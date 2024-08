News Brevi – 28.08.2024

AERONAUTICA MILITARE: DUE TRASPORTI SANITARI URGENTI CON VELIVOLI FALCON 50 – L’Aeronautica Militare ha compiuto due voli salva vita, nella giornata di mercoledì 28 agosto 2024, per assistere due persone bisognose di cure immediate. In entrambi i casi, sono stati impiegati equipaggi e velivoli Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata impiegato tutto l’anno, 24 ore su 24, in questo genere di missioni. Nel primo caso, una neonata di appena 18 giorni, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata dall’aeroporto di Cagliari-Elmas a quello di Roma-Ciampino per un successivo ricovero al Policlinico “Gemelli”. Su richiesta della Prefettura di Cagliari e con il coordinamento della Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa competente in casi del genere, l’equipaggio in prontezza operativa è decollato, in tempi ristrettissimi, dall’aeroporto di Ciampino, alla volta di Cagliari per imbarcare la piccola, proveniente dal Policlinico Universitario Monserrato “Duilio Casula”, assieme ai genitori, un medico e un infermiere. Ridecollato da Cagliari alle 12.10, il velivolo è atterrato dopo un’ora a Roma-Ciampino. Nella seconda missione della giornata, invece, un uomo di 43 anni, ricoverato all’ospedale S. Martino di Oristano e bisognoso di cure specialistiche per un grave problema neurologico, su richiesta della prefettura di Oristano, è stato trasportato da Cagliari a Bologna, per un ricovero all’ospedale Montecatone Rehabilitation Institute di Imola (Bo). Durante il volo, l’uomo era accompagnato dalla moglie e assistito da un’equipe medica. L’aereo, decollato da Cagliari-Elmas alle 15.00, è atterrato all’aeroporto “G. Marconi” di Bologna alle 16.05. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni giorno, 24 ore su 24, per assicurare il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, organi o equipe mediche o, come in questo caso, di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale, su richiesta delle autorità competenti quando ritenuto necessario per motivi di urgenza. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate per questo genere d’interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. In caso di specifiche necessità operative, inoltre, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia e dei Centri dipendenti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RTX AVVIA L’ESPANSIONE DA 200 MILIONI DI DOLLARI DELLA SPOKANE CARBON BRAKE CARBON PRODUCTION FACILITY – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha celebrato l’inizio dei lavori di espansione presso la Spokane carbon brake production facility. Funzionari del governo locale, leader della comunità, partner del settore e la dirigenza di Collins hanno celebrato l’evento presso il sito di produzione. Il sito aggiungerà 70.000 piedi quadrati al suo spazio di produzione, aumentando l’impronta del sito del 50%, per aumentare la capacità produttiva. Collins ha un ruolo significativo nell’economia locale e questo progetto rafforza ulteriormente l’impegno verso la crescita della forza lavoro per soddisfare le richieste del settore, aggiungendo circa 80 posti di lavoro. Questa struttura amplierà la carbon brakes production capacity nella regione di Spokane, per soddisfare la domanda da parte dei commercial aviation and military customer che è programmata per i prossimi anni. “Collins Aerospace è una parte fondamentale della aerospace supply chain di importanza critica nello stato di Washington e siamo orgogliosi di averli a Spokane”, ha affermato il Lieutenant Governor Denny Heck. “Questa espansione aggiunge posti di lavoro di alta qualità e rafforza la leadership di Washington nella produzione avanzata e nelle tecnologie aerospaziali”. “Oggi celebriamo questa pietra miliare con i nostri partner del settore, clienti, leader della comunità e dipendenti, che sono fondamentali nel supportare questo progresso nell’innovazione tecnologica e nell’economia locale di Spokane”, ha affermato Matt Maurer, vice president and general manager for Landing Systems at Collins Aerospace. “Questa espansione è l’ultimo sviluppo nella e Pacific Northwest region in termini di innovazione tecnica avanzata e capacità produttiva, per supportare la crescente domanda per i nostri carbon brakes”. La Spokane facility è uno dei tre carbon brake production sites presso Collins Aerospace, specializzati nella produzione di braking systems con la DURACARB® carbon disk technology.

