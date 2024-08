SAS entra in una nuova era, dopo essere uscita con successo dalle procedure di ristrutturazione

SAS annuncia che la compagnia ha completato con successo le sue procedure di ristrutturazione ed è uscita dal chapter 11 negli Stati Uniti e dalla Swedish company reorganization, concludendosi con un investimento di 1,2 miliardi di USD. Ciò segna l’inizio di una nuova era per SAS.

“La società emerge come una compagnia aerea competitiva e finanziariamente solida, con una struttura di capitale rafforzata, un team di gestione altamente dedicato ed esperto, un impegno a guidare il cambiamento trasformativo e la sostenibilità nell’aviazione e un’offerta attraente per i nuovi clienti, insieme all’alleanza aerea globale SkyTeam.

I nuovi principali proprietari della reorganized company, Castlelake, Air France-KLM, Lind Invest e il Danish State, hanno concordato di nominare un nuovo Board of Directors per SAS, che sarà guidato da Kåre Schultz, in qualità di Chairman of the Board.

SAS ha avviato le sue procedure di ristrutturazione al fine di accelerare l’implementazione del suo piano completo di trasformazione aziendale e finanziaria, SAS FORWARD. L’obiettivo di SAS FORWARD è di realizzare una trasformazione completa del business di SAS, inclusa l’ottimizzazione del network e della flotta, il raggiungimento della competitività dei costi unitari e la costruzione di un futuro sostenibile. Nel corso delle procedure di ristrutturazione, SAS ha ristrutturato con successo più di 2 miliardi di USD di debiti, ha adeguato la sua flotta di aeromobili e i costi correlati e ha raggiunto accordi con le principali parti interessate, creditori e fornitori. SAS ha anche concluso con successo un competitive exit financing solicitation process, selezionando Castlelake, Air France-KLM e Lind Invest, insieme al Danish State, come consorzio di offerenti vincitori. La exit financing transaction ha incluso un investimento totale nella riorganizzata SAS di 1,2 miliardi di USD, composto da 475 milioni di USD in nuovo capitale non quotato e 725 milioni di USD in debito convertibile garantito”, afferma SAS.

“Quasi tutti i creditori che hanno votato nelle rispettive procedure di ristrutturazione negli Stati Uniti e in Svezia hanno sostenuto i piani di ristrutturazione. Le procedure di ristrutturazione sia negli Stati Uniti che in Svezia sono state completate con successo e si prevede che le distribuzioni ai creditori aventi diritto a ricevere contanti, azioni o note di valore condizionale, avranno luogo nel mese a venire.

SAS emerge come una compagnia finanziariamente solida, con una struttura di capitale rafforzata e con una liquidità sostanziale. La compagnia ha anche compiuto progressi significativi con miglioramenti operativi e nella creazione di un business competitivo:

– Uno sviluppo positivo continuo per la domanda di passeggeri con 18 milioni di passeggeri che hanno viaggiato con SAS finora nell’anno fiscale 2024 (novembre 2023 – luglio 2024), un aumento del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale 2023.

– Il programma SAS EuroBonus ora conta quasi 8 milioni di membri e continua a essere il principale programma fedeltà in Scandinavia.

– SAS ha registrato la sua redditività mensile più alta di sempre a luglio 2024, dimostrando un progresso costante nel raggiungimento della riduzione dei costi annuali mirata di circa 7,5 miliardi di corone svedesi nel piano SAS FORWARD“, prosegue SAS.

Anko van der Werff, President & Chief Executive Officer of SAS, commenta: “Questo è un giorno storico che segna l’inizio di un futuro entusiasmante per i clienti, i partner e i colleghi di SAS. Abbiamo completato con successo le nostre procedure di ristrutturazione e ora stiamo entrando in una nuova era. È stato un processo complesso e sono grato per la collaborazione costruttiva con creditori e partner, per il prezioso supporto del Board, nonché per gli sforzi, l’energia e l’entusiasmo impressionanti in tutta la nostra organizzazione. Sforzi che hanno reso possibile salvare e riavviare una delle migliori aziende in Scandinavia. Ora dobbiamo guardare avanti e completare la trasformazione che abbiamo avviato, continuare il nostro impegno per raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 e sfruttare le opportunità in un mercato in crescita. Abbiamo un team eccellente, ci uniremo presto alla famiglia dell’alleanza SkyTeam e abbiamo tutte le opportunità per rimanere leader nel nostro settore per le generazioni a venire”.

Carsten Dilling, resigning Chairman of the Board of SAS, commenta: “L’uscita di SAS dalle procedure di ristrutturazione segna una svolta per la compagnia e ora cederò la leadership a un nuovo Board. A nome del Board, vorrei ringraziare il CEO Anko van der Werff e il suo team per il loro duro lavoro, la dedizione e l’impegno nel salvare questa compagnia e nel costruire una nuova solida base per il futuro. Hanno fatto un lavoro davvero straordinario. Sono certo che SAS sia in buone mani per continuare a collegare la Scandinavia al mondo e il mondo alla Scandinavia. Per me è stato un onore aiutare a guidare SAS attraverso questi anni difficili fino a dove siamo oggi”.

Kåre Schultz, designated new Chairman of the Board of SAS, commenta: “Sono onorato di essere stato nominato nuovo Chairman of SAS e non vedo l’ora di guidare il lavoro del Board, mentre SAS continua la sua gloriosa tradizione di compagnia aerea leader in Scandinavia. SAS ha svolto un lavoro davvero impressionante nel navigare attraverso le procedure di ristrutturazione e nel costruire un business competitivo e posizionato per la crescita. Insieme ai nuovi investitori, al board e al management di SAS, nonché ai nostri partner nell’alleanza SkyTeam, continueremo a collaborare con partner e clienti per guidare cambiamenti trasformativi nell’aviazione”.

Joe McConnell, Partner and Deputy Co-Chief Investment Officer at Castlelake, commenta: “Castlelake si congratula con SAS per il completamento con successo delle procedure di ristrutturazione ed è gratificato di aver svolto un ruolo importante nel suo percorso fornendo una soluzione di finanziamento chiave. Non vediamo l’ora di vedere SAS continuare la sua tradizione di lunga data come brand iconico e fornitore di servizi in Scandinavia”.

(Ufficio Stampa SAS – Scandinavian Airlines – Photo Credits: SAS – Scandinavian Airlines)