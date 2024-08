Il Piper M700 FURY™ ottiene la TCCA Type Certification

Piper Aircraft ha annunciato che il suo nuovo M700 FURY single-engine turboprop ha ottenuto la type certification da Transport Canada Civil Aviation (TCCA). La convalida include anche la Flight into Known Icing (FIKI) approval.

“La prima consegna dell’M700 FURY in Canada è prevista per questo trimestre, con ulteriori consegne internazionali quest’anno nell’area EASA, nel Regno Unito e in Brasile, man mano che tali certificazioni saranno ottenute.

Il Piper M700 FURY è progettato e prodotto da Piper Aircraft Inc., un’azienda con oltre 85 anni di storia nell’aviazione generale.

Essendo il fastest single-engine aircraft nella storia di Piper, l’M700 FURY vanta una maximum cruise speed di 301 ktas e un maximum range di 1.424 miglia nautiche. Equipaggiato con il motore Pratt & Whitney PT6A-52, unisce performance eccezionali a funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui il certified FIKI system e l’HALO Safety System, con Emergency Autoland di Garmin. Ciò rende l’M700 FURY una soluzione ideale per private owners and special missions che richiedono velocità, autonomia e la capacità di operare in condizioni meteorologiche difficili”, afferma Piper Aircraft.

“La prima certificazione internazionale dell’M700 FURY con FIKI da parte di TCCA è una parte cruciale della proposta di valore complessiva dell’M700 FURY, nonché una funzionalità di sicurezza fondamentale per gli operatori”, ha affermato John Calcagno, President & CEO of Piper Aircraft. “Questa certificazione non solo convalida il nostro impegno per la sicurezza e le performance, ma apre anche nuovi mercati per questo eccezionale velivolo”.

“Avere la FIKI certification è particolarmente prezioso in regioni come il Canada, dove si incontrano frequentemente icing conditions, consentendo operazioni durante tutto l’anno e una migliore mission reliability.

Con la TCCA certification ottenuta, Piper Aircraft sta attivamente perseguendo ulteriori convalide internazionali, con consegne in altre global regions programmate per iniziare entro la fine dell’anno. Questa espansione strategica sottolinea l’impegno di Piper nel soddisfare le diverse esigenze di piloti e operatori in tutto il mondo”, conclude Piper Aircraft.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft – Photo Credits: Piper Aircraft)