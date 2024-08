La Polonia firma una LOA per 96 elicotteri Boeing AH-64E Apache

Il Government of Poland ha firmato una Foreign Military Sales (FMS) Letter of Offer and Acceptance (LOA) per 96 Boeing AH-64E Apache combat helicopters, come parte del Polish KRUK Attack Helicopter program.

“Siamo onorati che il governo polacco abbia riposto la sua fiducia in noi”, ha affermato Vince Logsdon, vice president, International Business Development for Boeing Defense, Space & Security. “Gli elicotteri AH-64E Apache rafforzeranno la capacità operativa e l’interoperabilità della Polonia con gli Stati Uniti, la NATO e le nazioni alleate. Non vediamo l’ora di fornire questa capacità senza pari”.

“La LOA arriva una settimana dopo che il Polish Ministry of National Defence ha annunciato un offset agreement con Boeing. L’accordo include la manutenzione e il supporto della flotta di elicotteri Apache delle Polish Armed Forces fleet da parte della Polish defense industry, insieme all’istituzione di training programs e al supporto allo sviluppo di un composite laboratory.

Gli offset projects mirano a migliorare le capacità di sostentamento della Polish defense industry, a supportare la creazione di posti di lavoro altamente qualificati in questo campo e a facilitare i progressi tecnologici, portando a significativi benefici economici”, afferma Boeing.

“L’impegno della Polonia ad acquistare 96 velivoli rappresenta il più grande FMS order nella storia della Vertical Lift division di Boeing e non solo renderà la Polonia il nostro 19th global Apache customer, ma anche il più grande operatore al di fuori degli Stati Uniti”, ha affermato Kathleen Jolivette, vice president and general manager, Vertical Lift.

“Boeing costruisce l’AH-64 Apache da oltre 40 anni a Mesa, Arizona. L’AH-64E è la configurazione più moderna dell’Apache e combina un design collaudato con tecnologie trasformative per offrire un mix ineguagliabile di performance e versatilità. Attualmente ci sono più di 1.290 Apache operativi in tutto il mondo, con sustainment and training support fornito da Boeing Global Services.

Il Government of Poland ha selezionato l’AH-64E Apache per la nuova attack helicopter fleet delle Polish Armed Forces a settembre 2022″, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)