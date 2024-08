IATA: la forte domanda per l’Air Cargo prosegue anche a luglio

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati sui global air cargo markets di luglio 2024, che mostrano una continua forte crescita annuale della domanda.

“La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTKs), è aumentata del 13,6% rispetto ai livelli di luglio 2023 (14,3% per le operazioni internazionali). Questo è l’ottavo mese consecutivo di crescita a due cifre anno su anno, con livelli complessivi che raggiungono livelli mai visti dai picchi record del 2021.

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTKs), è aumentata dell’8,3% rispetto a luglio 2023 (10,1% per le operazioni internazionali). Ciò è stato in gran parte correlato alla crescita della international belly capacity, che è aumentata del 12,8% grazie alla forza dei passenger markets e bilanciando la crescita del 6,9% della international freighter capacity. Va notato che l’aumento della belly capacity è il più basso in 40 mesi, mentre la crescita della freighter capacity è la più alta da quando è stato registrato un balzo eccezionale a gennaio 2024”, afferma IATA.

“L’air cargo demand ha raggiunto livelli record da inizio anno a luglio con una forte crescita in tutte le regioni. L’air cargo business continua a beneficiare della crescita del commercio globale, del boom dell’e-commerce e dei vincoli di capacità sulle spedizioni marittime. Con la stagione di punta ancora da venire, si sta delineando un anno molto forte per l’air cargo. Le compagnie aeree hanno dimostrato di essere abili nel gestire le incertezze politiche ed economiche per soddisfare in modo flessibile le tendenze della domanda emergenti”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“I vettori europei hanno registrato una crescita della domanda del 13,7% anno su anno per l’air cargo a luglio. La rotta commerciale Medio Oriente-Europa ha guidato la crescita, in aumento del 32,2%, mantenendo una serie di double-digit annual growth che ha avuto origine a settembre 2023. La rotta Europa-Asia, il secondo mercato più grande, è aumentata del 17,9%. Anche in Europa ha registrato una crescita a due cifre, con un aumento del 15,5%. La capacità a luglio è aumentata del 7,6% anno su anno”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)