News Brevi – 23.08.2024

AERONAUTICA MILITARE: A TARANTO CONCLUSO IL 28° CORSO LADONE II PRESSO LA SCUOLA VOLONTARI A.M. – Mercoledì 21 agosto, presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto (SVAM) hanno avuto luogo le operazioni relative all’assegnazione ai reparti della Forza Armata dei frequentatori del Corso “Ladone II” dei Volontari in Ferma Iniziale (VFI) appartenenti al 1° incorporamento del 2024. Le attività in parola sono avvenute all’interno dell’aula magna “Italo Balbo” dove il Comandante della SVAM, Colonnello Alessandro Del Buono ha accolto il Direttore della Direzione di Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica Militare (DIPMA), Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, insieme allo staff del IV Ufficio con a capo il Colonnello Giovanni Luongo. Questo importantissimo atto rappresenta l’epilogo del Corso di formazione svolto presso la SVAM da parte di ben 522 allievi giunti a Taranto lo scorso 6 giugno per lo svolgimento della fase addestrativa di base cui ha fatto seguito la fase di specialità propedeutica all’impiego operativo in Aeronautica Militare. In particolare, le operazioni hanno riguardato 363 Avieri appartenenti alle categorie Operazioni – Forze di Protezione e Speciali, Antincendi e Servizi di Amministrazione mentre lo scorso 4 agosto erano stati già assegnati ai reparti gli Avieri delle categorie Informatica e Cibernetica e Servizi Tecnici. Gli Avieri del Corso “Ladone II” sono la nuova linfa che andrà ad irrorare i Reparti dove, con pieno senso di responsabilità, potranno contribuire in maniera significativa all’assolvimento dei compiti fondamentali della Forza Armata. Durante il corso i frequentatori hanno acquisito conoscenze e competenze basate su lezioni di cultura militare, Diritto Internazionale Umanitario, Diritto Penale Militare, organizzazione della Difesa e della NATO, armamento, nonché una serie di conferenze su tematiche in ambito di Stato Maggiore Aeronautica e di Stato Maggiore Difesa; nelle fasi di specialità inoltre hanno potuto approfondire i compiti specifici delle proprie categorie e svolgere attività sia teoriche che pratiche che gli permetteranno di operare al meglio ed in maniera professionale al servizio del Paese. Il prossimo 16 settembre la SVAM ospiterà un nuovo Corso per ulteriori 531 Volontari in Ferma Iniziale (VFI) appartenenti al 2° incorporamento del 2024. La SVAM è l’unico polo formativo e addestrativo nazionale che provvede alla formazione basica militare e morale del personale di Truppa destinato a prestare servizio in Aeronautica Militare, nonché alla relativa istruzione professionale specifica. La Scuola dipende dal Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata che ha il compito di assicurare la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell’Aeronautica e l’addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l’adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate ad innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, eco-sostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL CENTRO LOGISTICO DI SUPPORTO AREALE DI CADIMARE – Giovedì 22 agosto si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al Comando del Centro Logistico di Supporto Areale – Istituto “Umberto Maddalena” di Cadimare (SP), tra il Colonnello Davide Testa, Comandante uscente e il Colonnello Federico Sacco Maino, Comandante subentrante. Alla cerimonia, presieduta dal Comandante della 1a Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Luigi Del Bene, hanno presenziato le massime autorità civili, religiose e militari della città di La Spezia tra cui l’Onorevole Maria Grazia Frijia, vice-Sindaco, il Prefetto dott.sa Marialuisa Inversini, il Vescovo di La Spezia-Sarzana-Brugnato, il Sindaco di Portovenere, i gonfaloni della provincia e della città di La Spezia, il comune di Portovenere e dell’Associazione Arma Aeronautica cittadina. Il Centro Logistico di Supporto Areale / Istituto “Umberto Maddalena” dipende dal Comando della 1a Regione Aerea di Milano. La Base, tra le sue finalità, fornisce supporto logistico per vari corsi di formazione e aggiornamento dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e diversi Enti Pubblici. L’Ente fornisce anche l’assistenza diretta agli allievi O.N.F.A. ospitando