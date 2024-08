SAS annuncia il designated Board of Directors

I nuovi principali investitori di SAS, Castlelake, Air France-KLM, Lind Invest e lo Stato danese, hanno concordato di nominare un nuovo Board of Directors per la compagnia riorganizzata, che sarà guidato da Kåre Schultz come Chairman. “Il designated Board of Directors sarà nominato in un extraordinary general meeting l’11 settembre 2024 e l’attuale Board of Directors di SAS, guidato da Carsten Dilling come Chairman, rimarrà in carica fino ad allora”, afferma SAS.

Kåre Schultz, nuovo designated new Chairman of the Board of SAS, commenta: “Il nuovo Board designato di SAS riunisce un gruppo impressionante e diversificato di individui con una vasta esperienza e competenza nel settore dell’aviazione, nonché da aziende e società scandinave. Non vedo l’ora di guidare il lavoro del Board e di continuare a costruire il futuro sulla fiera eredità di SAS come compagnia aerea leader per i collegamenti da e per Danimarca, Svezia e Norvegia”.

“Il designated Board of Directors di SAS è composto dai seguenti membri:

Kåre Schultz, Chairman of the Board: dirigente esperto che in precedenza ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President and COO at Novo Nordisk, CEO at Lundbeck, CEO of Teva Pharmaceutical Industries. Chairman of Karo Healthcare dal 2023. Ha conseguito una laurea specialistica in Economia presso l’Università di Copenaghen.

Joe McConnell, Board member: partner and Deputy Co-chief Investment Officer presso Castlelake, entrato a far parte dell’azienda nel 2007. Ha conseguito una laurea triennale in finanza e contabilità presso la Carlson School of Management presso l’Università del Minnesota e vanta una vasta esperienza pregressa in ruoli di gestione di portafoglio e di investimento.

Jude Bricker, Board member: CEO di Sun Country Airlines da luglio 2017 e membro del Board da aprile 2018. 20 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di COO e altri ruoli dirigenziali presso Allegiant Travel Company. Ha conseguito una laurea in Ingegneria civile presso la Texas A&M University e un MBA presso l’Università del Texas.

Henriette Fenger Ellekrog, Board member: CHRO e membro del Group Executive Team presso Ørsted da novembre 2022. Ha conseguito un master presso la Copenhagen Business School.

Peter Stensgaard Mørch, Board member: CEO di PensionDanmark da agosto 2024, entrato in carica come vice-CEO nell’agosto 2023. In precedenza ha ricoperto il ruolo di segretario permanente presso il Ministero delle finanze danese, capo divisione presso l’amministrazione finanziaria di Copenaghen e ha ricoperto ruoli chiave presso il Ministero del lavoro e il Ministero dell’ambiente in Danimarca. Ha conseguito un M.Sc. in scienze politiche presso l’Università di Aarhus.

Alexandre Boissy, Board member: EVP Corporate Secretary presso Air France-KLM, entrato in Air France nel 1999. Ha ricoperto vari incarichi dirigenziali presso Air France-KLM. Laureato presso l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Anders Boyer-Søgaard, Board member: CFO e vicepresidente esecutivo di Pandora dal 2018. Ha conseguito un M.Sc. in finanza e contabilità presso la Copenhagen Business School”, prosegue SAS.

“Il Board of Directors di SAS è composto da dieci membri, sette dei quali sono eletti da un’assemblea generale, e altri tre membri più sei vice sono eletti dalle organizzazioni dei dipendenti in Danimarca, Norvegia e Svezia.

Tommy Nilsson, Board member, Employee representative: impiegato presso Scandinavian Airlines in Svezia. Membro del Board di SAS AB da febbraio 2020.

Jens Lippestad, Board member, Employee representative: impiegato presso Scandinavian Airlines in Norvegia. Membro del Board di SAS AB da marzo 2020.

Kim John Christiansen, Board member, Employee representative: impiegato presso SAS Cargo in Danimarca. Membro del Board di SAS AB dal 2021″, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS – Scandinavian Airlines)