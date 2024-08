Air France-KLM Group completa l’acquisizione del 19,9% di SAS: ampia cooperazione commerciale a partire dal 1° settembre 2024

Air France-KLM Group ha annunciato oggi di aver completato con successo l’acquisizione di una 19,9% non-controlling stake nel capitale azionario di SAS AB. “Questa operazione segue il ricevimento delle approvazioni normative in Europa e negli Stati Uniti.

Parallelamente alla transazione finanziaria e come precedentemente annunciato, Air France-KLM e SAS hanno firmato interline and codeshare agreements di vasta portata per collegare i loro hub e network. Questi accordi, che riguardano i vantaggi reciproci dei programmi fedeltà, entreranno in vigore già dal 1° settembre 2024. Lo stesso giorno, SAS entrerà a far parte dell’alleanza Skyteam, di cui Air France e KLM sono membri fondatori”, afferma Air France-KLM Group.

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM Group ha affermato: “Siamo lieti di aver completato questa transazione strategica. SAS rafforzerà la presenza del Gruppo nei mercati scandinavi. I clienti di SAS, Air France e KLM avranno ora un numero maggiore di destinazioni tramite code sharing. Skyteam acquisirà immediatamente un nuovo membro strategico”.

“Questa transazione è stata conclusa da Air France-KLM Group come parte di un consorzio di investitori che include anche Castlelake L.P. per conto di alcuni fondi o affiliati, Lind Invest ApS e il Danish State.

I membri del consorzio ora detengono effettivamente una quota complessiva dell’86,4% nel capitale azionario della riorganizzata SAS AB (escluso il recupero da parte dello Stato danese nella sua qualità di creditore di SAS e ai sensi dei piani di ristrutturazione di SAS), avendo investito 1,2 miliardi di USD nella compagnia, sottoscrivendo 475,0 milioni di USD di azioni ordinarie e acquistando 725,0 milioni di USD di obbligazioni convertibili senior garantite.

Air France-KLM Group stesso ha investito un totale di 144,5 milioni di USD in SAS AB, sottoscrivendo 109,5 milioni di USD di azioni ordinarie e acquistando 35,0 milioni di USD di obbligazioni convertibili senior garantite”, prosegue Air Franbce-KLM Group.

“Sono state concordate disposizioni specifiche tra i membri del Consorzio, in base alle quali la quota di Air France-KLM potrebbe essere aumentata in modo tale che Air France-KLM possa diventare un controlling shareholder, dopo un minimo di due anni, subordinatamente, tra le altre cose, a determinate condizioni normative e performance finanziarie.

Questo investimento è una componente della roadmap strategica di Air France-KLM. Era già stato preso in considerazione nella traiettoria finanziaria del Gruppo per l’anno 2024 e non ha alcun impatto sulle sue prospettive a medio termine”, conclude Air France-KLM Group.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)