Air France in mostra allo SPOT24 per i Paris 2024 Paralympic Games

Dal 28 agosto all’8 settembre 2024, Air France, official partner of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, continuerà a presentare il meglio dei suoi prodotti e servizi nel cuore di Parigi.

“La compagnia aerea ha aperto SPOT24, una nuova sede polifunzionale situata ai piedi della Torre Eiffel, vicino ai siti di molti eventi Paralimpici. Celebrando i nuovi eventi olimpici e le culture urbane, lo SPOT24 è anche il visitor centre per ‘Paris je t’aime’, l’ufficio turistico della città di Parigi.

Nell’area dedicata ad Air France, i visitatori potranno provare l’ultima cabina Business della compagnia aerea.

La compagnia utilizzerà questa sede anche per presentare e promuovere il suo SAPHIR assistance service per i clienti con disabilità. Da oltre 20 anni, il servizio SAPHIR offre ai clienti Air France con disabilità una serie di servizi e assistenza prima e dopo il volo e durante tutto il viaggio. Questi servizi includono supporto per la prenotazione, emissione di biglietti e fornitura di assistenza in collaborazione con l’exceptional transportation department. Ogni anno, Air France fornisce a circa 600.000 clienti questa assistenza speciale durante il loro viaggio.

I visitatori potranno anche partecipare al concorso della compagnia per avere la possibilità di vincere due biglietti in cabina Business per qualsiasi destinazione a lungo raggio”, afferma Air France.

Air France presso SPOT24, 101 Quai Jacques Chirac, 75015 Paris. Accesso gratuito dalle 9.30 alle 17.30 da domenica a mercoledì e dalle 9.30 alle 19.30 da giovedì a sabato, dal 28 agosto all’8 settembre 2024.

“Dal 27 luglio all’11 agosto 2024, durante i Paris 2024 Olympic Games, Air France ha occupato uno spazio con accesso libero presso il Palais de Tokyo. La compagnia aerea è stata in grado di presentare a più di 10.500 visitatori il mondo di Air France e la sua esperienza di viaggio unica.

Durante i Giochi, Air France ha trasportato 10.000 clienti accreditati (atleti, delegazioni, media) di oltre 150 nazionalità e oltre 25.000 bagagli, tra cui 3.000 bagagli di grandi dimensioni. Più di 1 persona su 3 con accreditamento olimpico in arrivo a Parigi in aereo ha viaggiato con Air France, rendendo la compagnia aerea il principale vettore di accredited customers”, conclude Air France.

