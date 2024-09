News Brevi – 04.09.2024

ITA AIRWAYS: DAL 5 SETTEMBRE RIPRISTINATO IL COLLEGAMENTO TRA ROMA E TEL AVIV – ITA Airways comunica che a partire dal 5 settembre sarà ripristinato il collegamento tra Roma Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion. Nello specifico, la Compagnia opererà inizialmente una frequenza giornaliera in orario diurno, come di seguito specificato: AZ806 Roma Fiumicino-Tel Aviv, in partenza dallo scalo romano alle ore 09:10 e arrivo in Israele alle 13:30 locali; AZ807 Tel Aviv-Roma Fiumicino, in partenza dalla città israeliana alle ore 14:30 locali con arrivo in Italia alle 17:15. ITA Airways inoltre riprenderà dal 1° ottobre i voli programmati in orario notturno (AZ810 da Roma a Tel Aviv e AZ809 da Tel Aviv a Roma), al momento sospesi fino al prossimo 30 settembre. La Compagnia continuerà a monitorare attentamente le evoluzioni geopolitiche nell’area mediorientale valutando i possibili impatti delle stesse sulle proprie operazioni. Tutti i voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il customer center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.

SWISS RIPRENDE I SERVIZI DA E PER TEL AVIV DAL 5 SETTEMBRE – SWISS informa: “Dopo un’analisi approfondita della situazione in Medio Oriente, SWISS ha concluso che è possibile garantire operazioni di volo sicure da e per Tel Aviv. SWISS riprenderà quindi i suoi servizi da e per la città giovedì 5 settembre. SWISS servirà Tel Aviv ogni giorno con aeromobili Airbus A330 a lungo raggio. I servizi SWISS da e per Beirut rimarranno sospesi come previsto fino alla fine di ottobre. La decisione si basa su considerazioni commerciali. SWISS utilizzerà anche lo spazio aereo sopra l’Iraq e un corridoio nord-orientale nello spazio aereo iraniano per scopi di sorvolo. La sicurezza è sempre la priorità fondamentale di SWISS. Gli specialisti interni della compagnia continuano a monitorare attentamente la safety and security situatio in Medio Oriente e sono in stretto contatto con le autorità locali e internazionali. Qualora le circostanze mutate richiedessero ulteriori modifiche ai nostri programmi, adotteremo tutte le misure necessarie senza indugio. I clienti che hanno già prenotato per viaggiare su questi servizi ora ripresi e che preferirebbero non farlo per motivi personali possono ottenere il rimborso completo del biglietto per tutti i voli fino al 15 settembre 2024 incluso. Potranno anche avviare autonomamente la procedura di rimborso su swiss.com/refund. In alternativa, il servizio clienti SWISS rimane completamente disponibile per tutti i viaggiatori. I clienti che hanno prenotato il biglietto tramite un’agenzia di viaggi o un altro fornitore terzo sono pregati di contattare il fornitore interessato per la procedura di rimborso”.

OMAN AIR: PROMOZIONE PER SCOPRIRE MUSCAT – Oman Air informa: “Nell’ambito dell’impegno comune di valorizzare Il Sultanato dell’Oman come destinazione turistica, Oman Air e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno unito le forze e lanciato una promozione speciale per i passeggeri che fanno scalo a Muscat. Disponibile fino al 30 novembre 2024, l’offerta prevede un soggiorno in hotel gratuito di una notte per i passeggeri di Premium con scalo a Muscat, mentre coloro che viaggiano in economy possono usufruire di due notti al prezzo di una. Inoltre, gli ospiti hanno accesso a sconti esclusivi sui tour, noleggio auto e altri servizi, per esplorare l’affascinante capitale dell’Oman e i suoi dintorni. Lanciata in vista della stagione invernale, l’iniziativa permette di scoprire la capitale omanita, il suo clima temperato, i suoi paesaggi mozzafiato e le numerose attività culturali. Da sempre impegnata a promuovere le bellezze naturali, il ricco patrimonio e l’ospitalità genuina del Sultanato, Oman Air funge da porta d’accesso per i turisti in arrivo nel paese, offrendo loro collegamenti senza soluzione di continuità, orari di volo convenienti e prodotti e servizi di bordo pluripremiati. Per i passeggeri in possesso di un biglietto di andata e ritorno per qualsiasi destinazione della rete di Oman Air con transito a Muscat sarà sufficiente compilare il modulo di richiesta online ed effettuare la prenotazione dello scalo entro il 30 novembre 2024. Si evidenzia che il soggiorno gratuito in hotel comprende solo la camera ed è soggetto a disponibilità. È previsto un massimo di uno scalo per ogni biglietto di andata e ritorno”.

