il preferito dai clienti per la sua affidabilità, versatilità e l’impressionante autonomia di 2.700 miglia nautiche. Con una cabina con pavimento piatto e ampio spazio per nove passeggeri, l’aereo può volare senza scali tra destinazioni come New York e Los Angeles o Vancouver e Città del Guatemala. Il Citation Latitude è la scelta preferita dai clienti per un’ampia gamma di operazioni, tra cui corporations, charter, personal travel, air ambulance, intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR), utility transport, aerial survey, flight inspection, training e numerose altre missioni specializzate”, prosegue Textron Aviation. “La nostra Citation fleet ha notevolmente migliorato le capacità operative della nostra azienda, consentendoci di servire i nostri clienti, dipendenti e agricoltori in modo più efficace”, ha affermato Todd Simmons, CEO di Simmons Foods. “Guidati dai nostri valori familiari di integrità, rispetto, duro lavoro e innovazione, le performance e l’affidabilità del Latitude sono una scelta naturale per la nostra attività”.

LUFTHANSA TECHNIK ACCOGLIE OLTRA 300 NUOVI APPRENDISTI E DUAL STUDENTS PRESSO LE SEDI TEDESCHE – Nei prossimi giorni 339 giovani inizieranno il loro apprendistato o dual study program presso le sedi tedesche di Lufthansa Technik. Il numero di nuovi apprendisti è quindi leggermente superiore rispetto allo scorso anno. Nonostante il difficile training market, Lufthansa Technik ha coperto il 94% dei posti disponibili. Quest’anno Lufthansa Technik ha attirato un numero particolarmente elevato di candidati per professioni industriali. Solo nella sede di Amburgo, sono state coperte in totale il 12% in più di posizioni pubblicizzate in tutte le discipline rispetto all’anno precedente. Oltre ai vari apprendistati, l’azienda offre diversi dual study programs. Quest’anno viene offerto per la prima volta un dual study program in real estate management. “Siamo orgogliosi di accogliere di nuovo nella nostra azienda così tanti giovani professionisti motivati e talentuosi quest’anno”, ha affermato Andrea Jacobsen, Head of Entry Programs at Lufthansa Technik. “La capacità di ricoprire il 94% delle posizioni pubblicizzate riflette il grande interesse e la fiducia che i giovani hanno nella nostra formazione di alta qualità e dimostra che le nostre misure di reclutamento hanno successo”. A giugno, l’azienda aveva appena lanciato il suo nuovo employer brand: “Taking off together” descrive ciò che è importante per i dipendenti di Lufthansa Technik, lavorare insieme con grande orgoglio e passione, contribuendo a migliorare l’aviazione ogni giorno continuando a crescere sia personalmente che come team. Su Career (lufthansa-technik.com), le parti interessate possono scoprire le opportunità di carriera in tedesco e inglese e candidarsi direttamente. “Il mercato del lavoro è cambiato molto negli ultimi anni e si è evoluto da un employer’s market a un employee’s market. “Siamo certi che il nostro nuovo e forte employer brand ci aiuterà a distinguerci dalla concorrenza e ad attrarre i candidati giusti per la nostra azienda”, spiega Cristina Maack, uno dei due Heads of People Brand at Lufthansa Technik. Per soddisfare l’attuale elevata domanda di personale qualificato, Lufthansa Technik sta affrontando questa esigenza non solo attraverso un training program, ma anche con un’ampia gamma di attività di reclutamento. L’attenzione è sempre più rivolta ai candidati che in precedenza hanno ricevuto meno attenzione: ad esempio, Lufthansa Technik sta ponendo maggiore enfasi sui candidati internazionali. Inoltre, con il programma “Senior Experts”, lanciato lo scorso anno, l’azienda si rivolge specificamente alle persone in età pensionabile. Il programma “women@LHT” mira a migliorare la diversità sul posto di lavoro e ad attrarre più donne in Lufthansa Technik. Inoltre, sono in atto partnership strategiche, ad esempio, con le università. Lufthansa Technik lavora costantemente per migliorare gli application and onboarding processes dal punto di vista dei candidati e si concentra su low-threshold application methods, come l’opzione di candidatura tramite WhatsApp. Special welcome events aiutano a supportare i nuovi dipendenti durante i loro primi giorni in azienda. Dei 339 nuovi tirocini e study places in totale, 239 sono direttamente rappresentati da Lufthansa Technik AG, 51 dalle Lufthansa Airline’s technical operations e il resto dalle aziende di Lufthansa Technik Group. Quest’anno, le donne rappresentano il 9% dei tirocini e il 24% degli study places.

ROLLS-ROYCE OTTIENE IL MISSION BAY HANDLING SYSTEM CONTRACT PER TYPE 26 FRIGATES – Rolls-Royce ha annunciato oggi che il suo Mission Bay Handling System (MBHS) è stato selezionato per il Batch 2 UK Royal Navy’s Global Combat Ship variant, la Type 26 City-class frigate. “Il contratto, firmato con il programme prime BAE Systems Surface Ships Limited, prevede la produzione di cinque MBHS presso il Canadian Naval Handling Centre of Excellence di Rolls-Royce a Peterborough, Ontario. Rolls-Royce è leader mondiale in specialised naval handling systems. I nostri handling systems experts forniscono soluzioni all’industria navale da oltre 35 anni. Il nostro MBHS offre una soluzione integrata per la movimentazione e lo stivaggio di merci, munizioni, unmanned and manned offboard craft. Questo nuovo contratto porta il numero totale di MBHS assegnati per il Type 26 programme a otto, poiché l’azienda era stata precedentemente selezionata per tre MBHS nel lotto iniziale di fregate della Royal Navy britannica. La consegna del primo sistema completo è prevista per la fine dell’estate. Il MBHS trasforma la ship’s mission bay in un multi-purpose, flexible space, che consente di adattarla a una varietà di situazioni operative”, afferma Rolls-Royce.

