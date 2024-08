KLM prende in consegna il suo primo Airbus A321neo

KLM, membro di Air France-KLM Group, ha preso in consegna il suo primo A321neo, come parte della modernizzazione della flotta con aeromobili di ultima generazione a basso consumo di carburante.

“Con l’aeromobile appena consegnato, KLM si unisce alla comunità di operatori di successo dell’A321neo. Scegliendo l’A321neo, KLM porta a bordo le ultime tecnologie per abbassare i decibel e ridurre la noise footprint durante il decollo, l’avvicinamento e l’atterraggio. Insieme alla sua avanzata fuel efficiency, l’A321neo svolgerà un ruolo chiave nell’ambizione ambientale di KLM.

Il nuovo A321neo consegnato a KLM può ospitare 227 passeggeri in una configurazione a due classi. La cabina è dotata della Airspace cabin di Airbus con XL bins. Le cappelliere più grandi offrono il 60% in più di capacità per i bagagli, per un’esperienza di imbarco più rilassata per passeggeri e cabin crew. Inoltre, le porte USB-C sono disponibili per i passeggeri in ogni posto e l’ultimo lighting system migliora l’esperienza complessiva dei passeggeri”, afferma Airbus.

“L’A321neo è il membro più grande della best-selling A320neo Family di Airbus, offrendo autonomia e performance senza pari. Dotato di sharklets ed equipaggiato con motori CFM International LEAP-1A di nuova generazione, l’A321neo offre una riduzione dell’impatto acustico del 50% e almeno il 20% di risparmio di carburante e riduzione di CO2 rispetto agli aeromobili single-aisle aircraft di precedente generazione, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella single-aisle cabin più ampia del cielo. Ad oggi, oltre 6.400 aeromobili A321neo sono stati ordinati da oltre 90 clienti in tutto il mondo.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’aeromobile A321neo è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta ad avere i suoi aeromobili in grado di operare con 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

Il primo Airbus A321neo entra a far parte della flotta di KLM

Oggi KLM Royal Dutch Airlines ha accolto il suo primo Airbus A321neo, dopo l’atterraggio all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. L’arrivo di questo nuovo aeromobile è un passo importante nel rigoroso programma di rinnovamento avviato da KLM per supportare operazioni di volo più pulite, silenziose ed efficienti. Da metà settembre, l’A321neo inizierà a servire diverse destinazioni europee.

“Ho atteso con grande ansia questo momento. L’arrivo del primo A321neo segna l’inizio della sostituzione della nostra flotta Boeing 737. L’A321neo produce meno rumore e CO2 e quindi contribuisce in modo significativo a un futuro più pulito e silenzioso. Offre anche più comfort. Non vedo l’ora di vedere come i nostri passeggeri vivranno l’esperienza del nuovo aeromobile”, afferma Marjan Rintel, President & CEO KLM.

“Il termine ‘neo’ sta per ‘new engine option’: gli aerei sono dotati di nuovi motori che emettono meno CO2 rispetto ai loro predecessori. Misurato per passeggero tonnellata-chilometro, l’A321neo è circa il 21% più efficiente in termini di consumi rispetto al Boeing 737 che sostituisce. Inoltre, l’aereo riduce l’impatto acustico, dimezzando sostanzialmente la sua noise footprint, causando molto meno disturbo ai residenti.

I passeggeri dell’A321neo sperimentano maggiore comfort grazie a sedili più ampi, tavolini più grandi e cappelliere più spaziose. Ogni sedile è dotato di una porta USB-C e di un supporto per cellulare o tablet. L’aereo offre anche maggiore praticità per l’equipaggio, tra cui un corridoio più ampio e easy-to-open luggage bins. Gli interni sono stati progettati per migliorare la KLM experience, con dettagli più riconoscibili e un’illuminazione d’atmosfera che si adatta a ogni fase del viaggio”, afferma KLM.

“L’A321neo inizierà a operare servizi per Copenhagen, Berlino e Stoccolma da metà settembre, seguiti da Parigi, Praga e Vienna. KLM accoglierà altri tre nuovi aeromobili A321neo nella sua flotta quest’anno. Con questa nuova serie di aeromobili, KLM continua la sua tradizione di dare nomi unici agli aeromobili. Negli ultimi 104 anni sono stati presentati temi diversi, dai nomi dei membri della famiglia reale ai ponti, dai pionieri dell’aviazione ai parchi nazionali”, prosegue KLM.

Il CEO, Marjan Rintel, prosegue: “Questa volta, ai dipendenti KLM è stato permesso di scegliere il tema. ‘Butterflies’ è emerso come tema vincente, che si adatta bene alla trasformazione che stiamo intraprendendo con la nuova flotta. I nomi dei primi quattro aeromobili A321neo saranno Swallowtail (Koninginnepage), Peach Blossom (Braamvlinder), Common Brimstone (Citroenvlinder) e Clouded Magpie (Porseleinvlinder)”

“KLM investirà sette miliardi di euro nel programma di rinnovo della flotta nei prossimi anni, il che rappresenta una quota sostanziale del suo portafoglio di investimenti totale. Sulle rotte europee, KLM sostituirà i suoi vecchi Boeing 737 con aeromobili Airbus A320 e A321neo. In KLM Cityhopper, i nuovi E2 models si uniranno agli aeromobili Embraer 175 e 190. Per i voli intercontinentali, KLM aggiungerà cinque nuovi Boeing 787-10, seguiti dall’Airbus A350 che sostituirà i vecchi 777 e A330. Infine, KLM ha ordinato quattro A350F per la sua divisione cargo per sostituire i 747 Freighter“, conclude KLM.

