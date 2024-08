News Brevi – 30.08.2024

ENAC: TERZA GIORNATA DELLA 14° AIR NAVIGATION CONFERENCE – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Rappresentante Permanente dell’Italia presso l’ICAO, Amb. Sergio Martes, e il Vice Direttore Generale Fabio Nicolai, hanno partecipato al Resource Mobilization Seminar organizzato dall’ICAO in occasione della 14° Air Navigation Conference. Nel corso dell’evento, le cui conclusioni sono state affidate a Juan Carlos Salazar, Segretario Generale dell’ICAO, presenti i Capi delegazione dei principali Paesi che contribuiscono alle attività dell’Organizzazione attraverso elargizioni economiche e risorse umane, sono state presentate le priorità strategiche e i progetti futuri dell’ICAO in materia di Environment, Air Navigation, Safety, Security e Facilitation per favorire l’allineamento tra le priorità dell’ICAO e degli Stati donatori. Il Presidente Di Palma: “L’Italia ha sempre cercato, come Paese e Stato membro dell’UE, di andare incontro alle esigenze dell’ICAO. In questo frangente, siamo inoltre particolarmente sensibili alle tematiche ambientali e alla necessità di passare in tempi rapidi alla produzione estesa di SAF, una delle più grandi sfide attuali per il futuro dell’aviazione civile. Sulla scia della CAAF/3 di Dubai e del Convegno “SAF – The Bet To Win” organizzato a Roma con il supporto di Eni, al quale, tra gli altri autorevoli relatori, ha partecipato il Presidente ICAO, Salvatore Sciacchitano, Enac ha garantito un contributo di € 200.000,00 per lo sviluppo di progetti ICAO nel settore SAF”.

EASYJET E VIRGIN ATLANTIC COLLABORANO IN UN PILOT EXCHANGE PROGRAMME – easyJet e Virgin Atlantic hanno stretto una partnership in un pilot exchange programme che vedrà una coorte di piloti easyJet unirsi a Virgin Atlantic per sperimentare un wide-body flying secondment. “Da novembre 2024, 20 piloti easyJet scambieranno il volo su A320 con il right-hand seat come copiloti per addestrarsi sulla flotta di Airbus A350 di Virgin Atlantic per circa tre anni, tornando a easyJet al termine del tirocinio. La partnership offrirà ai piloti easyJet con oltre 1.500 ore di volo l’opportunità di sperimentare le operazioni su un Airbus A350 wide body all’avanguardia e di accrescere la loro esperienza in cockpit su rotte a lungo raggio sulla flotta transatlantica più giovane, mentre Virgin Atlantic trarrà vantaggio dall’ingresso nel suo team di piloti easyJet altamente qualificati ed esperti di voli a corto raggio provenienti da tutta Europa”, afferma easyJet. Il capitano Bart Prudon, Director of Flight Operations for easyJet, ha affermato: “In easyJet siamo orgogliosi del calibro dei nostri piloti, della nostra formazione leader nel settore e dell’impegno per lo sviluppo della carriera, quindi siamo lieti di aver stretto una partnership con Virgin Atlantic per migliorare ulteriormente le opportunità che volare con easyJet può offrire. Operare un diverso tipo di aeromobile è un’esperienza fantastica per qualsiasi pilota e questa partnership non solo offrirà voli globali a lungo raggio con l’ulteriore sicurezza di tornare in easyJet per continuare una fantastica carriera pilotando aerei moderni in tutta Europa, ma sappiamo che i nostri piloti altamente qualificati aggiungeranno un grande valore al team di Virgin Atlantic”. Robbert Strating, VP Flight Operations at Virgin Atlantic, ha commentato: “I nostri piloti svolgono un ruolo fondamentale nel far volare i nostri clienti in modo sicuro e puntuale. L’introduzione del nostro pilot placement programme con easyJet accoglierà direttamente nella famiglia Virgin Atlantic i piloti easyJet esperti, dando loro l’opportunità di pilotare i nostri aeromobili Airbus widebody di ultima generazione all’avanguardia, viaggiando verso alcune fantastiche destinazioni a lungo raggio tra cui Los Angeles, India e Sudafrica. Nel frattempo, l’ampia rete di basi di easyJet ci consentirà di attrarre piloti da tutta Europa, raggiungendo nuova audiences. Con il nostro scopo di ispirare tutti ad affrontare il mondo, siamo lieti di svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo delle loro carriere di volo, nel miglioramento delle competenze della prossima generazione di piloti e nel supporto dell’aviazione britannica”. easyJet sta reclutando oltre 1. 000 nuovi piloti per unirsi a easyJet come parte di un programma quinquennale iniziato nel 2022. Le candidature per il Generation easyJet Pilot Training Programme sono ancora aperte per aspiranti piloti di linea. Per maggiori informazioni: becomeapilot.easyJet.com.