IBERIA: L’ALMERIA PROTAGONISTA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE DELLA RIVISTA RONDA – Iberia è impegnata con Almería e, nei mesi di settembre e ottobre, la provincia andalusa viaggerà a bordo dei suoi quasi 300 voli giornalieri sulla rivista Ronda, la pubblicazione che la compagnia aerea mette a disposizione digitalmente di tutti i suoi passeggeri. “Il reportage di dieci pagine ripercorre la provincia di Almería e il suo legame con la storia del cinema, dettagliando gli ambienti e i film lì girati. Il reportage ricorda anche le centinaia di almeriani che hanno lavorato come comparse in questi film insieme a grandi nomi del cinema internazionale. Iberia offre 3 voli diretti al giorno da Madrid a Almería, operati da Iberia Regional Air Nostrum. Da oggi fino al 31 marzo 2025, Iberia mette a disposizione dei clienti più di 125.000 posti per viaggiare tra le due città. Inoltre, con la campagna che la compagnia aerea ha lanciato su iberia.com, si potranno trovare voli a partire da 43 euro a tratta tra Madrid e Almería, acquistandoli entro il 23 settembre e volando fino al 6 giugno 2025”, afferma Iberia.

IATA ACCOGLIE CON FAVORE L’ABOLIZIONE DELL’AVIATION TAX IN SVEZIA – IATA informa: “L’International Air Transport Association ha accolto con favore l’annuncio dello Swedish government che abolirà la aviation tax del paese a partire dal 1° luglio 2025. La tassa, che addebita ai passeggeri tra 76 e 504 corone svedesi (7,4-49 dollari USA, 6,7-44 euro) a seconda della destinazione, è un freno alla competitività economica svedese senza avere un impatto ambientale positivo”. “Ci congratuliamo con il governo svedese per aver abolito la aviation tax. È un’ottima notizia, che riconosce che la tassazione dei passeggeri aerei è controproducente dal punto di vista economico e inefficace dal punto di vista ambientale. Una migliore connettività aerea aumenta la capacità produttiva dell’economia, portando a maggiori entrate fiscali a lungo termine. La ripresa dell’aviazione post-pandemia della Svezia è notevolmente rimasta indietro rispetto ai suoi vicini, un problema aggravato dalla tassa. Il numero di rotte non era ancora tornato ai livelli del 2019 entro la fine del 2023. L’eliminazione di questa tassa dimostra che il governo svedese è seriamente intenzionato a ripristinare l’accesso ai viaggi aerei per tutti i suoi cittadini in tutto il paese e darà un forte segnale economico positivo agli investitori”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe. “L’aviazione deve raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2050. Questo non è negoziabile. Ma non sarà raggiunto imponendo prezzi che impediscano alle persone di prendere gli aerei. La soluzione è investire in sustainable aviation fuels e altre tecnologie. La Svezia è in una posizione privilegiata per diventare leader in questi settori, con la sua orgogliosa industria aeronautica nazionale e le sue abbondanti risorse per creare SAF. Non vediamo l’ora di lavorare con il governo svedese e l’industria energetica per aiutare a focalizzare la realizzazione di questo”, ha concluso Schvartzman.

