oneworld nominata “Favourite Airline Alliance” ai The Trazee awards

oneworld® è stata nuovamente nominata “Favourite Airline Alliance” ai The Trazee awards, segnando il terzo anno consecutivo, il settimo in totale, in cui l’alleanza aerea globale ha ottenuto il riconoscimento.

“Il nuovo riconoscimento, votato dai lettori di Trazee Travel, una pubblicazione online per viaggiatori di età compresa tra 25 e 40 anni, elogia l’alleanza e i suoi membri per il loro impegno nei viaggi e nel servizio clienti, agendo come trendsetter nel settore e come favorita dai millennial traveller.

La cerimonia di premiazione, ospitata al Joseph Hotel di Nashville, ha visto Chris Quiriconi, oneworld Director of Corporate Sales & Events, ritirare il premio per conto dell’alleanza.

I membri oneworld, Alaska Airlines e Royal Air Maroc, hanno portato a casa rispettivamente i trofei ‘Favourite Airline Website’ e ‘Best Airline in Africa’, mentre le compagnie aeree dell’alleanza continuano a investire nelle trasformazioni digitali e nell’esperienza del cliente.

L’hub di Qatar Airways, membro oneworld, a Doha, l’Hamad International Airport, è stato incoronato dai lettori come ‘Favourite Airport in the Middle East’ per il terzo anno consecutivo, grazie alla sua connettività impeccabile e ai servizi di ampia portata.

Questa notizia arriva mentre oneworld continua a eccellere con una doppia vittoria, essendo stata anche nominata ‘Best Alliance’ ai Global Traveler’s annual ‘Wines on the Wing’ awards.

I premi, ora alla 18a edizione, si sono tenuti a New York, con i giudici che hanno partecipato a una degustazione alla cieca di vini bianchi, rossi e spumanti delle compagnie aeree. I giudici includevano produttori di vino, sommelier, proprietari di enoteche e altri dirigenti del settore vinicolo”, afferma oneworld.

Chris Quiriconi, oneworld Director of Corporate Sales & Events, ha affermato: “Mentre brindiamo ai 25 anni dell’alleanza oneworld, siamo onorati di aver ricevuto due dei più importanti premi del settore dei viaggi. Essere nominati ‘Favourite Airline Alliance’ è una testimonianza dei nostri membri e dell’eccellente servizio clienti e connettività che offrono in tutto il mondo ogni giorno. Ciò dimostra il valore che i clienti attribuiscono al viaggiare con i membri dell’alleanza oneworld. Il fatto che l’alleanza e i suoi membri siano riconosciuti anche per i vini di bordo di altissima qualità dimostra la dedizione nell’offrire ai clienti la migliore esperienza di viaggio a 35.000 piedi”.

“Le compagnie aeree associate hanno anche brindato al loro successo ai Global Traveler ‘Wines on the Wing’ awards, con American Airlines premiata come ‘Best North America First Class Wines on the Wing’, ‘Best Champagne/ Sparkling North America First Class’ per il suo Boizel Brut Reserve e ‘Best White Wines North America First Class’ per il suo white wine, Aussieres Chardonnay 2022, con Alaska Airlines che ha ottenuto il riconoscimento ‘Best Red Wines North America First Class’ con Browne Family Vineyards Red Blend 2022.

British Airways è stata riconosciuta per ‘Best Champagnes First Class International’ e Qatar Airways è stata incoronata per ‘Best International Business Class Wines on the Wing’ oltre che per ‘Best Business Class Champagne’“, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld)