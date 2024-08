ÖBB e Austrian Airlines ampliano il servizio AIRail con Innsbruck

Austrian Airlines informa: “‘From train to flight’, questo è il motto con cui i passeggeri di Austrian Airlines possono utilizzare comodamente e facilmente il servizio congiunto “AIRail” offerto da ÖBB e Austrian Airlines per viaggiare verso Vienna-Schwechat Airport dalle città di Linz, Graz e Salisburgo. Dal 15 dicembre, questo servizio sarà disponibile anche da Innsbruck.

L’offerta “AIRail” di ÖBB e Austrian Airlines festeggia quest’anno un traguardo molto speciale: il suo primo “round” anniversary. Da dicembre 2014, i clienti “AIRail” possono viaggiare direttamente da Linz a Vienna Airport. Quest’anno segna il 10° anniversario della cooperazione. Nel 2017 e nel 2020, l’offerta “AIRail” è stata poi ampliata per includere le città di Salisburgo e Graz. Dalla fine del 2023, tutti i direct Railjet da e per Vienna Airport sono stati inclusi nel servizio “AIRail”. Il 15 dicembre 2024, Innsbruck sarà aggiunta come un’altra importante pietra miliare. Con un massimo di 13 collegamenti al giorno, il capoluogo tirolese sarà integrato nel servizio “AIRail” con collegamenti orari”.

“Siamo lieti di poter espandere nuovamente il consolidato e popolare servizio “AIRail” dal 15 dicembre e quindi intensificare ulteriormente la nostra partnership di trasporto multimodale con ÖBB. Stiamo quindi compiendo un altro importante passo verso il miglior collegamento possibile degli stati federali con l’hub di Vienna. Per molti anni, “AIRail” è stata un’opzione popolare per i nostri passeggeri degli stati federali per viaggiare comodamente in treno fino all’aeroporto di Vienna e poi decollare con Austrian Airlines verso le loro destinazioni desiderate”, sottolinea Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

“Gli intermodal travel sono di tendenza: questo si riflette felicemente nell’aumento dei passeggeri che scelgono di viaggiare da e per l’aeroporto di Vienna in treno. Con l’estensione “AIRail” alla destinazione Innsbruck, stiamo tenendo conto di questo sviluppo e ampliando così l’offerta congiunta con Austrian Airlines, che gode di grande popolarità da ormai 10 anni”, afferma Sabine Stock, ÖBB Executive Board Member for Passenger Transport.

“La tratta Linz/Graz/Salisburgo e ora anche Innsbruck – Vienna Airport può essere prenotata come collegamento “AIRail” tramite www.austrian.com o un’agenzia di viaggi. Da e per Linz, Salisburgo, Innsbruck e Graz, si possono raggiungere tutte le oltre 125 destinazioni nel network di rotte Austrian Airlines con un solo biglietto per treno e volo.

Ulteriori vantaggi per i clienti “AIRail” in sintesi: Check-in tramite austrian.com; Prenotazione gratuita del posto per tutti i passeggeri “AIRail”; Gli ospiti Austrian Business Class, i membri HON Circle e Senator possono utilizzare gratuitamente anche l’ÖBB Lounge nelle stazioni principali di Linz, Salisburgo, Innsbruck e Graz; Snack voucher in 1a e 2a classe (rilasciato dagli addetti ai treni); Area di seduta appositamente designata per i clienti “AIRail” sul Railjet; I clienti Miles & More guadagnano miglia e punti con i viaggi “AIRail”; Garanzia di coincidenza: in caso di ritardo, i passeggeri interessati vengono riprenotati gratuitamente sul volo di coincidenza successivo.

Ulteriori informazioni su “AIRail” sono disponibili su https://www.austrian.com/at/en/airail-and-fly“, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)