Iberia Maintenance inizia a utilizzare il sustainable aviation fuel di Cepsa nel suo engine test bench

Iberia Maintenance utilizzerà il 5% di sustainable aviation fuel (SAF) durante tutto l’anno nel suo engine test bench presso le strutture di La Muñoza, vicino all’aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, in quello che segna un altro passo verso la decarbonizzazione del settore. “L’uso di questo tipo di carburante consentirà una riduzione di 115 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno. Iberia Maintenance diventa così il primo Spanish aeronautical maintenance provider a utilizzare ininterrottamente questo tipo di carburante nel suo engine test bench for commercial airlines.

Cepsa ha prodotto questo biocarburante di seconda generazione ricavato da rifiuti organici e oli da cucina usati presso il suo La Rábida Energy Park (Huelva). Nello specifico, durante quest’anno, la società energetica fornirà a Iberia Maintenance oltre 36 tonnellate di SAF“, afferma Iberia.

“Siamo molto orgogliosi di aver compiuto un altro passo verso la decarbonizzazione del settore con l’uso di SAF nel nostro test bench, che ci consentirà di ridurre le nostre emissioni di CO2 di 115 tonnellate. Collaborazione, tecnologia e innovazione sono gli elementi essenziali per raggiungere l’obiettivo del settore di raggiungere net zero emissions entro il 2050”, spiega Teresa Parejo, Director of Sustainability at Iberia.

D’altra parte, Marta Cencillo, Head of Sustainable Aviation at Cepsa, ha spiegato: “Continuiamo a prendere misure insieme a Iberia per facilitare la sostenibilità delle loro operazioni e promuovere l’aviazione sostenibile. Lavoriamo per continuare a essere un riferimento nella produzione e distribuzione di SAF, che sarà essenziale nei prossimi anni per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del settore dell’aviazione”.

“L’uso del SAF negli Iberia Maintenance engine tests fa parte della strategia di sostenibilità ambientale di International Airlines Group (IAG), che mira a emissioni nette zero entro il 2050. Tra le altre azioni, Iberia, Iberia Express e Cepsa hanno firmato un accordo di collaborazione per lo sviluppo e la ricerca di carburanti di origine sostenibile e altre alternative energetiche, come l’elettrificazione della flotta, per promuovere la mobilità sostenibile degli aerei e della flotta di veicoli che forniscono loro servizi negli aeroporti.

L’uso del SAF nel test bench dell’Iberia Maintenance engine workshop fa parte della strategia di sostenibilità dell’azienda, che si articola in cinque pilastri: Water, CO2, Volatile Organic Compounds and solvents, Energy, Waste.

Cepsa produce SAF e altri biocarburanti di seconda generazione nei suoi parchi energetici e commercializza in modo permanente il SAF in cinque dei principali aeroporti spagnoli.

Per garantire la commercializzazione di SAF al settore dell’aviazione, la società ha avviato la costruzione del più grande second-generation biofuels plant nell’Europa meridionale, insieme a Bio-Oils, con un investimento di 1,2 miliardi di euro. Questa struttura, che verrà aperta nel 2026 a Palos de la Frontera (Huelva), avrà una capacità produttiva flessibile di 500.000 tonnellate di SAF e diesel rinnovabile.

Come parte della sua Positive Motion strategy, Cepsa, che intende promuovere la decarbonizzazione del settore dell’aviazione, mira a guidare la produzione di SAF in Spagna e Portogallo, con una capacità produttiva annuale di 800.000 tonnellate nel 2030, sufficienti per volare intorno al pianeta 2.000 volte”, prosegue Iberia.

“L’Iberia Maintenance test bench ha una test cell con una capacità di 90.000 libbre ed è autorizzato a certificare i quattro tipi di motori serviti dalla Spanish company: CFM56-5B/-7B, RB211, V2500 e Pratt & Whitney GTF™. Nel 2023, Iberia Maintenance ha eseguito oltre 170 engine inductions.

Un aircraft engine test bench è una struttura specializzata progettata per valutare e convalidare le performance, l’efficienza e l’affidabilità dei motori prima di essere installati sugli aeromobili dopo la revisione e la riparazione. Questi test benches consentono ai produttori di motori e alle compagnie aeree di condurre test approfonditi in un ambiente controllato, garantendo che i motori soddisfino i safety and performance standards richiesti per l’aviazione.

Iberia Maintenance è il principale provider per maintenance, overhaul, and repair (MRO) services per le International Airlines Group (IAG) airlines, manufacturers e 100 client airlines”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)