LEONARDO: PARTNERSHIP CON GemaTEG PER LA GESTIONE TERMICA DEI CHIP DI NUOVA GENERAZIONE – Attivata la partnership tra Leonardo e GemaTEG per la riduzione dei costi energetici dei chip di nuova generazione utilizzati nelle infrastrutture di Intelligenza Artificiale (IA). Grazie alla innovativa soluzione integrata e modulare DaTEG, elaborata da GemaTEG e in grado di sviluppare il primo sistema attivo di gestione termica, verrà diminuito il footprint energetico dei datacenter e migliorata l’efficienza dei sistemi High Performing Computer (HPC) di Leonardo. La partnership interessa i laboratori di GemaTEG e il datacenter Leonardo di Chieti per poi essere allargato, nell’ambito di una collaborazione che analizzerà un ampio spettro di applicazioni negli ambiti più rilevanti e a maggior impatto tecnologico, all’HPC davinci-1, il supercomputer di Leonardo. Obiettivo è ottenere un incremento medio dell’efficienza del 30% riducendo i consumi energetici con analogo incremento, in alcune configurazioni, delle prestazioni dei chip nelle infrastrutture di IA di Leonardo, coniugando innovazione e sostenibilità nel settore dell’IA. Grazie al controllo puntuale delle condizioni operative, DaTEG permette di adattare la potenza refrigerante in base alle condizioni di carico dei chip, seguendo un approccio “localized cooling”, ossia di raffreddamento localizzato che regola, in maniera dinamica, la temperatura di ogni singolo chip. I chip di nuova generazione – Central Processing Unit (CPU), Graphics Processing Unit (GPU), acceleratori – spinti dal fabbisogno prestazionale, producono infatti quantità di calore senza precedenti, passando da 300 Watt-400 Watt ad oltre 1000 Watt che le tecnologie convenzionali di raffreddamento stentano a dissipare. Al conseguente surriscaldamento, i chip rispondono rallentando i cicli di calcolo e riducendo le prestazioni fino al 50%. I benefici dalla adozione della soluzione DaTEG sono molteplici: viene incrementata la potenza di calcolo di ogni chip che, operando in regimi ottimali, mantiene invariate le prestazioni; tramite il raffreddamento localizzato, si interviene su ogni GPU del cluster indipendentemente, consentendo al sistema di inseguire ed eliminare i colli di bottiglia che insorgono in caso di surriscaldamento del chip; vengono minimizzati i consumi totali, in funzione dello sviluppo di strategie ottimizzate di gestione termica che mirano a raffreddare in maniera dinamica dove e quanto necessario. Il sistema adattivo di gestione termica DaTEG consente quindi di perseguire contemporaneamente gli obiettivi di incremento della potenza di calcolo a parità di infrastruttura e la riduzione dei consumi energetici connessi al raffreddamento, coniugando i fabbisogni prestazionali con le esigenze di sostenibilità. “L’avvio della partnership con GemaTEG rappresenta per Leonardo un significativo passo per garantire un incremento della velocità delle nostre applicazioni di Intelligenza Artificiale accompagnata da una sensibile diminuzione dell’impatto energetico complessivo, massimizzando il rapporto tra efficienza e sostenibilità delle nostre infrastrutture di HPC”, ha commentato Carlo Cavazzoni, Head of Digital Infrastructures di Leonardo. “La partnership tra GemaTEG e Leonardo è una testimonianza del nostro impegno congiunto nel promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel settore dell’intelligenza artificiale. Le nostre soluzioni innovative migliorano le performance dei chip e contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente, ottimizzando l’utilizzo delle risorse”, ha affermato Maurizio Miozza, Co-Founder e CTO di GemaTEG.

SWISS: NUOVA TAPPA PER ‘SWISS TASTE OF SWITZERLAND’: Swiss International Air Lines (SWISS) servirà ai passeggeri di First e Business Class sui suoi voli a lungo raggio dalla Svizzera creazioni culinarie del Canton Aargau per i prossimi tre mesi. “Il ristorante FAHR nel villaggio argoviese di Künten è l’orgoglioso detentore di una stella Michelin e 17 punti GaultMillau. La sua cucina è guidata dal ventinovenne chef de cuisine Manuel Steigmeier, con la moglie Alexandra come chef de service del ristorante. Situato in posizione idilliaca tra il fiume Reuss e la pittoresca area ricreativa di Reusstal, il FAHR è sinonimo di cucina contemporanea, caratterizzata dalla sua presentazione purista e dal suo ampio utilizzo di ingredienti locali e regionali”, afferma SWISS. “Le creazioni di Manuel Steigmeier fondono elementi classici con un tocco creativo fresco, una combinazione che si adatta perfettamente a SWISS”, afferma Julia Hillenbrand, SWISS Head of Brand Experience. “Sono felice che ora possiamo portare anche i nostri ospiti in volo in questo entusiasmante viaggio culinario”. “È un vero onore per il nostro FAHR culinary team rappresentare il Canton Argovia in alto”, aggiunge Manuel Steigmeier. “I nostri ospiti del ristorante vedono spesso gli aerei SWISS volare dalla nostra terrazza con giardino. Sapere che le nostre creazioni culinarie saranno ora servite così in alto sopra le nuvole ci rende tutti davvero orgogliosi”. “I passeggeri della SWISS First possono gustare un antipasto di char tatar con maionese all’aneto, mousse di cetriolo e yogurt, seguito da una scelta di portate principali. Un financier al cioccolato offre una dolce conclusione all’offerta di First Class. Per gli ospiti della Business Class di SWISS, Manuel Steigmeier ha creato un antipasto di trota salmonata marinata con insalata di erbe selvatiche. La selezione di portate principali comprende tre scelte. Il dessert della SWISS Business è una torta di castagne con panna montata alla vaniglia, mandarino e gel di calamansi. Anche il nuovo three-course Premium Economy Class meal di SWISS è stato ispirato dalla cucina del Canton Argovia. I passeggeri della Premium Economy di SWISS potranno gustare i formaggi Habsburger Ritterkäse e Aarenberger insieme alla famosa torta di carote “Rüeblikuchen” del cantone con crème diplomate”, prosegue SWISS. “SWISS accompagna i suoi clienti in un viaggio di scoperta gastronomica attraverso le varie regioni del suo paese d’origine nell’ambito del suo programma culinario di bordo “SWISS Taste of Switzerland” da circa 21 anni. Ogni tre mesi, in collaborazione con il catering partner gategourmet, un nuovo chef di alto livello viene invitato a creare una selezione varia di piatti di qualità del suo cantone “di origine”, da servire a bordo dei voli a lungo raggio di SWISS dalla Svizzera. Le meal creations sono inoltre accompagnate da vini e formaggi della regione interessata. In qualità di prime supplier di prodotti alimentari e bevande di bordo SWISS, gategourmet garantisce che tutte queste meal creations arrivino a bordo con la migliore qualità possibile. gategourmet è una sussidiaria di gategroup, world’s leading provider of airline catering and inflight sales products”, conclude SWISS.