ROLLS-ROYCE E YUCHAI INTENSIFICANO LA LORO COOPERAZIONE – Rolls-Royce e il Chinese engine manufacturer Guangxi Yuchai Machinery Co. Ltd (Yuchai Diesel) stanno espandendo le attività della loro joint venture MTU Yuchai Power per produrre Rolls-Royce brand mtu engines. “La joint venture in Yulin (Cina), che finora si è concentrata su mtu Series 4000 engines for power generation, dovrebbe anche produrre mtu Series 4000 engines for the oil and gas industry, mtu Series 2000 engines for power generation e Yuchai VC engine dalla seconda metà del 2025. L’obiettivo della cooperazione intensificata è offrire ai propri clienti un portafoglio prodotti migliorato, aumentare la quota di mercato e aprire nuovi mercati, in particolare nel campo della power generation, un obiettivo strategico di Rolls-Royce Power Systems. A tal fine, i partner investiranno di più in MTU Yuchai Power ed espanderanno la ricerca e lo sviluppo. Yuchai Diesel e la Rolls-Royce Power Systems division hanno costituito la loro joint venture con l’accordo di partnership nel 2014. Ad aprile 2018 il primo mtu Series 4000 engine prodotto da MTU Yuchai Power ha lasciato la assembly line di Yuchai, colmando il divario nel China’s high-end high-speed diesel engine market per power segments superiori a 1.400 kW. Da allora, la JV ha già prodotto oltre 2000 MTU engines”, afferma Rolls-Royce.

L’ICAO FIRMA NUOVI ACCORDI CON GLI STATI AFRICANI PER PROMUOVERE L OSVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AVIAZIONE – L’ICAO ha compiuto un passo avanti significativo nel potenziare il ruolo dell’aviazione come catalizzatore per lo sviluppo sostenibile in Africa. Durante la AFI Week tenutasi in Gabon, ICAO ha firmato quattro accordi fondamentali di supporto all’implementazione e allo sviluppo delle capacità con gli stati membri, ciascuno finalizzato a rafforzare i rispettivi settori dell’aviazione e l’allineamento con gli standard internazionali. L’Agence Nationale de l’Aviation Civile del Gabon ha stipulato un Management Service Agreement (MSA) con l’ICAO. Questo accordo completo fornirà al Gabon l’accesso alle competenze, ai servizi di project management e procurement e ai pacchetti di formazione personalizzati di ICAO. Un obiettivo chiave di questa collaborazione è il potenziale sviluppo di un Civil Aviation Master Plan, che traccerà la crescita strategica del settore dell’aviazione del Gabon, garantendo uno sviluppo efficiente, sicuro e sostenibile di infrastrutture e servizi. L’Autorité de l’Aviation Civile del Ciad ha collaborato con ICAO per una valutazione preliminare delle esigenze di formazione. Questo progetto cruciale valuterà le competenze tecniche e generali del personale ADAC responsabile della supervisione della civil aviation safety and security. Ottimizzando le risorse umane, il Ciad mira a migliorare significativamente l’efficienza operativa della sua autorità per l’aviazione civile. L’Uganda’s Civil Aviation Authority e l’ICAO hanno concordato di sviluppare un comprehensive 15-year Air Navigation. Questo quadro strategico non solo guiderà l’implementazione dei servizi e delle infrastrutture di navigazione aerea, ma garantirà anche l’allineamento dell’Uganda con gli standard aeronautici internazionali, al fine di facilitare un sistema di navigazione aerea più sicuro, più efficiente e con una maggiore capacità per la nazione dell’Africa orientale. La South Africa’s Civil Aviation Authority ha firmato una dichiarazione di intenti per ospitare il prossimo Global Next Generation of Aviation Professionals (NGAP) Summit. Previsto per febbraio 2025 a Johannesburg, questo summit evidenzia l’impegno del Sud Africa nel coltivare i futuri leader del settore dell’aviazione. Questi accordi rappresentano l’impegno dell’ICAO nel supportare gli Stati membri africani nello sviluppo di sustainable aviation sectors. Concentrandosi su aree quali pianificazione strategica, sviluppo delle risorse umane e potenziamento delle infrastrutture, queste iniziative sono destinate a migliorare aviation safety, efficiency and capacity in tutto il continente. Gli sforzi collaborativi tra l’ICAO e questi stati africani dovrebbero produrre benefici significativi, non solo per il settore dell’aviazione, ma anche per l’economia più ampia. Poiché l’aviazione funge da moltiplicatore per la crescita economica, questi accordi sono destinati a contribuire agli UN Sustainable Development Goals. Man mano che questi progetti si sviluppano, fungeranno da esempi di come il supporto mirato dell’ICAO e la collaborazione nel settore dell’aviazione possano guidare lo sviluppo sostenibile e la crescita economica in Africa.