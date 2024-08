La Polonia e Lockheed Martin celebrano il debutto del primo F-35A “Husarz”

Lockheed Martin ha presentato il primo F-35A Lightning II polacco al Polish government durante una cerimonia di roll-out presso la Lockheed Martin F-35 production facility. Questo evento segna una pietra miliare significativa nella storia della Polish Air Force e rafforza l’alleanza tra Stati Uniti e Polonia.

“In oltre 100 anni di storia della Polish Air Force, ci sono state molte generazioni di piloti e velivoli. Sono orgoglioso di far parte della storia oggi, presentando l’F-35 come la prossima generazione, che proteggerà e difenderà il futuro della Polonia per molti anni. Stiamo entrando a far parte di una forte coalizione di 5th generation fighters in tutta Europa, rafforzando la superiorità aerea”, ha affermato il Major General Ireneusz Nowak, Inspector of Polish Air Force.

“In quanto più avanzata 21st Century Security® solution, l’F-35 contribuirà ad ampliare la forte leadership della Polonia nella NATO attraverso investimenti nella modernizzazione militare e una maggiore partecipazione alle missioni all’estero. La Polonia è una delle numerose nazioni NATO ad aver investito nell’F-35. Con la sua interoperabilità senza pari, gli F-35 polacchi, denominati “Husarz” per rendere omaggio a un’unità di cavalleria del passato militare del paese, collegheranno risorse tra i domini per aumentare la situational awareness per la Polonia e i suoi principali partner europei”, afferma Lockheed Martin.

“L’F-35 è un potente moltiplicatore di forza per la Polonia e i suoi alleati”, ha affermato Greg Ulmer, president, Lockheed Martin Aeronautics. “Siamo onorati di rafforzare la nostra duratura partnership con la Polonia attraverso la celebrazione di oggi, garantendo la sicurezza nazionale polacca e lo sviluppo delle capacità a lungo termine per i decenni a venire”.

“Alti dirigenti governativi e militari di Polonia e Stati Uniti hanno partecipato alla cerimonia per celebrare il primo dei 32 F-35A della Polonia, secondo il suo programma da record. Il primo aereo, denominato AZ-01, sarà consegnato alla Polish Air Force a dicembre e sarà basato preso la Ebbing Air National Guard Base, Arkansas, dove la Polonia sarà il primo cliente internazionale a condurre l’F-35 pilot training.

Gli F-35 sono ora operativi da 32 basi in tutto il mondo. Ad oggi, Lockheed Martin ha consegnato più di 1.000 F-35, formato più di 2.540 piloti e 16.690 manutentori e la flotta F-35 ha superato le 889.000 ore di volo cumulative”, conclude Lockheed Martin.



(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Copyright © 2024 Lockheed Martin Corporation)