Embraer vende l’A-29 Super Tucano alla Uruguayan Air Force

Embraer ha annunciato oggi la vendita di un massimo di sei A-29 Super Tucano alla Uruguayan Air Force (FAU). “Il contratto, che fa parte di un programma di rinnovo della flotta per espandere la capacità operativa della FAU, prevede l’acquisizione di un aereo più l’impegno ad acquisire altre cinque unità, con consegne programmate a partire dal 2025, che includono mission equipment, integrated logistics services e un flight simulator.

Con questo ordine, l’Uruguay diventa la sesta nazione a utilizzare l’A-29 Super Tucano in Sud America, insieme a Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Paraguay. Grazie alla sua flessibilità operativa nella regione sudamericana, l’aereo viene utilizzato per diverse missioni, principalmente per control of illegal activities, border monitoring, reconnaissance and advanced training. Una flotta regionale di oltre 160 Super Tucano opera negli ambienti più austeri e difficili del Sud America“, afferma Embraer.

“Siamo onorati dalla decisione della Uruguayan Air Force, un’altra nazione sudamericana, di scegliere l’A-29 Super Tucano, un aereo che è un punto di riferimento nel suo segmento nel mercato internazionale. Con questa acquisizione, l’Uruguay avrà capacità differenziate che contribuiranno notevolmente alla sorveglianza dei suoi confini e aumenteranno la prontezza operativa della FAU”, ha affermato Bosco da Costa Junior, presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“L’Uruguay cerca di rafforzare le sue capacità di sorveglianza dello spazio aereo e di risposta alle minacce e lo fa affidandosi alla tecnologia brasiliana, che propone una piattaforma molto adatta a questi scopi, come l’A-29 Super Tucano”, ha affermato l’Uruguayan Minister of Foreign Affairs, Omar Paganini.

“Con questa aggiunta, stiamo facendo un grande passo avanti nel migliorare le nostre capacità di difesa e risposta alle esigenze di controllo della nostra sovranità territoriale”, ha affermato l’Uruguayan Minister of National Defense, Armando Castaingdebat.

“Va notato che dal 1981 il nostro paese non ha acquisito nuovi combat aircraft. È proprio per questo motivo che il suddetto acquisto di aerei genererà grande motivazione e soddisfazione professionale all’interno dell’Air Forcr”, ha affermato il Commander in Chief of the Uruguayan Air Force, General Luis H. De León.

“L’A-29 Super Tucano è il leader mondiale nella sua categoria, vantando oltre 260 ordini, superando le 570.000 ore di volo. Il numero di forze aeree che utilizzano l’A-29 Super Tucano aumenta costantemente grazie alla sua combinazione di caratteristiche, rendendolo la scelta più conveniente, accessibile e versatile.

Per le Air Forces che cercano una soluzione collaudata, completa, efficiente, affidabile e conveniente su un’unica piattaforma, abbinata a una grande flessibilità operativa, l’A-29 Super Tucano offre un’ampia gamma di missioni come close air support, air patrol, special operations, air interdiction, JTAC, forward air controller (FAC), air and tactical coordinator (TAC), Armed ISR, border surveillance, reconnaissance, air escort, basic, operational and advanced training, transition to air superiority fighters, JTAC/LIFT and FAC training.

L’A-29 Super Tucano è il multi-mission aircraft più efficace della sua categoria, dotato di tecnologia all’avanguardia per l’identificazione precisa del bersaglio, weapons systems e una completa communications suite. La sua capacità è ulteriormente migliorata da advanced HMI avionics systems integrati in un robusto airframe, in grado di operare da piste non asfaltate, in ambienti austeri e senza infrastrutture. Inoltre, il velivolo ha un semplice maintenance concept, che offre alti livelli di affidabilità, disponibilità e integrità strutturale con bassi life cycle costs”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)