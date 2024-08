Etihad Airways vola con l’A380 verso Mumbai

Etihad Airways celebra il suo legame di lunga data con l’India dispiegando il suo iconico Airbus A380 verso Mumbai per uno speciale periodo di quattro mesi, per celebrare i 20 anni dal suo volo inaugurale per la città.

“Dal 1° settembre al 31 dicembre 2024, l’aereo opererà tre voli settimanali tra Abu Dhabi (AUH) e Mumbai (BOM), migliorando l’esperienza di viaggio su questa popolare rotta.

Dal suo primo volo per Mumbai il 26 settembre 2004, il rapporto di Etihad con l’India si è approfondito. La compagnia aerea offre attualmente servizi non-stop tra Abu Dhabi e 11 città indiane, con piani di ulteriore espansione. Ciò supporta la sua missione di collegare senza soluzione di continuità gli ospiti indiani ad Abu Dhabi e alla sua rete globale, consentendo loro di visitare amici e parenti, proseguire gli studi e impegnarsi in affari in tutto il mondo.

Nel tentativo di creare un’esperienza più inclusiva e accessibile per i suoi clienti indiani, Etihad è recentemente diventata la prima compagnia aerea internazionale operante in India a lanciare un sito Web in hindi, consentendo ai clienti di accedere alle informazioni nella loro lingua preferita.

L’impegno di Etihad nei confronti del mercato indiano è evidente attraverso il suo abbraccio all’amore dell’India per il cricket, come dimostrato dalla sua sponsorizzazione dei Chennai Super Kings. Inoltre, la partnership di brand ambassador con la superstar di Bollywood Katrina Kaif ha ulteriormente consolidato la sua presenza nella regione, con una serie di video condivisi sui canali social di Etihad e Katrina”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad, ha affermato: “Per dare il via ai festeggiamenti per i 20 anni di servizio a Mumbai e in India, siamo entusiasti di presentare il nostro A380 sulla rotta verso Mumbai. Mentre questo aereo iconico è solitamente riservato ai viaggi a lungo raggio, per i nostri 20 anni di festeggiamenti di voli in India, presenteremo l’A380 tre giorni alla settimana per un periodo di quattro mesi”.

“Etihad inoltre è pronta a svelare una serie di nuove partnership e iniziative per la regione nel resto dell’anno. Etihad offre alcune tariffe speciali a tema A380 per celebrare la visita di quattro mesi a Mumbai. Maggiori dettagli su etihad.com.

I passeggeri della Economy Class possono aspettarsi un comfort migliorato, con 68 posti Economy Extra legroom che offrono quattro pollici di spazio in più, insieme a 337 Economy Smart Seat dotati di innovativi poggiatesta ad ala fissa e grandi cuscini.

Sul ponte superiore, i Business Studios™ presentano 70 suite private, ciascuna progettata con cura in collaborazione con Armani/Casa e dotata di connettività Wi-Fi. L’esperienza è ulteriormente migliorata dalla The Lobby lounge area, che assicura un viaggio sofisticato e produttivo.

I First Apartments offrono puro lusso, con nove suite private, complete di stoviglie di design, soffici sedute in pelle e un ampio pouf che si trasforma in un letto. I passeggeri di First Class ricevono anche servizi personalizzati e hanno accesso a un esclusivo bagno con doccia per un comfort aggiuntivo.

Entro l’inizio del 2025, Etihad Airways avrà il suo sesto A380 operativo”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)