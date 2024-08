Lufthansa Allegris decolla per Shanghai dal 14 agosto in poi

Il volo Lufthansa LH726 con Allegris a bordo è decollato il 14 agosto alle 22:15 da Monaco a Shanghai, la metropoli della Cina orientale. Dopo Vancouver, Toronto e Chicago, Shanghai diventa la quarta destinazione Allegris al mondo e la prima in Asia.

“Con il nome “Lufthansa Allegris”, viene creata un’esperienza di viaggio completamente nuova sulle rotte a lungo raggio, dall’Economy alla Premium Economy, Business e First Class, e viene offerto un nuovo prodotto di alta qualità senza pari sul mercato grazie alla varietà dei posti. I prodotti Allegris sono disponibili sulla rotta Monaco-Shanghai con il tipo di aeromobile A350-900. Consisite di 38 posti tra cui 8 suites in Business Class, 24 posti in Premium Economy Class, 201 posti, tra cui 22 posti con più spazio per le gambe, in Economy Class“, afferma Lufthansa.

“Siamo entusiasti di presentare i prodotti Allegris a Shanghai e convinti che soddisferanno le esigenze di vari passeggeri. Ogni ospite ha la propria idea di premium. Ecco perché con la gamma Allegris ci concentriamo sulla massima individualità ed esclusività e sul servizio premium lungo l’intera catena di viaggio”, ha introdotto Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines. “Shanghai è attualmente la prima destinazione Allegris in Asia. Puntiamo a migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente a bordo e a rafforzare la nostra posizione di leader sulla rotta Cina-Europa”.

“Tre mesi e mezzo dopo l’introduzione sulle rotte del Nord America, il feedback dei clienti su Allegris è stato estremamente positivo. I viaggiatori di tutte le classi sono molto soddisfatti del nuovo prodotto di cabina. In Business Class, fino al 97% valuta il volo con Allegris come migliore di prima.

Nel summer schedule 2024, Lufthansa offre un collegamento diretto giornaliero da Monaco a Shanghai e Pechino. In totale, la compagnia aerea fornisce 40 voli settimanali dalla Germania alla Greater China Region“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)