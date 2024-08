Plasmare i cieli di domani: la conferenza ICAO stabilisce un’agenda audace per la global air navigation

Con l’obiettivo di rimodellare l’aviazione globale attraverso prestazioni e sostenibilità elevate, l’International Civil Aviation Organization (ICAO) ha inaugurato la 14a Air Navigation Conference presso la sua sede centrale di Montréal.

Riunendo oltre 750 delegati da 93 paesi, tra cui funzionari governativi, leader del settore e altri esperti di aviazione da tutto il mondo, questa conferenza svolgerà un ruolo fondamentale nel tracciare la rotta per il miglioramento dei global air navigation systems. Arriva mentre l’ICAO celebra il suo 80° anniversario attraverso una serie di eventi e iniziative progettati per reimmaginare l’aviazione in un contesto di cambiamenti senza precedenti e innovazione in accelerazione.

Con il traffico aereo globale che sta tornando ai livelli pre-pandemia e che dovrebbe più che raddoppiare nei prossimi due decenni, il President of the ICAO Council, Salvatore Sciacchitano, ha sottolineato l’importanza e l’urgenza di affrontare le responsabilità ambientali e integrare i rapidi progressi tecnologici.

“Le sfide che l’aviazione civile internazionale deve affrontare oggi sono immense, ma possiamo trarre ispirazione dal nostro passato”, ha affermato Sciacchitano nel suo discorso di apertura. “Questa conferenza riconcentrerà i nostri sforzi su iniziative tecniche esistenti e nuove che siano in linea con gli obiettivi ambiziosi dell’ICAO: zero vittime nell’aviazione internazionale, emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050 e garantire che l’aviazione sia parte integrante di un sistema di trasporto fiorente, connesso e inclusivo”.

Il Secretary General , uan Carlos Salazar, ha riecheggiato questi sentimenti nel suo discorso, evidenziando l’ambiziosa visione dell’ICAO per il futuro: “Dodici miliardi di passeggeri a bordo di voli senza emissioni, con zero vittime, che collegano persone ovunque e assicurando che l’aviazione abbia preservato e ampliato il suo ruolo di catalizzatore per lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo. Questa è la nostra ambizione per il 2050”, ha affermato. “Questa conferenza ci consentirà di raggiungere un consenso globale sulle iniziative di miglioramento delle performance che supportano questa missione, affrontando le sfide ambientali dell’aviazione e adattandosi alle tecnologie in rapida evoluzione”.

Nelle prossime due settimane, i partecipanti esamineranno gli aggiornamenti proposti ai global aviation safety and air navigation plans. Affronteranno anche un’ampia gamma di argomenti critici, tra cui l’uso tempestivo e sicuro delle nuove tecnologie aeronautiche e il miglioramento dell’efficienza dell’air navigation. Queste discussioni contribuiranno a soddisfare gli obiettivi ambientali dell’ICAO. La conferenza si concentrerà anche sulle safety implications delle minacce emergenti, come la global navigation satellite systems (GNSS) radio frequency interference e i rischi informatici per gli air navigation systems altamente connessi.

All’inizio della conferenza, Sciacchitano ha esortato i partecipanti a “fare in modo che queste discussioni contino” mentre intraprendono le loro deliberazioni. “Le decisioni che prendiamo qui avranno implicazioni di vasta portata per la safety, l’efficienza e la sostenibilità della global air navigation. Cerchiamo di tracciare un percorso in avanti con determinazione e visione”.

Per garantire la trasparenza e incoraggiare un coinvolgimento più ampio, gli atti della conferenza saranno trasmessi in diretta su ICAO TV (https://www.icao.tv/an-conf). Questa piattaforma fornirà accesso in tempo reale a tutte le sessioni della conferenza, inclusi SkyTalks specializzati con approfondimenti di esperti del settore e rappresentanti ICAO.

I risultati di queste deliberazioni svolgeranno un ruolo cruciale nel plasmare il futuro dell’aviazione civile internazionale, assicurando che rimanga sicura, efficiente e sostenibile per i decenni a venire. Influenzeranno anche direttamente la direzione del programma di lavoro dell’ICAO e prepareranno il terreno per decisioni cruciali alla 42a sessione dell’ICAO Assembly, che si terrà nel 2025. Rendendo queste discussioni accessibili a un pubblico globale, l’ICAO mira a promuovere una comprensione e una collaborazione più ampie nell’affrontare le sfide e le opportunità che il settore dell’aviazione deve affrontare.

La 14a Air Navigation Conference si concluderà il 6 settembre 2024.

Enac: al via i lavori della 14a Air Navigation Conference ICAO



La delegazione italiana guidata dal Presidente Enac, Pierluigi Di Palma, e composta dal Direttore Generale Enac Alessio Quaranta, dal Vice Direttore Generale Enac Fabio Nicolai e dal Rappresentante Permanente dell’Italia presso l’ICAO, Amb. Sergio Martes, partecipa alla quattordicesima edizione dell’Air Navigation Conference, organizzata a Montreal presso la sede dell’ICAO, che si concluderà il 6 settembre.

Nel corso della Conferenza, dal tema “Performance Improvement Driving Sustainability”, verranno condotte discussioni tecniche volte alla definizione di una serie di raccomandazioni nei settori della navigazione aerea e della sicurezza da sottoporre al Consiglio ICAO.

L’obiettivo è raggiungere un consenso globale sulle iniziative di miglioramento delle prestazioni che consentiranno all’ICAO, agli Stati membri e all’industria di affrontare le sfide ambientali e l’evoluzione delle operazioni e delle tecnologie aeronautiche.

Nel corso della prima giornata, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, Capo Delegazione, è intervenuto a supporto del documento “Need for a global framework for aviation safety data and intelligence management”, presentato nel corso dei lavori dalla Commissione europea, evidenziando che la definizione di un framework globale per la gestione dei dati e dell’intelligence, basato sull’aggregazione delle informazioni provenienti da diverse iniziative regionali, è fondamentale per colmare eventuali lacune informative e incrementare i livelli di safety dell’aviazione.

Inoltre, i lavori della prima giornata sono stati preceduti dal primo Coordinamento europeo, presieduto dal Direttore Generale Alessio Quaranta, in qualità di Presidente ECAC, con la partecipazione della Commissione europea e dei rappresentanti degli Stati membri dell’ECAC, per definire le priorità e le linee guida europee da seguire nel corso della Conferenza.

Completano la delegazione italiana Marco Silanos, Vice Rappresentante Permanente dell’Italia presso l’ICAO, Yonara Capitani della Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione, Donato Corrado, funzionario Enac presso la Rappresentanza italiana all’ICAO e Francesco Maria Bartimmo della Direzione Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari del MIT.

(Ufficio Stampa ICAO – Enac)