EMIRATES GROUP CELEBRA IL CONTRIBUTO DELLE DONNE EMIRATINE – Emirates informa: “Le donne emiratine stanno forgiando i loro percorsi di carriera in una serie di funzioni aziendali presso Emirates Group e stanno costruendo le basi per una pipeline di talenti per supportare la prossima generazione di professionisti dell’aviazione. Circa il 38% della forza lavoro emiratina del Gruppo è composta da donne e nell’ultimo anno finanziario l’organizzazione ha accolto un numero record di donne emiratine nella sua forza lavoro. Ciò rafforza ulteriormente l’impegno di Emirates Group nell’integrare le donne emiratine nel crescente settore dell’aviazione degli Emirati Arabi Uniti, dove sono dotate delle giuste capacità, competenze ed esperienza, consentendo loro di prosperare e raggiungere il loro pieno potenziale. Emirates Group ha anche segnato un’altra pietra miliare quest’anno, raggiungendo una crescita del 20% rispetto all’anno precedente per il numero di donne emiratine nominate in ruoli di leadership. Oggi, più di 200 donne emiratine ricoprono posizioni di leadership nell’organizzazione, contribuendo alla crescita in una gamma di funzioni aziendali. A marzo 2024 Emirates Group ha annunciato la promozione di cinque leader emiratine a ruoli dirigenziali senior nei dipartimenti chiave delle risorse umane e del supporto commerciale”. “Il Gruppo continua a dotare le donne emiratine di risorse leader del settore per affinare le loro capacità di leadership e aumentare le loro prospettive di carriera. Negli ultimi 20 anni Emirates Group ha fornito programmi di tutoraggio e formazione per le professioniste emiratine per potenziare la loro crescita professionale e la mobilità di carriera, con accesso a programmi di leadership tra cui Rolls-Royce and Airbus Leadership Programmes, GE Aviation Programme, tra gli altri. Le donne emiratine in posizioni di leadership presso Emirates Group hanno anche l’opportunità di iscriversi all’NSEAD Women Leaders Programme, che consente loro di guidare con impatto e creare un cambiamento professionale duraturo attraverso il loro percorso di leadership. Più di 70 donne emiratine hanno completato uno o più di questi programmi negli ultimi 12 mesi. L’anno scorso Emirates ha anche sponsorizzato tre dipendenti emiratine per proseguire la loro formazione post-laurea all’estero in tre delle prime 100 università classificate al mondo. Nell’ultimo anno Emirates Group ha anche siglato una serie di partnership strategiche con organizzazioni con sede negli Emirati Arabi Uniti e internazionali tra cui Nafis, Microsoft, Rochester Institute of Technology (RIT) e PwC Academy, per fornire programmi di formazione e sviluppo su misura per la forza lavoro emiratina del Gruppo”, prosegue Emirates. “Emirates Group è anche un partner di lancio della Aurora50’s women’s networking initiative, NOORA, ed è firmatario dell’impegno dell’UAE Gender Balance Council, rafforzando il suo impegno verso la rappresentanza femminile. Le donne emiratine hanno anche l’opportunità di contribuire oltre i loro ruoli lavorativi, con il 55% dell’Emirates Youth Council di Emirates Group composto da donne che provengono da diversi dipartimenti delle attività Emirates e dnata. Emirates Group continua a investire nella forza lavoro nazionale degli Emirati Arabi Uniti creando posti di lavoro per coloro che cercano carriere nei viaggi e nell’aviazione. La Rehlaty strategy del Gruppo mira ad attrarre, formare, sviluppare e trattenere i talenti emiratini, in linea con l’agenda di emiratizzazione degli UAE. Come parte di questa strategia, Emirates Group ha anche lanciato una serie di programmi di tirocinio, scuola superiore e laurea che hanno integrato con successo centinaia di emiratini, tra cui donne ambiziose e qualificate, negli ultimi due anni”, conclude Emirates.

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH CON TARIFFE DA €19,99 – Ryanair informa: “Ryanair è lieta di annunciare che è in corso una promozione flash di 24 ore, che offre ai clienti voli a partire da soli €19,99. Questa offerta a tempo limitato termina a mezzanotte di stasera (28 agosto) ed è valida per i viaggi durante i mesi di settembre e ottobre”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Mentre l’estate sta rapidamente volgendo al termine, c’è ancora tempo per godersi un po’ di sole in una delle 235+ destinazioni top di Ryanair. E quale momento migliore per prenotare se non con la promozione flash di oggi, che offre voli per viaggiare nei mesi di settembre e ottobre a partire da soli €19,99. Visita Ryanair.com per prenotare subito i tuoi voli a buon mercato”.

