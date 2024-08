News Brevi – 27.08.2024

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO CON ELICOTTERO PER IMBARCAZIONE INCAGLIATA – Due persone in difficoltà, intrappolate su un’imbarcazione incagliatasi sugli scogli a San Foca (Le), in Salento, sono state tratte in salvo, nella notte di martedì 27 agosto 2024, da un elicottero HH-139A dell’84° Centro SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Gioia del Colle (Ba). I due naufraghi, una coppia di coniugi di nazionalità tedesca, marito 75enne e moglie di 63 anni, erano rimasti bloccati sulla barca arenatasi, a causa del maltempo, nei pressi del porto della località salentina. Il mare Forza 3, con onde alte e forti raffiche di vento, unitamente alle scarse condizioni di luce e alla presenza degli scogli, hanno impedito ai mezzi di soccorso di avvicinarsi, per cui il 6° MRSC (Maritime Rescue Sub Center) di Bari ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La missione “Rima”, con il coordinamento del COA (Comando operazioni Aerospaziali) di Poggio Renatico (Fe) è decollata dall’aeroporto di Gioia del Colle (Ba) all’01.40 (ora locale), raggiungendo l’obiettivo in circa mezz’ora. Alle 2.33 i naufraghi sono stati recuperati da un aerosoccorritore con l’uso del verricello e portati a bordo dell’elicottero che è rientrato alla base alle 3.06; in tutto la missione di soccorso è durata 1 ora e 26 minuti. Ad attendere l’elicottero a Gioia del Colle c’erano un’auto medica e due ambulanze del 118, i cui equipaggi hanno prestato le prime cure ai due naufraghi, in buone condizioni di salute, trasportandoli poi all’Ospedale Generale Regionale ‘F. Miulli’ di Acquaviva delle Fonti (Ba) per ulteriori accertamenti. L’equipaggio dell’HH-139A ha poi ripreso il suo normale turno di prontezza operativa per rispondere a eventuali ulteriori chiamate d’emergenza. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità come la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, di giorno e di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato la vita a migliaia di persone, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAS RAGGIUNGE UN ACCORDO CON I NORWEGIAN CABIN CREW UNIONS – SAS e i Norwegian cabin unions, NKF e SNK, hanno raggiunto questa mattina un accordo sui nuovi contratti collettivi di lavoro. “SAS e i Norwegian cabin unions hanno ora concluso la mediazione e sono giunti a un accordo. Durante lo sciopero di quattro giorni, un numero limitato di voli è stato interessato, principalmente in Norvegia. Entro domani SAS prevede che il traffic program tornerà alle sue normali operazioni”, afferma SAS. “Sono molto lieto di annunciare che ora abbiamo raggiunto un accordo. Finalmente, possiamo riprendere le normali operazioni e far volare i nostri clienti verso le destinazioni desiderate e continuare il nostro importante lavoro in futuro”, afferma Kjetil Habjørg, Chief Airline Services in SAS. “Ci scusiamo sinceramente con i nostri clienti che sono stati colpiti da questo sciopero. L’accordo di oggi significa che ora possiamo concentrarci completamente sulla finalizzazione della ristrutturazione di SAS e impostare la rotta per costruire e far crescere una compagnia aerea redditizia, in grado di offrire un’esperienza di viaggio e un network di livello mondiale ai nostri clienti”, prosegue Habjørg. SAS prevede che le operazioni saranno ripristinate nel corso della giornata. I passeggeri sono pregati di controllare le ultime informazioni su sas.no.

AIRJAPAN ORA SUPPORTA I QR CODE PAYMENTS – All Nippon Airways informa: “AirJapan ha lanciato il supporto per i QR code payment services oltre alle carte di credito per i biglietti aerei, le prenotazioni per i pasti a bordo e altri servizi opzionali a pagamento. I pagamenti tramite QR code sono supportati anche in loco in Thailandia, Corea del Sud e Giappone. AirJapan continuerà ad ampliare il suo supporto per esperienze di pagamento fluide, per soddisfare le esigenze diversificate dei clienti, mentre la nostra società senza contanti continua a evolversi. Sono supportati anche nuovi metodi di pagamento per Thailandia, Corea del Sud e Giappone. PromptPay è supportato in Thailandia, KakaoPay è supportato in Corea del Sud e PayPay è supportato in Giappone. In futuro, ci espanderemo in base ai metodi di pagamento in ogni Paese”.