WIZZ AIR: NOTA SUL RIMBORSO DEI PASSEGGERI DEI VOLI TRA ROMA E MADEIRA – Wizz Air in un comunicato informa: “Come già comunicato all’ENAC nel corso di un incontro avvenuto questa mattina, Wizz Air si impegna a rimborsare i passeggeri dei voli da Roma a Madeira e da Madeira a Roma, previsti lo scorso 15 agosto, offrendo un pacchetto comprensivo delle spese sostenute per alloggio, trasporto e pasti. I clienti interessati dovranno presentare una richiesta di rimborso, comprensiva delle ricevute necessarie, attraverso il sito di Wizz Air. Wizz Air si rammarica per l’inconveniente subito dai passeggeri e assicura che il suo personale ha fatto tutto il possibile per soddisfare le loro esigenze. Ciò ha incluso anche l’organizzazione di un volo di emergenza in quella che è stata una situazione straordinaria, al di fuori del controllo della compagnia aerea, e che ha comportato numerose cancellazioni e deviazioni di voli nell’arco di diversi giorni. La sicurezza dei suoi passeggeri e dell’equipaggio rimane la massima priorità di Wizz Air”.

ADR: TRASPORTO LIQUIDI NEL BAGAGLIO A MANO – ADR informa: “A partire dal 1° settembre 2024, in ottemperanza alle nuove disposizioni della Commissione Europea, il trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano sarà consentito soltanto in contenitori di capienza fino a 100 ml. I contenitori di liquidi di capacità superiore a 100 ml possono essere trasportati nel bagaglio a mano solo se vuoti, altrimenti devono essere imbarcati nel bagaglio da stiva al check-in. Grazie agli scanner di nuova generazione EDS C3 in uso presso l’aeroporto di Fiumicino, sarà consentito continuare a tenere all’interno del bagaglio a mano sia i contenitori di liquidi fino a 100 ml, sia gli apparati elettrici ed elettronici (laptop, tablet, etc.) senza necessità di separarli ed estrarli. Rimangono invariate le modalità di controllo di sicurezza con macchine radiogene tradizionali impiegate a Fiumicino sui voli diretti in USA o in Israele che prevedono la separazione dal bagaglio a mano dei liquidi (max 100 ml in una bustina di plastica di max 1000 ml) e degli apparati elettrici ed elettronici. Fanno eccezione alle restrizioni i LAGs (Liquidi, Aerosol e Gas) da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, inclusi gli alimenti per neonati che potranno essere consentiti nel bagaglio a mano anche in quantità superiori ai 100 ml, previa separazione dal bagaglio a mano e controllo di sicurezza dedicato”.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA SVEZIA PER IL GIRAFFE 1X RADAR – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per il Giraffe 1X radar per una delle Sweden’s Ground Based Air Defence (GBAD) solutions. Il periodo contrattuale è 2024-2027 e il valore dell’ordine è di circa 700 milioni di corone svedesi. L’ordine include il radar Giraffe 1X di Saab, i sistemi di comando e controllo associati e l’integrazione in una Swedish GBAD solution. Il radar sarà installato su un Sisu GTP armoured vehicle. “Sono orgoglioso che la Svezia abbia scelto di integrare il nostro versatile surface radar Giraffe 1X come parte della sua ground based air defence. La nostra soluzione contribuirà a rafforzare la Sweden’s ground based air defence capability”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance. Giraffe 1X fornisce quality air defence target data, drone detection for counter-UAS, sense and warn capability. Giraffe 1X offre anche aggiornamenti software continui per far fronte alle minacce emergenti.

BRITISH AIRWAYS HOLIDAYS SVELA LE 25 DESTINAZIONI PIÙ RICERCATE PER I VIAGGI DEL 2025 – Con il lancio dell”End of Summer Sale’, British Airways Holidays ha identificato le destinazioni più ricercate per le vacanze del 2025. “Il fascino senza fine della Grande Mela ha fatto sì che New York abbia mantenuto il primo posto ancora una volta per il 2025. Nel frattempo, Phuket e Bangkok sembrano cavalcare l’onda dell’entusiasmo, assicurandosi come potenziali mete di vacanza per il prossimo anno. Si classificano rispettivamente al 16° e al 20° posto. Ci sono anche alcune nuove aggiunte che hanno catturato l’immaginazione dei viaggiatori del Regno Unito. Nashville è una new entry al numero 22, forse alimentata dalla rinascita della musica country, mentre Corfù segue al 23° posto dopo una raffica di nuove aperture di hotel. L’Australia si insinua al numero 25 per completare la lista. Los Angeles ha una serie senza pari di eventi sportivi di livello mondiale all’orizzonte, potenzialmente alla guida della recente ascesa della destinazione tra le classifiche, e Grenada è salita di ben cinque posizioni. Le prime cinque destinazioni sono New York (mantiene ancora una volta il primo posto), Orlando (mantiene il secondo posto), Las Vegas (sale di una posizione), Maldive (scende di una posizione), Barbados (un’altra destinazione che è salita di una posizione nella classifica)”, afferma British Airways. “I vacanzieri che desiderano assicurarsi la possibilità di vivere queste meraviglie del mondo, oltre a molte altre destinazioni, possono farlo con la “End of Summer Sale” di British Airways e British Airways Holidays, ora attiva. I clienti hanno tempo fino al 1° ottobre 2024 per approfittare di queste offerte, assicurandosi la prossima vacanza per il 2024 o il 2025. La vendita include un’ampia selezione di voli e pacchetti vacanze per alcune delle destinazioni più ambite al mondo. British Airways Holidays offre una serie di pacchetti vacanze, tra cui offerte per destinazioni classificate nella top 25 per il 2025, disponibili per i clienti che prenotano volo e hotel o volo e auto insieme. Anche i clienti che desiderano acquistare tariffe solo volo hanno ampia scelta. Ulteriori informazioni sulla vendita di voli e vacanze sono disponibili su www.ba.com/sale”, conclude British Airways.