RYANAIR APRIRÀ 4 NUOVE ROTTE PER LONDRA NELLA WINTER 2024 – Ryanair ha annunciato 4 nuove rotte per Londra (Dubrovnik, Linz, Reggio e Sarajevo) per la stagione Winter 2024, offrendo ai cittadini / visitatori del Regno Unito ancora più scelta questo inverno. “Ryanair opera oltre 640 rotte da/per il Regno Unito, trasportando oltre 57 milioni di passeggeri all’anno sulla sua flotta di 117 aeromobili basati nel Regno Unito. Ryanair chiede al nuovo governo del Regno Unito di abolire l’APD per tutti i viaggi, il che consentirà a Ryanair di garantire una crescita ambiziosa per il Regno Unito per il resto del decennio”, afferma Ryanair. Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha affermato: “Siamo lieti di annunciare 4 nuove rotte Ryanair da Londra a Dubrovnik, Linz, Reggio e Sarajevo per la W2024, aggiungendole al programma di Ryanair nel Regno Unito di oltre 640 rotte, offrendo ai cittadini/visitatori del Regno Unito ancora più scelta alle tariffe aeree più basse del Regno Unito. Come economia insulare alla periferia dell’Europa, è fondamentale che Ryanair continui a sviluppare l’accesso aereo low cost da/per il Regno Unito. La crescita del turismo in Gran Bretagna è ostacolata dall’APD del Regno Unito, che impone una tassa di 13£ a tutti i cittadini / visitatori del Regno Unito, rendendo i viaggi aerei da/per il Regno Unito meno competitivi, in particolare quando altri stati dell’UE stanno abbassando i costi e tagliando le tasse, mentre crescono rapidamente. Se il governo del Regno Unito elimina l’APD su tutti i voli, Ryanair risponderà con una rapida crescita del traffico per il resto di questo decennio, inclusi 1.000 nuovi posti di lavoro, 20 nuovi aeromobili basati nel Regno Unito (investimento aggiuntivo di 2 miliardi di $) e una crescita del 14% del traffico nel Regno Unito a 65 milioni di passeggeri all’anno entro il 2030, proprio come abbiamo fatto in Italia, dove abbiamo aggiunto 3 nuovi aeromobili (investimento di 300 milioni di $) e oltre 20 nuove rotte a seguito della decisione di regioni, come la Calabria, di eliminare l’imposta comunale italiana”.

RYANAIR CHIEDE UN’URGENTE RIFORMA DELL’ATC IN EUROPA – Ryanair informa: “Ryanair si scusa con i passeggeri per gli eccessivi ritardi dei voli e l’esiguo numero di cancellazioni causati dalla “carenza di personale” dell’ATC europeo e dal “guasto delle apparecchiature” nel centro ATC dei Paesi Bassi in data odierna, che stanno influenzando le operazioni di tutte le compagnie aeree che operano da/per Eindhoven e Amsterdam”. Neal McMahon, Chief Operations Officer di Ryanair, ha dichiarato: “È inaccettabile che i passeggeri continuino a subire disservizi legati al Controllo del Traffico Aereo, a causa della ripetuta carenza di personale e dell’ennesimo guasto delle apparecchiature in Europa, questa volta nel centro ATC dei Paesi Bassi, in data odierna (28 agosto), che ha costretto alla cancellazione di 12 voli Ryanair sino a questa mattina. Ci scusiamo con i passeggeri per questi ripetuti disservizi ATC, che sono al di fuori del controllo di Ryanair, e invitiamo i passeggeri a visitare atcruinedourholiday.com per chiedere alla Commissione europea di adottare misure urgenti per migliorare il sistema ATC in Europa”.

UNITED SUPPORTA L’ISTRUZIONE NEI PROGETTI STEM DONANDO $1,25 MILIONI A DONORSCHOOSE – United sta dando il via all’anno scolastico con una donazione di 1,25 milioni di dollari tramite l’organizzazione non-profit per l’istruzione DonorsChoose, finanziando aviation and science, technology, engineering and mathematics (STEM) classroom projects in tutto il paese. United triplicherà l’importo delle donazioni per i DonorsChoose aviation projects presentati dagli insegnanti in nove mercati e raddoppierà i fondi per i progetti STEM presso le Equity Focus Schools. Per il secondo anno consecutivo, i contributi di United aiuteranno a dare vita a progetti incentrati sull’aviazione e su materie STEM, che saranno pubblicati su DonorsChoose nei prossimi mesi. “Questo programma è una testimonianza dell’impegno di United nel diversificare la nostra forza lavoro e rimuovere le barriere all’istruzione e alle carriere STEM e aeronautiche per i gruppi sottorappresentati”, ha affermato Helon Hammond, VP of Global Learning, People and Community Impact for United. “L’anno scorso, siamo stati in grado di aiutare a finanziare 2.592 progetti nelle nostre città hub e nei mercati target. Siamo orgogliosi di collaborare con DonorsChoose per il secondo anno consecutivo e di continuare gli sforzi per supportare l’organizzazione come loro unico aviation partner”. “United Airlines sta aiutando il nuovo anno scolastico a decollare con una nota positiva”, ha affermato Alix Guerrier, CEO di DonorsChoose. “Finanziando direttamente i progetti DonorsChoose, United Airlines realizzerà idee e programmi che ispireranno gli studenti a esplorare il futuro nell’aviazione e nelle materie STEM”. Con quasi 100.000 dipendenti in tutto il mondo, United offre un’ampia varietà di opportunità di carriera nel campo STEM, che vanno dai piloti agli aviation maintenance technicians, flight dispatchers and network planners. L’anno scorso United ha anche donato 1,25 milioni di dollari a DonorsChoose a sostegno di aviation projects, per un totale di 2,5 milioni di dollari solo negli ultimi due anni.

