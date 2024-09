News Brevi – 05.09.2024

AMERICAN AIRLINES LANCIA IL SUMMER SCHEDULE 2025, CON PIU’ ROTTE PER L’EUROPA – American Airlines si sta preparando a portare più viaggiatori in Europa la prossima estate con cinque nuove rotte. Mentre la compagnia aerea continua a far crescere il suo servizio transatlantico, American riprenderà i voli per Edimburgo, Scozia (EDI), per la prima volta dal 2019 e aggiungerà nuove rotte per Atene, Grecia (ATH); Madrid (MAD); Milano (MXP) e Roma (FCO). “Non vediamo l’ora di offrire ai clienti più modi per visitare le loro destinazioni preferite in Europa la prossima estate”, ha affermato Brian Znotins, Senior Vice President of Network and Schedule Planning, American. “Riprendere il servizio per Edimburgo e aggiungere nuove rotte verso altre destinazioni popolari in tutto il continente offrirà ai clienti un comodo accesso dalla rete nazionale leader del settore di American a tutto ciò che l’Europa ha da offrire”. I biglietti saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 9 settembre su aa.com e sull’app mobile di American. “Da Philadelphia (PHL), i clienti potranno collegarsi da oltre 80 destinazioni negli Stati Uniti a 17 destinazioni transatlantiche, incluso il nuovo servizio per EDI che offrirà ai viaggiatori un comodo accesso per visitare gli splendidi paesaggi naturali della Scozia. American amplierà il suo programma in Italia il prossimo anno con un nuovo servizio da Miami (MIA) a Roma (FCO) (leggi anche qui) e da PHL a Milano (MXP) (leggi anche qui). American servirà FCO da sei aeroporti statunitensi nel 2025, più di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense, e offrirà ai clienti il maggior numero di itinerari one-stop da tutti gli Stati Uniti per sperimentare la ricca storia italiana. Con il nuovo servizio da Charlotte, North Carolina (CLT), ad ATH, American offrirà quattro voli giornalieri per la Grecia nel 2025, fornendo accesso alla Grecia da più aeroporti degli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea la prossima estate. Per la prima volta in assoluto American collegherà il suo hub di Chicago (ORD) con MAD. American offre il servizio più completo di qualsiasi compagnia aerea statunitense per la Spagna e i clienti potranno espandere i propri orizzonti di viaggio con collegamenti con i partner di American verso destinazioni successive in Europa, Medio Oriente e Africa”, afferma American Airlines. “American offrirà più di 70 partenze giornaliere verso più di 20 destinazioni transatlantiche nell’estate 2025. Lanciati nel 2024, American ripristinerà i voli per Copehagen, Danimarca (CPH); Napoli, Italia (NAP); Nizza, Francia (NCE) per la stagione estiva 2025. I clienti che sognano di visitare monumenti e musei iconici di Parigi avranno più modi per visitare la capitale francese con l’estensione del servizio stagionale invernale da MIA all’estate. American estenderà inoltre le operazioni su altre tre rotte transatlantiche per dare ai clienti più tempo per viaggiare verso le principali destinazioni in Europa. Per i viaggiatori che desiderano attraversare il Pacifico la prossima estate, American offrirà una capacità ampliata su quattro rotte per l’Asia. I clienti avranno più accesso a Tokyo e oltre con aeromobili più grandi che operano su tutti i voli American da Dallas-Fort Worth (DFW) e Los Angeles (LAX) per il Giappone. Con i servizi di code sharing gestiti dai partner di American, i clienti possono facilmente accedere a più di 30 destinazioni aggiuntive in Giappone e nell’Asia orientale con un solo scalo”, conclude American Airlines.