AIRBUS, ACCURACY E ONCOPOLE UTILIZZANO L’AI PER MIGLIRARE LA DISPONIBILITA’ DEI RADIOTHERAPY EQUIPMENT – Airbus, Accuray e Oncopole hanno firmato un accordo di cooperazione per migliorare la disponibilità e la manutenzione dei radiotherapy equipment grazie all’intelligenza artificiale. In base all’accordo, i partner svilupperanno Artificial Intelligence (AI) driven solutions per prevedere radiotherapy system performance issues che potrebbero causare ritardi nella gestione dei pazienti trattati presso Oncopole. La soluzione sfrutterà l’esperienza di Airbus nella progettazione di modelli predittivi robusti, utilizzati da molti anni nel settore dell’aviazione, i dati generati dagli Accuray treatment delivery systems e l’esperienza del team Oncopole in radioterapia e fisica medica. “In Airbus, ci impegniamo a sviluppare conoscenze e tecnologie di intelligenza artificiale in modo responsabile, mettendo le persone al primo posto”, ha affermato Klara Wittkowski, Head of R&T Development and Partnerships at Airbus. “Quando abbiamo avviato la nostra partnership con Oncopole due anni fa, sapevamo che c’era una grande opportunità di sfruttare la nostra competenza a vantaggio dell’assistenza oncologica, poiché la natura trasversale dell’AI la rende facilmente trasferibile da un dominio all’altro. Oggi siamo orgogliosi di portare avanti questo progetto collaborando con gli Accuray radiotherapy systems e trasformando la ricerca in valore diretto per la comunità medica. Ciò dimostra quanta innovazione si verifica quando superiamo i confini dei nostri rispettivi settori e uniamo il meglio della nostra esperienza e conoscenza. Questo è un primo passo tangibile e speriamo di vederne molti altri in futuro”. “Il futuro dell’oncologia deve essere costruito con tutti gli attori che possono contribuire ad accelerare l’oncology research. Estendere le nostre collaborazioni oltre il nostro ‘healthcare’ ecosystem fa parte della data and AI strategy di Oncopole. Dopo gli accordi iniziali firmati due anni fa con Airbus e l’IRT Saint Exupéry, che sono già stati pubblicati, siamo lieti di fare progressi concreti su un progetto che alla fine faciliterà l’assistenza ai pazienti presso Oncopole”, aggiunge il Professor Delord, General Director of the Oncopole. “I pazienti sottoposti a radioterapia ricevono cure secondo un programma stabilito dal loro team medico. Garantire che i nostri sistemi funzionino senza interruzioni per tale programma è la nostra massima priorità. Continueremo a ricercare le migliori pratiche in altri settori, come l’aviazione, dove le continuous operational performance sono fondamentali e dove attualmente monitorano il funzionamento a livello di componente e possono prevedere e affrontare in modo proattivo i problemi prima che si verifichino impatti”, ha affermato Suzanne Winter, president and CEO of Accuray. “Il nostro obiettivo è migliorare continuamente il percorso di trattamento dei pazienti oncologici e l’esperienza dei clienti con i nostri radiotherapy delivery systems. Sono entusiasta del lavoro che stiamo svolgendo con gli IUCT and Airbus teams e sono certa che insieme questo si tradurrà in una migliore esperienza per il paziente e in system operating costs inferiori”. I partner utilizzeranno l’esperienza aerospaziale di Airbus per sviluppare una failure prediction methodology per l’Accuray Radixact radiotherapy delivery system, un’opzione non invasiva per il trattamento preciso di un’ampia gamma di tumori in tutto il corpo. La soluzione completerà l’attuale offerta di servizi di Accuray, che include supporto telefonico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, proactive system monitoring and preventive maintenance.