a Cadimare i figli dei militari dell’Aeronautica Militare deceduti o affetti da grave infermità. I giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, hanno la possibilità di arruolarsi e raggiungere il traguardo della maturità scolastica nonché di frequentare i corsi di Laurea di 1° livello (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET METTE IN VENDITA 13 NUOVE ROTTE PER L’INVERNO 2024 E L’ESTATE 2025 NEL REGNO UNITO – easyJet ha annunciato il lancio di tre nuove rotte invernali da tre aeroporti del Regno Unito e sta mettendo in vendita posti per dieci nuove rotte da London Southend Airport, che decolleranno insieme all’apertura della nuova base britannica della compagnia aerea presso l’aeroporto nell’estate 2025. Un nuovo servizio bisettimanale da Southampton ad Amsterdam e da Leeds Bradford a Paris Charles De Gaulle decollerà per la prima volta il 28 ottobre, mentre una rotta bisettimanale da London Luton a Malta verrà lanciata il 4 dicembre. Tre nuove rotte sono inoltre in vendita dall’aeroporto di London Southend, verso Reus e Almeria in Spagna e verso la popolare isola mediterranea di Malta, con partenze da marzo 2025. All’inizio di quest’anno, easyJet ha annunciato l’apertura di una base con tre aerei all’aeroporto di London Southend, insieme a sette nuove package holiday destinations: Gran Canaria e Tenerife nelle isole Canarie, Dalaman e Antalya in Turchia, Enfidha in Tunisia, Marrakech in Marocco e Pisa in Italia. Ora, sia i flight-only seats che gli easyJet holidays packages sono disponibili per la prenotazione per tutte e dieci le destinazioni, con i primi voli in partenza dal 30 marzo 2025, portando il numero totale di rotte da London Southend a 17. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha commentato: “Siamo lieti di lanciare ancora più nuove rotte dal Regno Unito verso una fantastica gamma di destinazioni, con oltre 44 nuove rotte ora disponibili da questo inverno e dieci rotte dalla nostra nuova base a London Southend Airport, che non vediamo l’ora di aprire il prossimo anno. La nostra continua crescita e i nostri investimenti nel Regno Unito evidenziano l’importanza di questo mercato e offrono ai consumatori britannici ancora più scelta, con i nostri clienti che scelgono i nostri voli e le nostre vacanze per il nostro brand di fiducia, il network senza rivali e le tariffe convenienti, e non vediamo l’ora di accoglierne ancora di più a bordo”. easyJet serve 21 aeroporti nel Regno Unito, offrendo quasi 600 rotte verso oltre 130 destinazioni dal Regno Unito all’Europa e oltre. Dal 31 marzo 2025, i voli da London Southend a Pisa saranno operativi due volte a settimana, il lunedì e il venerdì (leggi anche qui).

SAS: LE CABIN CREW ASSOCIATIONS IN SAS NORWAY HANNO DECISO UNO SCIOPERO – SAS informa: “Dopo due giorni di mediazione da parte del National Mediator’s office, SAS purtroppo non ha raggiunto un accordo con le due Cabin Crew Associations in Norvegia, NKF e SNK, che hanno deciso di scioperare a partire da questa mattina, 23 agosto. L’ambizione di SAS è quella di tornare alla mediazione in modo da poter raggiungere una soluzione il prima possibile. Le negoziazioni fanno parte di un rinnovo pianificato del Collective Bargaining Agreement (CBA). La nostra priorità in questo momento è ridurre al minimo le interruzioni del nostro traffic program e supportare i nostri clienti con riprenotazioni e informazioni. Sebbene un numero limitato di voli sia interessato da questo sciopero e la maggior parte dei voli opererà come previsto, consigliamo ai passeggeri di controllare flysas.com per gli aggiornamenti prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo profondamente per l’inconveniente causato e stiamo lavorando duramente per risolvere questa situazione rapidamente. Riteniamo che sia possibile trovare una soluzione che sia attraente per il nostro Norwegian cabin crew e che allo stesso tempo garantisca la competitività della compagnia. Nonostante SAS, mentre era sotto bankruptcy protection, abbia fatto di tutto per soddisfare i cabin crew in termini di retribuzione e orario di lavoro, non abbiamo raggiunto un accordo. È anche importante notare che la compagnia è nelle fasi finali del suo processo di ricostruzione e l’effetto di questo sciopero deve essere analizzato”.