NORWEGIAN GROUP HA TRASPORTATO 2,7 MILIONI DI PASSEGGERI AD AGOSTO – Ad agosto Norwegian ha trasportato 2.369.469 passeggeri, mentre Widerøe ne ha trasportati 340.955, un totale di 2.710.424 passeggeri per il gruppo. Il trend positivo continua con una crescita dei passeggeri del 10% rispetto ad agosto dell’anno scorso. Il load factor di Norwegian è leggermente aumentato in un mese che ha avuto un aumento della capacità dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. “Sono contento che abbiamo continuato il trend positivo da luglio ad agosto. Abbiamo avuto un aumento significativo della capacità anno su anno, migliorando allo stesso tempo sia il load factor che i rendimenti da agosto 2023. Vorrei anche ringraziare i nostri colleghi per tutto il duro lavoro che hanno svolto durante l’estate”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità (ASK) di Norwegian è aumentata dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il traffico passeggeri (RPK) è aumentato dell’11% rispetto ad agosto 2023. Il load factor è aumentato di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, all’85,7%. Ad agosto, Norwegian ha operato con una regolarità, ovvero la quota di scheduled flights operata, del 99,5%. La puntualità, ovvero la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato, è stata del 76,5%, in calo di 5,9 punti percentuali rispetto ad agosto dell’anno scorso. Tuttavia, il 95,9% di tutti i voli è arrivato entro 60 minuti dall’orario di arrivo programmato. Norwegian ha operato una media di 86 aeromobili ad agosto. Norwegian sta anche segnalando un buon slancio delle prenotazioni nelle stagioni autunnali e invernali. Il lancio di diverse nuove rotte, oltre a un network già esteso, suggerisce che Norwegian avrà una stagione autunnale molto impegnativa. “La campagna di vendita autunnale di Norwegian è stata ben accolta dai nostri clienti. Siamo entusiasti di vedere il ritmo delle prenotazioni continuare nelle stagioni autunnali e invernali attraverso un buon mix di rotte tradizionalmente popolari e nuove destinazioni. Le settimane delle vacanze scolastiche autunnali stanno iniziando a sembrare piuttosto impegnative con molte destinazioni popolari che si riempiono piuttosto rapidamente”, ha affermato Geir Karlsen. Widerøe ha avuto una forte performance ad agosto, con un aumento dell’8% dei passeggeri. La compagnia aerea regionale segnala anche un solido slancio delle prenotazioni per i prossimi mesi su tutta la sua rete. Per Widerøe, il load factor è stato del 76,5%, in aumento di 3,9 punti percentuali rispetto ad agosto dell’anno scorso.

IL PRESIDENTE ENAC E IL DG ENAC E PRESIDENTE ECAC AL 73° SPECIAL MEETING ECAC – Al via oggi, a Maastricht, il 73° Special Meeting dell’ECAC, la conferenza intergovernativa paneuropea di cui il DG Enac Alessio Quaranta è Presidente, con la partecipazione della delegazione italiana guidata dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma. Il Presidente Di Palma è intervenuto, in rappresentanza dell’Italia, ricordando il costante impegno Enac in tema di tutela dei diritti del passeggero: “Di pochi giorni fa un importante riconoscimento per l’Enac è arrivato dal Consiglio di Stato che ha confermato la legittimità del nostro Regolamento, coerente con la disciplina europea, che, per salvaguardia della sicurezza, impedisce di poter praticare un costo aggiuntivo a carico degli accompagnatori per prenotare posti vicini ai minori di 12 anni e ai disabili”. Il Presidente Di Palma ha poi preso la parola sull’andamento della stagione summer in Italia: “I dati di traffico hanno superato quelli del periodo pre-covid pur registrando alcuni disservizi riconducibili a problematiche legate alla interconnessione dei collegamenti aerei che, a volte, sono determinati anche da problemi riconducibili alla safety. Come Italia proponiamo di assegnare a EASA un ruolo di leadership esclusiva, delegando, quindi, alle Autorità nazionali i controlli sui vettori, specialmente nei Paesi con capacità limitate, per garantire una gestione della safety più coerente ed efficace”. La giornata di lavori era stata avviata dal Presidente ECAC Quaranta: “Meeting come questi, che coinvolgono tutte le istituzioni del comparto, sono occasioni importanti per una confronto aperto sui risultati ottenuti dall’UE nell’ambito dell’aviazione civile e sulle priorità per affrontare un futuro sempre più sfidante”. A comporre la delegazione italiana, il Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali Sicurezza e Ricerca Enac, Giovanna Laschena, dal Rappresentante Permanente d’Italia a Montreal, Amb. Sergio Martes e da Luca Demicheli, esperto di politiche ambientali alla Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni Internazionali a Parigi.