DELTA: POSIZIONI APERTE PER NUOVI CABIN CREW – Delta sta accettando candidature per assistenti di volo per le sue prossime classi di assunzione del 2025, con posizioni aperte per ruoli di madrelingua inglese e bilingue. “Mentre concludiamo il nostro fitto programma estivo, il nostro sguardo è ora puntato al 2025”, ha affermato Rachel McCarthy, VP – IFS ATL Operations, CX, Hiring and Learning. “Stiamo cercando candidati che esemplifichino i valori di Delta e abbiano le capacità per offrire ai nostri clienti il servizio accogliente, di qualità e premuroso che contraddistingue Delta”. “Se hai una passione per le persone, l’avventura e la creazione di momenti memorabili, questa è l’opportunità che fa per te. Il talent team e gli assistenti di volo di Delta visiteranno Connecticut, Florida, Minnesota, New Jersey e Washington nelle prossime settimane per rispondere alle domande degli aspiranti assistenti di volo sul ruolo, il processo di candidatura e gli orari di lavoro, insieme a vantaggi come opportunità di viaggio, lo stile di vita di un assistente di volo Delta e altro ancora. Ogni sessione informativa si tiene per due giorni consecutivi in ogni città, dove i candidati scopriranno di più su cosa significhi essere un assistente di volo Delta. I candidati interessati possono iscriversi e scegliere il giorno e l’ora più adatti al loro programma: https://delta.avature.net/flywithus2024“.

JETBLUE: NUOVA PARTNERSHIP CON L’USB ARENA E I NEW YORK ISLANDERS – JetBlue ha annunciato oggi una nuova partnership pluriennale con UBS Arena e i New York Islanders come Official Domestic Airline Partner. “JetBlue è entusiasta della partnerhip con i New York Islanders e l’UBS Arena come Official Domestic Airline Partner”, afferma Marty St. George, president of JetBlue. “Con il nuovo servizio JetBlue dall’aeroporto MacArthur di Long Island (ISP) in arrivo il mese prossimo, siamo entusiasti di diventare una parte ancora più grande della comunità di Long Island, sede di alcuni dei nostri clienti più fedeli”.

ROLLS-ROYCE E FFG LAVORANO A UN CONCEPT PER RIMOTORIZZARE I WISENT 1 E LE VARIANTI DELLA LEOPARD 1 FAMILY CON I MOTORI MTU 8V199 – Rolls-Royce e FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, con il supporto dello specialista di trasmissioni ZF, stanno sviluppando congiuntamente un concetto per la rimotorizzazione a lungo termine ed economica del Wisent 1 support vehicle e di tutte le varianti della Leopard 1 family. Il piano è di sostituire l’attuale motore MTU MB838, che non è più in produzione, con un motore MTU 8V199 più moderno. Questo progetto, presentato da entrambe le aziende al RÜ.NET user forum di Coblenza, offre l’opportunità di modernizzare i veicoli in linea con i requisiti attuali, migliorandone al contempo le prestazioni. Knut Müller, Senior Vice President Global Governmental at Rolls-Royce Power Systems, ha affermato: “I nostri mtu Series 199 engines stabiliscono da anni standard in termini di prestazioni, affidabilità ed economia. La nuova versione da 800 kW è la soluzione perfetta per garantire che i veicoli della Leopard 1 family possano continuare a operare in modo efficiente in futuro. Allo stesso tempo, stiamo sfruttando un sales market che sosterrà la crescita nel nostro strategic business segment delle public authorities”.