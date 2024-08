Pilatus espande la sua presenza negli Stati Uniti

In una cerimonia presso il Sarasota Bradenton International Airport (KSRQ), i dirigenti Pilatus e i funzionari dell’autorità aeroportuale hanno firmato un accordo per sviluppare 17 acri sul lato nord dell’aeroporto per Pilatus, che costruirà una nuova state-of-the-art sales and service facility.

“Il nuovo Customer Center inizialmente impiegherà più di 50 persone per gestire aircraft sales, service, design and delivery of Pilatus aircraft in Southeastern United States. Gli Stati Uniti sono il mercato più grande di Pilatus per i suoi business aircraft, questo investimento viene effettuato per garantire una ownership experience di livello mondiale per i Pilatus customers.

Lo sviluppo iniziale includerà 54.000 piedi quadrati dedicati a maintenance activity, spare parts distribution and new aircraft deliveries, oltre a 17.000 piedi quadrati aggiuntivi di workshops, office and administrative space. Si prevede che la struttura sarà operativa entro la metà del 2026. I piani di crescita futuri per la Pilatus location a Bradenton includono final assembly per gli aeromobili consegnati in Nord e Sud America, con il potenziale alla fine per impiegare fino a 300 persone”, afferma Pilatus Aircraft.

Thomas Bosshard, President and CEO of Pilatus Business Aircraft Ltd, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di intraprendere questo importante passo di crescita per supportare i nostri clienti con una ownership experience eccezionale”.

Justin Lazzeri, CEO of Pilatus Sales and Service Center for the U.S. East Coast, ha aggiunto: “La nostra nuova struttura a Bradenton sarà una vetrina per ‘Pilatus Class’ sales and service e sarà un flagship store che fungerà da modello per il nostro global network of Authorized Pilatus Sales and Service Centers”.

Rick Piccolo, President and CEO of the Sarasota Bradenton International Airport, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Pilatus. Questo accordo segna una pietra miliare significativa nello sviluppo economico non solo dell’aeroporto, ma anche della regione. Questa iniziativa comporta un investimento sostanziale di decine di milioni di dollari nello sviluppo della struttura, che si tradurrà nella creazione di oltre 300 posizioni qualificate, offrendo opportunità redditizie e avendo un impatto economico significativo. Dato l’impegno precedentemente annunciato dal Manatee Technical College di costruire una Airframe & Powerplant school nell’aeroporto, questo accordo fornirà opportunità di lavoro locali per quei graduati proprio qui nell’area di Sarasota/Bradenton. Pilatus ha espresso ammirazione per l’Aviation Ecosystem pianificato dell’aeroporto, che include education and training facilities”.

Sharon Hillstrom, president and CEO of the Bradenton Area Economic Development Corp., ha affermato: “L’ aviation ecosystem che offriamo nella Bradenton Area sulla costa occidentale della Florida è unico nel suo genere. Lavorando con il team dell’aeroporto, forniamo una world-class location per aziende come Pilatus, che stanno portando investimenti di capitale e posti di lavoro alla nostra comunità”.

“La Florida e la costa orientale degli Stati Uniti rappresentano la più alta concentrazione di Pilatus aircraft operations, sales and service activity al mondo. Nel 2022, sono state condotte più di 6.200 Pilatus flight operations nel solo stato della Florida.

La costruzione della nuova Bradenton facility fa parte di una strategia aziendale più ampia per supportare la crescente flotta di oltre 2.250 aeromobili Pilatus già basati in Nord e Sud America. La progettazione della struttura e le customer experience best practices saranno condivise con il global network of independent Pilatus Authorized Sales and Service Centers, in modo che i proprietari e gli operatori di aeromobili Pilatus in tutto il mondo possano godere di una ownership experience uniforme, fluida ed eccezionale”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)