FIOCCO ROSA SU VOLO EGYPTAIR – EGYPTAIR informa: “Durante il volo EGYPTAIR da Il Cairo a Douala, in Camerun, una passeggera ha dato alla luce la sua bambina grazie all’aiuto dell’intero equipaggio. Per festeggiare il lieto evento, alla piccola è stata regalata la possibilità di volare sempre gratis con EGYPTAIR. Il parto è andato bene e dopo l’atterraggio la madre e la bambina, entrambe in buona salute, sono state trasferite in ospedale per i consueti controlli post-nascita. Nascere in cielo è un’esperienza eccezionale: lo staff di EGYPTAIR è stato felice di essere d’aiuto in un momento così speciale e non vede l’ora di ritrovare questa nuova famiglia durante il loro prossimo volo e far loro scoprire tutti i servizi EGYPTAIR dedicati a neonati e bambini. Anche se niente sarà altrettanto speciale!”.

KLM: STATEMENT SULLE MISURE RIGUARDO LA BALANCED APPROACH PROCEDURE – KLM informa: “KLM ha mantenuto i Paesi Bassi strettamente connessi al resto del mondo per oltre 100 anni. Ciò è importante per l’economia olandese. KLM desidera operare in equilibrio con l’ambiente circostante e si assume la responsabilità di limitare l’inquinamento acustico. Il governo ha deciso di presentare un pacchetto modificato di misure a Bruxelles come parte della balanced approach procedure per ridurre l’inquinamento acustico intorno a Schiphol. Il risultato è una riduzione con una larghezza di banda da 475.000 a 485.000 movimenti di aeromobili. Il pacchetto include una significativa riduzione del rumore notturno attraverso una combinazione di 5.000 movimenti di aeromobili in meno e misure come l’impiego di aeromobili più silenziosi il più possibile di notte e il divieto di aeromobili rumorosi. Si prevede che ciò soddisferà ampiamente il noise target per la notte. È importante che il balanced approach process venga completato con attenzione. È positivo che siano state adottate diverse misure del ‘cleaner, quieter, more efficient’ sector plan ampiamente supportato. Allo stesso tempo, KLM teme che la possibile perdita di slot storici possa portare a misure da parte di altri paesi, con conseguente perdita di collegamenti importanti per i Paesi Bassi come paese di commercio internazionale. KLM continua a rinnovare la sua flotta e, di conseguenza, i livelli di rumore diminuiranno ulteriormente nei prossimi anni. Attendiamo con fiducia la valutazione della Commissione europea sulle misure proposte, in modo che presto venga messo in atto un balanced package. In questo modo continueremo a collegare i Paesi Bassi con il resto del mondo, in equilibrio con l’ambiente circostante”.

EASA LANCIA LA PUBLIC CONSULTATION SULLE PROPOSTE RIGUARDO DRONE AIRWORTHINESS AND CERTIFICATION – L’EASA ha pubblicato il Notice of Proposed Amendment (NPA) 2024-06 per consultare le parti interessate dell’aviazione e i cittadini sulle bozze di proposte per la initial and continuing airworthiness of certified unmanned aircraft systems (UAS). L’EASA propone modifiche agli attuali acceptable means of compliance and guidance material (AMC & GM) degli UAS Regulations and Part 21, nonchè nuovi AMC & GM ai Regulations (EU) 2024/1107 and (EU) 2024/1109 appena pubblicati, che si basano sulla EASA Opinion No 03/2023. Le bozze di proposte mirano a garantire un livello di sicurezza elevato e uniforme per gli UAS soggetti a certificazione e utilizzati nella ‘specific’ category; a fornire indicazioni alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE per l’applicazione dei regolamenti UAS; supportare l’implementazione del nuovo regulatory framework applicabile agli UAS; aiutare le parti interessate interessate a comprendere le specificità del nuovo regulatory framework; affrontare le novità degli UAS rispetto alla manned aviation. I Regulations (EU) 2024/1107 and (EU) 2024/1109 sono stati emanati a maggio in seguito alla pubblicazione della EASA Opinion No 03/2023 nell’agosto 2023.