DASSAULT AVIATION FIRMA IL PROMILES MANIFESTO – Martedì 27 agosto, Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation, ha firmato il ProMiles manifesto con il General Thierry Burkhard, Chief of Staff of the French Armed Forces. “La firma ha avuto luogo presso la Réunion des Entrepreneurs de France, a Parigi, alla presenza di Patrick Martin, head of the MEDEF (il French Employers’ Union). Con il ProMiles manifesto, Dassault Aviation ribadisce il suo sostegno agli uomini e alle donne che prestano servizio nelle nostre forze armate: personale attivo e di riserva, veterani, feriti e le loro famiglie”, afferma Dassault Aviation.

EMBRAER INSITUTE LANCIA FINANZIAMENTI PER SOCIAL PROJECTS IN EDUCATION – Embraer informa: “Sono aperte le iscrizioni per Ciência Diversa (Diverse Science), un programma dell’Embraer Institute per incoraggiare la formazione di gruppi sottorappresentati in Scienza e Tecnologia”. “Allo stesso modo in cui l’innovazione può alimentare la crescita economica, la diversità può rafforzare la cultura dell’innovazione. Queste sono le premesse alla base del Ciência Diversa Program, che si unisce ad altre iniziative aziendali con l’obiettivo di offrire opportunità a gruppi sottorappresentati”, afferma André Tachard, Director of the Embraer Institute. “Nella sua quarta edizione, Ciência Diversa sceglierà progetti da non-profit Civil Society Organizations (CSOs) in tutto il Brasile che beneficiano almeno il 70% di donne, di persone di colore, della comunità LGBTQIA+ o persone con disabilità. Le istituzioni selezionate riceveranno fino a R$ 200.000 per sviluppare i rispettivi progetti. La gamma di pubblico di riferimento, il potenziale di trasformazione della loro realtà, l’originalità e la capacità di continuità dopo il contributo dell’Embraer Institute saranno criteri presi in considerazione durante la scelta delle proposte. Le CSO interessate devono registrarsi entro il 27 settembre tramite www.institutoembraer.org.br. I risultati della selezione saranno annunciati a dicembre 2024″, conclude Embraer.

RAYTHEON: TEST DI SUCCESSO DEL RADAR SEAVALUE DURANTE RIMPAC – Raytheon, un’azienda RTX, ha dimostrato con successo la SeaVue Multi-role Radar superior long-range target detection alla U.S. Navy Exercise Rim of the Pacific (RIMPAC), la più grande esercitazione marittima internazionale al mondo. Durante l’esecuzione di un Sink Exercise, o SINKEX, un MQ-9B SeaGuardian® Unmanned Aircraft System di General Atomics Aeronautical Systems, Inc., ha utilizzato SeaVue Multi-role Radar (SVMR) surveillance and imaging per esaminare multiple targets e inviare track data a un F/A-18 E/F Super Hornet aircraft. L’aereo è stato in grado di utilizzare i dati forniti dal radar per lanciare con successo un Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM) contro una decommissioned amphibious assault ship, la USS Tarawa (LHA-1), dimostrando le SVMR net-enabled, long-range weapons employment capabilities. “SVMR ha dimostrato la sua capacità di acquisire high fidelity targeting data necessari per un impiego di successo in un ambiente marittimo”, ha affermato Bryan Rosselli, president of Advanced Products & Solutions at Raytheon. SVMR è un modern, software-defined radar, che fornisce all-weather surveillance and superior multi-mission performance per crewed and uncrewed aircraft, incluse fixed, rotary-wing and aerostat platforms. È dotato di un’architettura modulare e scalabile che supporta aggiornamenti e sostegno convenienti ed è stato sviluppato e ampiamente testato in volo per low and high-altitude surveillance modes.