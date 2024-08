EL AL Israel Airlines finalizza ordine per un massimo di 31 Boeing 737 MAX

Boeing ed EL AL Israel Airlines hanno confermato oggi che la compagnia di bandiera israeliana ha finalizzato un accordo per un massimo di 31 737 MAX, supportando i piani della compagnia aerea per rinnovare la sua flotta di aeromobili Next-Generation 737.

“Si tratta di un traguardo significativo per EL AL, che ci consentirà di offrire ai nostri clienti la più avanzata service and technology experience del settore”, ha affermato Dina Ben-Tal Ganancia. CEO di EL AL Israel Airlines. “L’implementazione del piano di approvvigionamento a lungo termine, iniziato con l’acquisto di ulteriori 787 Dreamliner all’inizio di quest’anno e che culmina nell’attuale accordo, dimostra ancora una volta il nostro impegno nei confronti del pubblico israeliano e dello Stato”.

Ben-Tal Ganancia ha aggiunto: “EL AL ha un ruolo centrale nel garantire cieli aperti per Israele. L’implementazione del nostro piano strategico, che mira ad ampliare la flotta, aumentare la proposta di valore per i clienti e aumentare la capacità e i posti, garantirà una compagnia forte e in crescita per molti anni a venire”.

“Con la famiglia 737 MAX, EL AL otterrà la migliore economia per posto della sua categoria, migliori performance ambientali e un maggiore comfort per i passeggeri. In particolare, il 737 MAX ridurrà il consumo di carburante e le emissioni del 20% rispetto agli aerei che sostituisce e avrà un’impronta acustica inferiore del 50%”, afferma Boeing.

“Siamo onorati che EL AL abbia scelto gli aerei Boeing per alimentare il suo passato, presente e futuro, mentre continuiamo a costruire su sette decenni di partnership”, ha affermato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Sappiamo che EL AL dipende dalla versatilità e dall’affidabilità degli aerei Boeing e non vediamo l’ora di consegnare i jet 737 MAX e 787 Dreamliner che rimodelleranno e faranno crescere la compagnia aerea nei prossimi decenni”.

“L’ordine per il 737 MAX di EL AL segue l’acquisto all’inizio di quest’anno di altri tre aerei 787-9 con opzioni per altri sei, mentre la compagnia aerea espande ulteriormente la sua flotta 787 Dreamliner. Il vettore riceverà un nuovo 787-9 quest’anno e prevede di ricevere altri due nuovi 787-9 in leasing nei prossimi anni”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)