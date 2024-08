easyJet annuncia la collaborazione con Make-A-Wish® per aiutare i bambini in tutta Europa a realizzare i loro desideri

easyJet annuncia la collaborazione con Make-A-Wish International, la principale organizzazione mondiale per la realizzazione di desideri, per esaudire i sogni di viaggio dei bambini affetti da malattie gravi in tutta Europa.

“Ogni 25 secondi, una famiglia riceve la tragica notizia che il proprio bambino è affetto da una malattia grave, stravolgendo le loro vite. Make-A-Wish si propone di restituire a questi bambini l’infanzia rubata dalla malattia, donando loro e alle loro famiglie gioia e speranza.

Grazie a questa collaborazione, easyJet e Make-A-Wish trasformeranno i sogni in esperienze indimenticabili, donando ai bambini in tutta Europa e alle loro famiglie la gioia di un viaggio, regalando loro voli per un’avventura che creerà ricordi preziosi e duraturi nella loro vita”, afferma easyJet.

“La nuova collaborazione aiuterà a esaudire i desideri di bambini e bambine come Anna e Mille dalla Danimarca. Anna ha una grande passione per i viaggi, per la scoperta di nuove culture e per il mondo del food, ma la sua giovane vita è stata piena di restrizioni prima a causa della pandemia e, a seguire, della diagnosi di linfoma di Hodgkin all’età di 17 anni. L’anno scorso, Make-A-Wish ha sorpreso Anna e sua madre con un viaggio a Parigi che ha permesso loro di visitare la Torre Eiffel, provare la cucina francese e visitare il Louvre, dove hanno visto la famosa Monna Lisa. Anna è stata entusiasta di questa esperienza unica e ha apprezzato particolarmente il cibo delizioso.

A Mille è stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) nel giugno 2023, all’età di 17 anni, e purtroppo la malattia è progredita rapidamente. Aveva sempre desiderato vedere uno dei grandi musical nel West End e il suo desiderio è stato esaudito grazie ad un viaggio a Londra con la sua famiglia per assistere alle rappresentazioni dei suoi musical preferiti Mamma Mia e Il Re Leone. Insieme hanno anche girato per Londra su un autobus turistico, visitato il Madame Tussauds e visto la città dal punto di vista indimenticabile del London Eye”, prosegue easyJet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di sostenere Make-A-Wish per esaudire i desideri dei bambini in tutta Europa. È un grande privilegio per noi poter offrire una rete di oltre 1.000 rotte per far volare i bambini e le loro famiglie verso centinaia di destinazioni in tutta Europa, sperando di contribuire, anche se in piccola parte, a realizzare i loro sogni.”

Luciano Manzo, Presidente e CEO di Make-A-Wish International, ha dichiarato: “Non ringrazieremo mai abbastanza easyJet per l’incredibile supporto ai bambini e alle famiglie di cui ci prendiamo cura. Di fronte a una malattia grave, molti bambini sognano di esplorare nuovi luoghi, vivere avventure emozionanti e creare ricordi preziosi con le loro famiglie. Grazie a easyJet, quest’anno saremo in grado di realizzare ancora più desideri in tutta Europa! La loro generosità ci aiuta a trasformare i sogni in esperienze indimenticabili”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)