EASYJET METTE IN VENDITA 10 NUOVE ROTTE DA LONDON SOUTHEND PER L’ESTATE 2025 – easyJet ha annunciato che tre nuove rotte sono in vendita dall’aeroporto di London Southend per Reus e Almeria in Spagna e l’isola mediterranea di Malta, con partenze da marzo 2025. All’inizio di quest’anno, easyJet ha annunciato l’apertura di una base con tre aerei presso Southend Airport a Londra, insieme a sette nuove package holiday destinations: Gran Canaria e Tenerife nelle isole Canarie, Dalaman e Antalya in Turchia, Enfidha in Tunisia, Marrakech in Marocco e Pisa in Italia (leggi anche qui). Ora, sia i flight-only seats che gli easyJet holidays packages sono prenotabili per tutte e dieci le destinazioni, con i primi voli in partenza dal 30 marzo 2025, portando il numero totale di rotte da London Southend a 17. L’apertura di una base segnala la continua espansione di easyJet nel Regno Unito e rafforza ulteriormente il suo network. Creerà inoltre circa 130 posti di lavoro diretti per piloti ed equipaggi nel Regno Unito e sosterrà molti altri posti di lavoro diretti e indiretti all’interno di easyJet e dell’aeroporto nei prossimi anni. Da quando le operazioni easyJet a London Southend sono iniziate nel 2012, la compagnia aerea ha trasportato più di sette milioni di clienti dall’aeroporto. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha commentato: “Siamo lieti di mettere in vendita 10 nuove rotte dalla nostra nuova base presso London Southend Airport, che non vediamo l’ora di aprire la prossima primavera. La nostra continua crescita e i nostri investimenti nel Regno Unito evidenziano l’importanza di questo mercato e offrono ai consumatori britannici ancora più scelta. Abbiamo trasportato oltre sette milioni di clienti da London Southend da quando abbiamo avviato la nostra attività lì nel 2012 e, che volino per lavoro o per piacere, non vediamo l’ora di accoglierne ancora di più a bordo”. Marc Taylor, acting CEO London Southend Airport, ha affermato: “London Southend Airport si impegna a fornire un’esperienza di viaggio fluida e di alta qualità per le persone che vivono nella regione orientale di Londra, Essex ed East Anglia e ringraziamo easyJet per aver ampliato la sua gamma di scelte. Migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il sud-est hanno già scelto London Southend come aeroporto di scelta per i viaggi in Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Francia quest’estate, e le prenotazioni anticipate di voli e vacanze si stanno già riempiendo per winter sun, city and ski breaks. Con collegamenti diretti rapidi e facili con il nostro aeroporto, a soli 53 minuti da London Liverpool Street in treno e 42 minuti da Stratford, London, i nostri passeggeri possono ora accedere ad ancora più destinazioni in tutta Europa”.

QANTAS ANNUNCIA UNA NUOVA PARTNERSHIP TRIENNALE CON LA AUSTRALIAN RED CROSS – Qantas ha annunciato un nuovo capitolo nel suo supporto alla Australian Red Cross con una partnership multimilionaria per rafforzare la sua risposta alle emergenze a livello nazionale. La nuova partnership triennale consentirà al personale della Australian Red Cross di viaggiare in tutta l’Australia per lavoro umanitario riducendo i costi significativi e facilitando una risposta più rapida per le comunità in crisi. Segue la celebrazione da parte della Australian Red Cross di 110 anni di presenza per supportare la popolazione in tempi di calamità. Questo finanziamento fondamentale aiuterà l’organizzazione a continuare a concentrarsi sulla fornitura di servizi nel futuro, finanziando il reclutamento e la formazione di 750 nuovi volontari della Australian Red Cross in tutto il paese. Qantas diventerà anche partner del Trauma Teddy® dell’Australian Red Cross, un iconico articolo di supporto che viene dato ai bambini e ai membri vulnerabili della comunità per conforto durante emergenze come incendi boschivi e inondazioni, con fino a 50.000 unità distribuite ogni anno. Markus Svensson, CEO di Qantas Domestic, ha affermato: “Per decenni, Qantas e la Australian Red Cross hanno lavorato insieme per supportare gli australiani nei momenti di bisogno. Collegare le comunità è al centro di entrambe le organizzazioni e questo investimento avrà un impatto tangibile sugli australiani colpiti da disastri, con più volontari qualificati che possono essere schierati sul campo, rapidamente attraverso l’ampio network di Qantas”.