MHI E JAL AVVIANO UNA JOINT EXPLORATION OF COLLABORATION IN AIRCRAFT MAINTENANCE AND AFTERMARKET SERVICES – Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) e Japan Airlines Co., Ltd. (JAL) hanno concordato di avviare un’esplorazione congiunta di una potenziale collaborazione nell’aircraft aftermarket business. Le due società hanno firmato un memorandum sulla questione. L’aircraft aftermarket business include servizi quali repairs, maintenance, parts supply and refurbishment, che sono essenziali per la manutenzione e il miglioramento della flight safety e dell’efficienza operativa degli aeromobili. Con la ripresa globale della domanda di aeromobili, è aumentata anche la necessità di maintenance services. JAL e MHI hanno iniziato a esplorare la collaborazione in quest’area per rispondere ai vari problemi che attualmente affliggono l’aircraft aftermarket. JAL Group, in qualità di aircraft operator, apporta competenza ed esperienza in aircraft operation and maintenance, mentre MHI Group, in qualità di aircraft manufacture, contribuisce con la sua competenza ed esperienza in aircraft design development, manufacture, certification and MRO (maintenance, repair & overhaul) services, in particolare nel Nord America. All’interno di JAL Group, in futuro l’esplorazione congiunta della collaborazione sarà eseguita da JAL Engineering Co., Ltd. (JALEC), che è responsabile dell’aircraft maintenance. Nel frattempo JAL e MHI continueranno la loro attuale esplorazione in corso per espandere la cooperazione in human resources development and technology development relativi all’aircraft industry.

AIR CANADA: AGGIORNAMENTO SULLE TRATTATIVE IN CORSO CON ALPA – Air Canada ha rilasciato il seguente aggiornamento riguardo le sue trattative contrattuali in corso con l’Air Line Pilots Association (ALPA): “L’intenzione di Air Canada rimane quella di raggiungere un accordo negoziato con i suoi piloti, che riconosca la loro professionalità e il loro contributo alla compagnia aerea. Durante i colloqui, si sono registrati progressi significativi e il periodo di riflessione di tre settimane offre alle parti tempo sufficiente per affrontare eventuali questioni in sospeso. Air Canada è pienamente impegnata a negoziare in modo significativo durante tutto il periodo. Tuttavia, la certezza sui propri piani di viaggio è importante per i clienti. Per questo motivo, Air Canada ha introdotto una goodwill policy per offrire a tutti i clienti flessibilità con i piani di viaggio imminenti. A partire da oggi, i clienti che hanno acquistato viaggi sui voli Air Canada per il periodo immediatamente precedente e successivo alla fine del cooling off period il 17 settembre 2024, possono modificare qualsiasi viaggio già acquistato senza costi aggiuntivi. Le modifiche possono essere effettuate online su www.aircanada.com, tramite l’app mobile Air Canada, un agente di viaggio o chiamando un centro di contatto Air Canada (anche se i tempi di attesa potrebbero essere elevati), per prenotazioni su qualsiasi tipo di tariffa con viaggi tra il 15 e il 23 settembre 2024”.

NUOVI APPRENDISTI GRADUATI PER IL GE AEROSPACE RUTLAND PROGRAM – Nove apprendisti si sono graduati presso l’Advanced Machinist Toolmaker Apprentice Program nella sede GE Aerospace di Rutland, Vt., dopo tre anni di apprendimento di competenze di lavorazione e produzione, mentre frequentavano corsi tecnici. La graduating class di quest’anno celebra il 50° anniversario del Rutland apprenticeship program. Oltre 348 persone si sono graduate dall’inizio del programma, dando ai residenti locali l’opportunità di ottenere un good-paying manufacturing job. “Attraverso una combinazione di apprendimento pratico e corsi completamente sovvenzionati, i nostri apprendisti hanno le conoscenze e le competenze di cui hanno bisogno per prosperare nella forza lavoro. Sono il futuro di GE Aerospace e Rutland”, ha affermato Dan Shelley, site leader for GE Aerospace’s Rutland site, che produce compressor blades and vanes per quasi tutti i jet engine della GE Aerospace product line. “Una cerimonia tenutasi venerdì scorso con gli apprendisti, le loro famiglie e i responsabili del sito ha celebrato questo traguardo. Tutti i graduati continueranno a ricoprire posizioni a tempo pieno. Il Rutland’s apprenticeship program supporta gli sforzi a lungo termine di GE Aerospace per rafforzare la manufacturing talent pipeline e investire nei dipendenti GE Aerospace. I Rutland apprenticeship programs sono alcuni dei tanti skills training efforts offerti da GE Aerospace nelle sue operazioni negli Stati Uniti e nel mondo. Nel 2024 più di 800 persone prenderanno parte a un programma GE Aerospace o a uno sforzo sponsorizzato per acquisire le competenze necessarie nella produzione aerospaziale. All’inizio di quest’anno GE Aerospace ha annunciato piani per investire 24,9 milioni di dollari nel sito di Rutland. L’investimento sarà destinato a nuove attrezzature, macchine e utensili per aumentare la produzione di commercial aircraft engines, insieme a military and fighters jet engines”, conclude GE Aerospace.