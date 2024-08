Brussels Airlines lancia un design contest con il voto del pubblico per la nuova Belgian Icon

Una nuova Belgian Icon si unirà presto alla flotta di Brussels Airlines. La compagnia aerea nazionale belga ha lanciato un contest in cui il pubblico belga può inviare progetti che rappresentano il meglio del Belgio. All’inizio di ottobre, tutti potranno votare per decidere come sarà la prossima Belgian Icon. Le Belgian Icons rimangono alcuni degli aerei più fotografati al mondo e sono un modo importante per Brussels Airlines di portare la sua ‘belgitude’ nel mondo.

“Da oggi, Brussels Airlines lancia una campagna per trovare la sua nuova Belgian Icon. Questa volta, sarà più belga che mai: non solo l’aereo collegherà il Belgio al mondo, ma anche la livrea dell’aereo sarà progettata da belgi e scelta dal pubblico della compagnia aerea in Belgio.

Chiunque viva in Belgio o abbia la nazionalità belga può partecipare al contest, a condizione che abbia più di 16 anni. Come per tutte le altre Belgian Icons, l’aereo deve rappresentare il Belgio in modo originale e artistico”, afferma Brussels Airlines.

“Il design deve essere qualcosa per cui il Belgio è noto e di cui i belgi sono orgogliosi, senza entrare troppo nei cliché. La prossima Belgian Icon non presenterà birra, patatine fritte o waffle, ad esempio, ma amiamo mostrare la nostra cultura, natura o storia. Come per tutte le nostre precedenti Belgian Icons, il design deve avere un ‘wow-factor’ e ispirare le persone a visitare il Belgio”, afferma Michel Moriaux, Head of Marketing, Brussels Airlines.

“Le persone hanno tempo fino al 27 settembre per inviare i propri design. Una giuria interna effettuerà una preselezione in seguito. All’inizio di ottobre, tutti potranno votare il proprio design preferito.

I design possono essere inviati tramite questo link: https://www.brusselsairlines.com/be/en/local-page/belgian-icons-contest.html“, prosegue Brussels Airlines.

“La prima Belgian Icon di Brussels Airlines, Rackham, è stata introdotta nel 2015 e rende omaggio a Tintin, il famoso fumetto belga.

All’inizio di quest’anno, Amare è stato presentato al mondo. E’ la Belgian Icon più recente in collaborazione con il festival musicale Tomorrowland.

La terza Belgian Icon attualmente nella nostra flotta è Trident, l’aereo ufficiale dei Belgian Red Devils e delle Red Flames, rispettivamente le squadre nazionali di calcio maschile e femminile.

Queste sono le precedenti Belgian Icons:

– Magritte ha fatto parte della flotta tra il 2016 e il 2021. L’aereo era un omaggio a René Magritte, il pittore surrealista belga.

– Aerosmurf ha fatto parte della flotta tra il 2018 e il 2023. Questo aereo ha preso forma durante un concorso di design organizzato da Brussels Airlines.

– Il pittore fiammingo Pieter Bruegel the Elder, una Belgian Icon del XVI secolo, ha viaggiato per il mondo tra il 2019 e il 2023.

L’idea alla base delle Belgian Icons è quella di presentare il meglio del Belgio al mondo. Le Belgian Icons sono conosciute in tutto il mondo e rendono il volo ancora più divertente”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)