ROYAL CARIBBEAN E IAG LOYALTY SIGLANO UNA PARTNERSHIP INNOVATIVA – Royal Caribbean International e IAG Loyalty si uniscono per rendere le vacanze ancora più gratificanti con la global loyalty currency Avios. “La prima partnership del suo genere tra IAG Loyalty e la più grande compagnia di crociere al mondo porta per la prima volta gli Avios dalla costa al mare. A partire da giovedì 29 agosto, i vacanzieri possono accumulare punti Avios prenotando camere con balcone o suite per la loro prossima vacanza tramite i siti web di Royal Caribbean per Regno Unito, Spagna e Irlanda. Gli avventurieri pronti a partire guadagneranno il nuovo esclusivo vantaggio di tre Avios per ogni £1 o €1 speso quando prenotano la loro scelta di vacanze Royal Caribbean. Per iniziare a sfruttare al meglio la nuova partnership, i vacanzieri possono iscriversi per diventare loyalty members di British Airways Executive Club, Aer Lingus AerClub, Iberia Plus o Vueling Club”, afferma Iberia. Gerard Nolan, vice president of Europe, the Middle East and Africa, Royal Caribbean International, ha affermato: “Questa partnership sta introducendo ancora più modi in cui i vacanzieri possono aggiungere un valore alla loro vacanza, solo con Royal Caribbean. Oltre a godersi la varietà di esperienze culinarie e intrattenimento spettacolare e le meravigliose destinazioni che visitiamo in tutto il mondo, ora i viaggiatori possono anche guadagnare Avios e risparmiare, creando ricordi. Gli Avios guadagnati per un two-person balcony potrebbero coprire un volo di sola andata in Europa. Ci sono notevoli risparmi in serbo”. David Black, Head of Retail, Travel and Leisure, IAG Loyalty, ha affermato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Royal Caribbean International nel nostro elenco di partner che garantiscono ulteriormente esperienze di viaggio più gratificanti per i nostri membri. Quando cerchiamo di lavorare con nuovi partner, cerchiamo brand popolari che si adattino perfettamente allo stile di vita e alle scelte di viaggio dei membri. Come più grande e una delle più popolari compagnie di crociera, Royal Caribbean soddisfa queste esigenze e altro ancora”. Avios è la global loyalty currency di proprietà e gestita da IAG Loyalty. La valuta può essere raccolta in un ampio mix di settori, tra cui voli, viaggi, tempo libero, shopping e servizi finanziari. IAGL collabora anche con marchi globali leader di mercato come American Express, Nectar, Avis Budget Group, Uber e Marriott. Per maggiori dettagli sulla nuova partnership tra Royal Caribbean e IAG, i turisti possono visitare il sito web di Royal Caribbean.

DASSAULT AVIATION LANCIA L’EDIZIONE 2025 DEL ‘DASSAULT UAV CHALLENGE’ – Dassault Aviation informa: “Avviata e organizzata da Dassault Aviation dal 2014, la Dassault UAV Challenge è rivolta a studenti di scuole di ingegneria e università in Francia. La sfida degli studenti si basa sulla progettazione di un drone, automatizzandolo e ottimizzandolo per avvicinarsi ai problemi affrontati da un produttore di aeromobili. Basata su team misti da 2 a 6 studenti per scuola, la competizione mette in gioco un’ampia gamma di competenze: aeromodeling, automation, programming, electronics, machine learning, project and team management. Dopo diverse settimane di selezione, seguono più di 6 mesi di progettazione, sviluppo e test, seguiti da 2 giorni di live team competition ad aprile o maggio. Infine, la sfida si conclude con una giornata eccezionale per onorare i vincitori, immergendoli nei team di Dassault Aviation. Le iscrizioni per l’edizione 2025 sono aperte fino al 29 settembre incluso”.