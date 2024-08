SWISS migliora la puntualità trasportando più passeggeri durante la Summer holiday season

Swiss International Air Lines (SWISS) si è preparata accuratamente per i mesi di punta dei viaggi di quest’estate. Sono state intraprese oltre 80 azioni in anticipo per aiutare a mantenere le operazioni di volo della compagnia aerea il più fluide possibile durante la stagione delle vacanze 2024.

“Al 18 agosto, circa il 64% degli aerei SWISS era partito in orario nel 2024, un miglioramento di oltre tre punti percentuali rispetto al 61% dello stesso periodo dell’anno scorso. Nella stagione delle vacanze estive (tra l’inizio di luglio e la metà di agosto) SWISS ha trasportato oltre 2,8 milioni di viaggiatori, circa l’8% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. La compagnia ha effettuato 20.797 voli durante questo periodo, circa il 6% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2023: 19.610 voli).

Il giorno record di quest’estate è stato il 14 luglio, giorno in cui sono iniziate le vacanze scolastiche estive nel Canton Zurigo e altrove, quando sono stati trasportati in totale 63.453 viaggiatori. Più passeggeri significa più bagagli: SWISS ha trasportato oltre due milioni di bagagli nelle stive dei suoi aerei tra l’inizio di luglio e la metà di agosto, circa l’8% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”, afferma SWISS.

“La stagione estiva ha messo l’intero settore del trasporto aereo, incluso il nostro hub dell’aeroporto di Zurigo, di fronte a sfide eccezionali e in molti casi inaspettate”, afferma Heike Birlenbach, SWISS Chief Commercial Officer and Interim CEO. “I numerosi temporali che abbiamo sperimentato, insieme alla carenza di risorse per il controllo del traffico aereo e ai conseguenti ritardi a catena, hanno avuto un impatto negativo considerevole sulle nostre operazioni. Fattori esogeni di questo tipo hanno rappresentato circa il 75% di tutti i nostri ritardi dei voli estivi. Quindi, come hanno dimostrato le ultime settimane, il global air transport system non è così solido come tutti vorremmo”.

“Tutto il nostro team SWISS ha fatto un lavoro straordinario quest’estate”, aggiunge Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer, SWISS. “Grazie a tutto questo impegno e ai nostri preparativi insieme ai nostri partner, abbiamo effettivamente migliorato la nostra puntualità per il periodo, nonostante le condizioni difficili e nonostante il trasporto di un numero maggiore di passeggeri”.

Le sfide sono state sostanziali, come spiega Buchhofer: “La carenza di capacità nell’European airspace si è fatta sentire già dai nostri primi voli mattutini. E questo causa ritardi le cui ripercussioni si ripercuotono sul resto della giornata”.

“Il nostro obiettivo del 70% di puntualità per il 2024 nel suo complesso non è ancora stato raggiunto. Ma le azioni che abbiamo intrapreso stanno avendo i loro effetti. In particolare, le nostre operazioni a terra sono state migliori quest’estate. Quindi siamo ottimisti sul fatto che potremo aumentare ulteriormente la nostra puntualità nei mesi a venire”.

“L’aumento del volume di passeggeri, combinato con sviluppi inaspettati come external IT failures e le frequenti thunderstorm conditions, ha portato a un aumento significativo dell’uso da parte dei viaggiatori delle strutture di assistenza clienti di SWISS. Il personale del call center della compagnia ha gestito circa 320.000 chiamate dei clienti durante il periodo delle vacanze estive, un volume che era ampiamente in linea con i livelli dell’anno scorso. I tempi di attesa per i chiamanti sono stati in media inferiori a due minuti. Le richieste scritte dei clienti sono state risolte in media entro quattro giorni, con problemi più semplici risolti sostanzialmente prima”, prosegue SWISS.

“I nostri customer services hanno gestito circa tre volte i loro soliti volumi di richieste durante le settimane delle vacanze estive”, osserva Heike Birlenbach. “È sempre un periodo intenso. E sono veramente grata a tutte le nostre persone che hanno incontrato e padroneggiato questi enormi volumi di lavoro. Ogni volta che si verifica un’irregolarità, ci sforziamo di informare i clienti interessati il prima possibile. Ecco perché continuiamo ad ampliare le funzioni della nostra app SWISS e a investire così sostanzialmente nel nostro digital service product. Rimborsi e riprenotazioni possono già essere effettuati in pochi minuti, tramite l’app SWISS o sul nostro sito Web SWISS. Lavoriamo costantemente per perfezionare ulteriormente questi servizi e strutture, per offrire ai nostri clienti un’assistenza ancora più rapida ogni volta che ne hanno bisogno”.

Le destinazioni SWISS più popolari nell’estate 2024 (dal 1° luglio al 18 agosto):

Short Haul: Londra, Barcellona, Malaga, Stoccolma, Valencia.

Long Haul: New York, Boston, Miami, Bangkok, Los Angeles.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)