EVA Air è la prima compagnia aerea in Asia a firmare per AeroSHARK

Lufthansa Technik AG annuncia che EVA Air è la prima compagnia aerea asiatica ad aver firmato per le modifiche con la sua drag-reducing and fuel-saving AeroSHARK surface technology, sviluppata congiuntamente con BASF. “La compagnia aerea con base a Taipei ha deciso di modificare l’intera flotta cargo di nove Boeing 777F long-range freighters con gli innovativi riblet films che coprono fuselage and engine nacelles dell’aereo. Con B-16786, un primo EVA Air freighter ha già subito questa modifica completa presso la base della compagnia aerea presso Taipei Taoyuan International Airport. Sotto la guida attenta di Lufthansa Technik, la modifica è stata eseguita dall’affiliata di EVA Air, Evergreen Aviation Technologies Corporation (EGAT). Si prevede che l’aereo rientri in servizio commerciale all’inizio di settembre”, afferma Lufthansa Technik.

“AeroSHARK è un functional surface film modellato sulla drag-reducing structure della sharkskin. È composto da nervature di circa 50 micrometri di dimensione, le cosiddette riblets. Se diverse centinaia di metri quadrati della fusoliera e delle engine nacelles vengono ricoperte con questo film, la frictional resistance dell’aereo viene ridotta in modo così significativo che il consumo di carburante e le emissioni risultanti vengono ridotti di circa l’1%. Estrapolato ai nove 777F aircraft di EVA Air, ciò equivale a un risparmio annuale di oltre 2.500 tonnellate di cherosene e oltre 7.800 tonnellate di emissioni di CO2″, prosegue Lufthansa Technik.

“EVA Air sta costantemente progredendo verso il suo obiettivo di raggiungere emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050, cercando costantemente le ultime tecnologie per ridurre la nostra impronta di carbonio”, ha affermato Albert Liao, Executive Vice President Corporate Planning Division at EVA Air. “Siamo lieti di collaborare con Lufthansa Technik nell’applicazione della fuel-saving AeroSHARK surface technology ai nostri aerei 777F freighters. Questa innovazione non solo riduce il consumo di carburante, ma riduce anche le emissioni di CO2. EVA Air monitorerà costantemente i reali vantaggi in termini di risparmio di carburante e valuterà ulteriormente la possibilità di equipaggiare altri aeromobili con questa tecnologia”.

“EVA Air è nota sia per il suo spirito pionieristico che per la sua competenza tecnica, quindi siamo ancora più lieti di essere riusciti a convincerli dei vantaggi di AeroSHARK, lo sharkskin product più avanzato al mondo per la commercial aviation industry”, afferma il Dr. Wassef Ayadi, Senior Director Customer Relations OEM & Special Engineering Services at Lufthansa Technik. “Siamo orgogliosi che con AeroSHARK possiamo fornire a pionieri internazionali come EVA Air una real quick-win measure per ridurre l’impatto ambientale delle loro operazioni”.

“Lufthansa Technik detiene attualmente i Supplemental Type Certificates (STC) per l’AeroSHARK modification di due tipi di Boeing 777, che è ora in pieno svolgimento presso varie compagnie aeree in tutto il mondo. Oltre al primo sharkskin-equipped freighter di EVA Air, un numero a due cifre di aeromobili è già in servizio in tutto il mondo con AeroSHARK e continua a crescere costantemente. Si prevede che l’intera flotta 777 di EVA Air sarà equipaggiata fino al 2027.

Lufthansa Technik e BASF si sono inoltre prefissati l’obiettivo di sviluppare costantemente AeroSHARK per supportare molte altre compagnie aeree in tutto il mondo nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità. Le attuali priorità di sviluppo includono le approvazioni per ulteriori tipi di aeromobili e anche per superfici sempre più grandi. Nei calcoli del modello iniziale, la sharkskin technology potrebbe persino evitare emissioni di CO2 fino al 3% nella sua fase di massima espansione”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: EVA Air – Lufthansa Technik)