DELTA PROSEGUE IL SUPPORTO ALLA NATIONAL FLIGHT ACADEMY – Nell’undicesimo anno di ospitalità degli studenti alla National Flight Academy, Delta ha organizzato tre settimane di campi quest’estate per i partner della comunità e i dipendenti Delta, per vivere un’avventura di apprendimento interattiva e immersiva a bordo del più grande simulated aircraft carrier presso NFA in Pensacola, Florida. Una di queste settimane è stata l’annuale All-Girls Week e 144 studentesse hanno partecipato alla NFA dal 14 al 19 luglio. La NFA camp experience è rivolta agli studenti dalla 7a alla 12a classe ed è progettata per ispirare e accrescere il loro interesse per la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica (STEM). Il campo stimola il pensiero critico, la risoluzione dei problemi e il lavoro di squadra. La All-Girls Week consente alle ragazze di sperimentare una varietà di carriere nell’aviazione, per incoraggiarle a perseguire ruoli che storicamente non erano aperti a loro. Dal 2013 Delta ha stretto una partnership con la NFA per aiutare gli studenti a spiccare il volo e ispirarli a proseguire gli studi in materie STEM, inviando oltre 3.000 studenti da tutto il mondo alla National Flight Academy.

JETBLUE AIRWAYS PROSEGUE IL SUO IMPEGNO PER PORTO RICO – JetBlue ha lanciato la sua quattordicesima iniziativa annuale Soar with Reading, quest’anno in collaborazione con Little Free Library, con un evento commemorativo presso il Centro Tau Community Center in Loíza, Porto Rico. “Siamo entusiasti di portare per la prima volta sull’isola il nostro amato programma Soar with Reading, aiutando a far avvicinare più giovani alle gioie della lettura e dell’immaginazione”, ha affermato Icema Gibbs, vice president of CSR and DEI, JetBlue. “Con sette physical Little Free Library book-sharing boxes collocate nei principali community centers di Porto Rico, dimostriamo il nostro impegno nell’aumentare l’accesso a preziose risorse educative per i nostri crew members, i clienti e le comunità che serviamo”. Dal 2015, l’iniziativa Soar with Reading di JetBlue ha affrontato il problema della disponibilità di libri nelle comunità svantaggiate, in cui l’accesso a libri adatti all’età dei bambini è spesso limitato. Da quando è diventata parte di Porto Rico nel 2002, JetBlue ha mantenuto il suo impegno nel restituire qualcosa alla comunità. JetBlue e i suoi membri dell’equipaggio hanno supportato numerose cause benefiche sull’isola, donando tempo a una serie di iniziative. Questa iniziativa arriva mentre JetBlue cerca di aumentare la connettività da e per Porto Rico, inclusa l’aggiunta di più destinazioni in America Latina, nei Caraibi e sulla costa orientale degli Stati Uniti. Più di recente, JetBlue ha introdotto il famoso servizio premium Mint® tra New York e San Juan e ha annunciato la sua intenzione di presentare domanda all’U.S. Department of Transportation (DOT) per slot exemptions, per operare un secondo volo diretto giornaliero tra il Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) e il Luis Muñoz Marín International Airport (SJU) in San Juan. JetBlue aprirà inoltre una nuova pilot and flight attendant crew base in San Juan, con la prima fase che dovrebbe aprire entro la fine del 2024 e che entro il 2025 porterà più di 400 posti di lavoro locali a San Juan.

EMIRATES: L’UNACCOMPAINED MINOR SERVICE SI PREPARA PER UN PERIODO DI PUNTA – Emirates sta attualmente gestendo uno dei periodi di punta per il suo Unaccompanied Minors Service, poiché molti bambini tornano a Dubai dalle estati trascorse all’estero per iniziare il nuovo anno scolastico. Solo nella prossima settimana, Emirates accoglierà più di 900 bambini, che stanno volando da soli utilizzando l’acclamato servizio per famiglie. “Negli ultimi 5 anni, più di 120.000 bambini hanno usufruito degli Emirates Unaccompanied Minors and Young Passenger services. La maggior parte dei bambini che hanno viaggiato da soli con Emirates ha un’età pari o inferiore a 11 anni. Le famiglie che attualmente utilizzano di più il servizio sono britanniche, poi indiane, seguite da americane, filippine e francesi. Quando i bambini volano senza la loro famiglia, Emirates è presente in ogni fase del percorso. Per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, l’Emirates Unaccompanied Minors Service garantisce ai ragazzi un viaggio supervisionato e sicuro dal check-in alla destinazione, con tanto divertimento e momenti memorabili lungo il percorso”, afferma Emirates. “Quando genitori e tutori portano il loro giovane passeggero al Dubai International Airport (DXB), possono recarsi direttamente all’Unaccompanied Minors Lounge vicino all’area del check-in. La persona che accompagna il bambino deve