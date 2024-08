Emirates: promozione con accesso gratuito all’Aquaventure Waterpark di Dubai

Emirates ha rivelato una offerta per tutti i passeggeri che stanno pianificando un viaggio a Dubai. Dal 22 agosto e fino al 12 settembre 2024, ogni biglietto di andata e ritorno prenotato dall’Italia per Dubai per partenze fino al 3 ottobre 2024 includerà un pass di un’intera giornata per Aquaventure, il più grande parco acquatico del mondo.

“L’Aquaventure Waterpark è una delle attrazioni turistiche più popolari di Dubai e vanta oltre 105 scivoli, attrazioni ed esperienze da record. Il parco acquatico, rinomato in tutto il mondo, si rivolge a tutti i visitatori, dagli amanti del brivido che vogliono scaricare l’adrenalina sul Leap of Faith, a quelli che vogliono rilassarsi sulla spiaggia privata di Aquaventure, lunga un chilometro, con sabbia bianca e acqua turchese, il luogo perfetto per rilassarsi.

Offrendo una giornata perfetta per il divertimento della famiglia, i più piccoli possono esplorare la più grande area per bambini del mondo con 16 attrazioni, tra cui il primo rally-racer per bambini al mondo e lo scivolo tornado.

I passeggeri di Emirates possono approfittare di questa offerta speciale prenotando il loro volo per Dubai da oggi al 12 settembre 2024, in qualsiasi classe di cabina per partenze dal 26 agosto al 3 ottobre 2024. Il biglietto omaggio per il parco acquatico Aquaventure dà diritto a un ingresso di un’intera giornata durante gli orari di apertura delle strutture. L’offerta è disponibile per le prenotazioni effettuate su emirates.com, sull’App Emirates, o tramite le biglietterie e i call center della compagnia o le agenzie di viaggio partecipanti”, afferma Emirates.

“Oltre a questa nuova offerta esclusiva, Emirates offre altri modi per risparmiare sulle vacanze a Dubai, tra cui:

My Emirates Pass: I clienti che volano o transitano da Dubai possono semplicemente mostrare la carta d’imbarco e un documento d’identità valido a centinaia di punti vendita, ristoranti e luoghi di svago, oltre a famose attrazioni e centri termali di lusso, per usufruire di fantastici sconti in tutta Dubai e negli Emirati Arabi. Per vedere tutte le offerte di My Emirates Pass, visitare: https://www.emirates.com/it/italian/experience/my-emirates-pass/.

Skywards Partners: I soci di Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates, possono accumulare Miglia con i nostri partner in tutto il mondo, come hotel, compagnie aeree, autonoleggi, negozi e banche. I soci possono spendere queste Miglia in biglietti premio, upgrade o anche biglietti per concerti ed eventi sportivi. Mentre a Dubai, si potranno accumulare Miglia grazie ai partner Emirates in tutta la città come Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays e altri ancora. Per saperne di più: https://www.emirates.com/it/italian/skywards/.

Emirates Holidays: i clienti possono prenotare le loro vacanze a Dubai attraverso Emirates Holidays. Tutte le vacanze Emirates includono opzioni di prenotazione flessibili. Inoltre, per una maggiore tranquillità, il team di Emirates Holidays dedicato al servizio On Holiday, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sarà a disposizione per assistere i vacanzieri in ogni momento della loro permanenza.

Per maggiori informazioni sull’offerta visitare il sito: https://www.emirates.com/it/italian/special-offers/dubai-aquaventure-terms-and-conditions/.

Emirates vola verso più di 140 destinazioni in sei continenti e attualmente opera 41 voli settimanali dall’Italia a Dubai“, conclude Emirates.

