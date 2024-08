Air Canada riprende i servizi internazionali non-stop da Ottawa a London Heathrow a partire dalla primavera 2025

Air Canada ha annunciato che sta ulteriormente potenziando il suo programma di voli per la regione della capitale canadese, con voli internazionali non-stop da Ottawa a London Heathrow.

I voli saranno operati quattro volte a settimana con la flotta Dreamliner di Air Canada, che offre una scelta di tre cabine, a partire dal 31 marzo 2025. I posti sono disponibili per l’acquisto ora su aircanada.com, tramite l’app Air Canada, le agenzie di viaggio e i centri di contatto di Air Canada.

Air Canada è l’unica compagnia aerea canadese che collega la capitale del Canada all’Europa. Air Canada servirà London Heathrow da sei città canadesi, con fino a 63 voli settimanali nell’estate 2025

“Siamo molto lieti di consolidare la leadership di Air Canada al servizio della capitale del nostro Paese con la ripresa dei servizi transatlantici a partire dalla prossima primavera. Oltre a Londra come destinazione globale di punta, Heathrow è uno dei principali gateway globali del mondo, nonché sede delle più grandi operazioni internazionali di Air Canada. Situata in posizione strategica insieme alle nostre compagnie aeree partner Star Alliance nel Queen’s Terminal, Air Canada offre ai clienti facili collegamenti con una vasta gamma di oltre 30 destinazioni in Europa, Medio Oriente, India e Africa con le nostre compagnie aeree partner. Con una domanda continua per visite ad amici, parenti, svago e turismo, nonché supporto per viaggi d’affari e aziendali, questa rotta offre ai clienti sia della National Capital Region che dall’estero opzioni di viaggio internazionali dirette e convenienti da e per Ottawa”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President – Revenue and Network Planning at Air Canada.

“Non vediamo l’ora di vedere la nuova flotta Airbus A321XLR di Air Canada. L’economicità, le dimensioni ottimali della cabina e l’autonomia dell’XLR, che dovrebbe arrivare a fine 2025, ci consentiranno di valutare di operare questa importante rotta internazionale con frequenze maggiori e potenzialmente con un servizio annuale”, ha concluso Galardo.

“L’annuncio della ripresa del volo Ottawa-London Heathrow di Air Canada segue il recente annuncio di una significativa espansione dei servizi da Ottawa verso punti in tutto il Canada e sun leisure destinations questo inverno. Poiché Air Canada opererà fino a 229 voli settimanali da e per Ottawa il prossimo anno su una gamma di regional, domestic, international and transborder flights, il vettore ha designato Ottawa come test location per testare e perfezionare nuove iniziative di customer service progettate per migliorare il percorso del cliente”, afferma Air Canada.

“I Boeing 787 Dreamliner di Air Canada offrono una scelta di tre cabine: Air Canada Signature Class, con lie-flat individual pods, Premium Economy, con sedili più grandi con più spazio per le gambe e servizi premium, ed Economy, con pasti, vini e bevande gratuiti ispirati e progettati da Chef.

Tutte le cabine hanno schermi di intrattenimento in volo su ogni sedile con ore di intrattenimento a bordo gratuito. I clienti hanno la possibilità di acquistare la connettività Wi-Fi. Inoltre, per tutti i membri Air Canada Aeroplan c’è la possibilità di inviare messaggi di testo gratuiti a bordo di aeromobili dotati di Wi-Fi.

Air Canada ha 27 Maple Leaf Lounge situate in Nord America e in tutto il mondo per i clienti idonei.

I servizi di bordo di Air Canada sui voli internazionali mettono in mostra alcuni dei migliori piatti che il talento culinario canadese ha da offrire, con il panel di chef famosi di Air Canada, tra cui il rinomato chef di Montreal Jérôme Ferrer e gli chef pluripremiati di Vancouver David Hawksworth e Vikram Vij. A completare il viaggio culinario c’è una selezione di vini di prima qualità scelti dalla famosa sommelier canadese Véronique Rivest.

Tutti i clienti hanno l’opportunità di accumulare e riscattare punti con Aeroplan, il principale programma fedeltà del Canada, quando viaggiano con Air Canada, e i clienti idonei hanno accesso al check-in prioritario, alle Maple Leaf Lounge, all’imbarco prioritario e ad altri vantaggi”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)