fornire a Emirates un documento di identità e il tutore dovrà firmare un modulo di autorizzazione. I bambini saranno rapidamente registrati e potranno poi rilassarsi con videogiochi, Wi-Fi gratuito e comodi divani. Nello spazio dedicato e privato supervisionato dal team Emirates, i bambini possono gustare bevande e snack gratuiti mentre aspettano il volo. In aeroporto, un membro specializzato del team Emirates incontrerà il bambino al banco del check-in per minori non accompagnati. Lo specialista Emirates resterà con il bambino per tutto il tragitto in aeroporto, prendendosi cura di lui e portando con sé il suo passaporto per sicurezza. Lo specialista lo aiuterà attraverso i controlli di sicurezza e immigrazione, facilitando l’imbarco prioritario in modo che il bambino abbia il tempo di sistemarsi sul volo, prima di presentarlo ai cabin crew alla porta dell’aereo per la fase successiva. Durante il volo, l’equipaggio di cabina Emirates è a disposizione per assicurarsi che il giovane passeggero trascorra un viaggio confortevole. Genitori e tutori possono richiedere in anticipo eventuali esigenze alimentari speciali e comunicare se il bambino desidera sedersi vicino al finestrino o al corridoio, o far sedere i fratelli insieme. L’equipaggio di cabina Emirates controlla regolarmente il bambino per assicurarsi che si stia godendo il viaggio, che stia mangiando e se abbia bisogno di supporto per regolare il sedile o il sistema di intrattenimento in volo. Una volta che i bambini atterrano a destinazione, un membro specializzato del team Emirates sarà alla porta dell’aereo per accoglierli. Il bambino verrà accompagnato attraverso l’aeroporto fino a quando non incontrerà il genitore o il tutore agli Arrivi e la persona che andrà a prendere il bambino dovrà fornire a Emirates un documento di identità. I bambini di età compresa tra 12 e 15 anni possono volare da soli senza utilizzare l’Unaccompanied Minors Service di Emirates, a discrezione dei genitori e dei tutori. Tuttavia, i genitori e i tutori che desiderano ulteriore assistenza e supervisione per i loro viaggiatori solitari di età compresa tra 12 e 15 anni possono richiedere questo servizio”, conclude Emirates.

EMBRAER OFFRE BORSE DI STUDIO PER IL SUO MASTER OF SCIENCE IN AERONAUTICAL ENGINEERING PROGRAM – Sono aperte le iscrizioni per la 33a edizione del Master of Science in Aeronautical Engineering Program di Embraer, una specializzazione professionale per l’accelerazione della carriera degli ingegneri che desiderano approfondire le proprie conoscenze nel settore aerospaziale in Brasile. Il corso è svolto in collaborazione con il Technological Institute of Aeronautics (ITA). Ci sono 45 posti disponibili e le iscrizioni rimarranno aperte fino al 22 settembre tramite questo link: https://embraer.com/pee. Il programma dura 18 mesi e durante questo periodo gli studenti riceveranno pagamenti di borse di studio per un importo di R$ 5.000,00 al mese con un riaggiustamento del 20% nel secondo anno, tra gli altri vantaggi. L’annuncio dei candidati selezionati è previsto per dicembre, con inizio delle lezioni a febbraio 2025. “Gli investimenti che facciamo nella formazione e nello sviluppo delle persone sono tratti distintivi di Embraer, che celebra il suo 55° anniversario questo agosto. Il Master of Science in Aeronautical Engineering Program è uno dei migliori esempi di questa strategia e un punto di riferimento nel settore aeronautico”, afferma Andreza Alberto, Vice President of People, ESG and Corporate Communications, Embraer. Il corso è stato creato nel 2001 e da allora vi hanno partecipato più di 1.700 professionisti. L’Embraer’s average recruitment rate dei partecipanti raggiunge il 96%. Il processo ammette persone laureate in Ingegneria nel 2022 o 2023, o coloro che si laureeranno nel 2024 nelle seguenti modalità: Aeronautical or Aerospace, Environmental, Automotive, Civil, Computing, Control and Automation, Electrical, Electronics, Energy, Physics, Manufacturing, Maintenance Modalities, Materials, Mechanics, Mechatronics, Metallurgy, Mines, Naval, Nuclear, Petroleum, Production, Chemistry, Robotics, Systems, Software and Telecommunications and Transport. I candidati devono inoltre possedere un advanced proficiency in English. La selezione viene effettuata da remoto, ma i candidati devono essere disponibili a vivere a São José dos Campos (SP), Brasile, poiché le lezioni e le attività correlate si svolgono di persona presso la sede centrale di Embraer e ITA. Tutta la formazione è fornita da professionisti Embraer, professori ITA e consulenti, con diritto a un master professionale in Aeronautical Engineering, riconosciuto dal CAPES / Ministry of Education from Brazil.