CIRRUS AIRCRAFT: SICUREZZA AVANZATA CON LA SR SERIES G7 – Cirrus Aircraft informa: “Le state-of-the-art safety features rendono la SR Series G7 un leader in personal aviation. Al centro dell’impegno di Cirrus per la sicurezza c’è il Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®). Questa rivoluzionaria funzionalità di sicurezza è progettata per proteggere il pilota e i passeggeri in caso di emergenza, dispiegando un paracadute che porta l’intero aereo a terra in sicurezza. CAPS® ha salvato oltre 250 vite e continua a essere un pilastro della filosofia di sicurezza Cirrus. La SR Series G7 introduce diverse nuove funzionalità che migliorano la sicurezza del volo. Il first-in-class stick shaker fornisce un segnale tattile immediato al pilota quando l’aeromobile si avvicina a uno stallo, integrando gli avvisi visivi e acustici. Questa funzionalità fondamentale aiuta a mantenere il controllo e a prevenire gli stalli. Inoltre, il flap airspeed protection system assicura che i flap vengano estesi o retratti solo entro intervalli di velocità sicuri. Questa protezione intelligente impedisce ai flap di aprirsi a velocità eccessive e impedisce che si ritraggano durante le fasi di volo critiche quando le velocità sono troppo basse, promuovendo così un’esperienza di volo più sicura. L’avionica avanzata del G7 è progettata per proteggere durante i voli ad altitudini più elevate. L’obiettivo principale di questo sistema è di prendere il controllo se si diventa incapacitati per ipossia, facendo scendere l’aereo a un’altitudine in cui è possibile riprendersi e valutare la situazione. In collaborazione con la NASA, la SR Series presenta un cuffed wing design with a discontinuous leading edge. Questa caratteristica innovativa riduce notevolmente la probabilità di ingresso in vite durante uno stallo involontario, offrendo ai piloti un ulteriore livello di sicurezza. L’ala rende l’aereo più tollerante e più facile da gestire, soprattutto in condizioni di volo critiche. L’Electronic Stability and Protection (ESP) è una protezione progettata per aiutare i piloti a mantenere un volo sicuro e stabile. Questo sistema intuitivo monitora costantemente le condizioni di volo dell’aereo e funziona indipendentemente dal pilota automatico, fornendo un ulteriore livello di protezione”. “In Cirrus, la sicurezza non è solo integrata nei nostri aeromobili, ma è radicata in ogni aspetto dei nostri pilot training programs. Crediamo nella creazione di piloti competenti e sicuri e lo facciamo attraverso online and in-person flight training solutions progettate dagli stessi esperti che hanno progettato uno degli aeromobili più sicuri nel settore dell’aviazione. L’avionica innovativa del nuovo G7 dà vita a tutte queste funzionalità avanzate, rendendo la SR Series G7 un vero punto di svolta nella personal aviation” conclude Cirrus Aircraft.

EMIRATES: NUOVE FRAGRANZE ESCLUSIVE CON IL LUXURY ORGANIC BRAND VOYA – Emirates continua a migliorare l’esperienza di volo per i suoi clienti, questa volta svelando una nuova collaborazione con il brand irlandese rinomato per aver guidato l’organic luxury: VOYA. “Lanciate di recente a bordo dei voli in First e Business Class, Emirates ha stretto una partnership con VOYA per sviluppare fragranze Eau de Toilette su misura che racchiudono raffinatezza e lusso discreto. Le fragranze calmanti e naturali sono state attentamente curate esclusivamente per Emirates, celebrate come le prime fragranze Eau de Toilette in assoluto nella gamma di prodotti più venduti di VOYA. Presenti su 400 voli al giorno in tutto il network, Emirates commissionierà centinaia di migliaia di flaconi da 50 ml delle nuove fragranze VOYA Eau de Toilette ogni anno. Per sviluppare le fragranze esclusive, Emirates e VOYA hanno esaminato le tendenze internazionali e del settore, per sviluppare fragranze rappresentative di entrambi i brand. Ispirati dalla natura globale di Emirates, che si rivolge a clienti da tutto il mondo, gli oli essenziali naturali utilizzati nei profumi derivano da molte destinazioni e il design del flacone si ispira all’immagine di viaggio per eccellenza: il tramonto sull’oceano. Traendo ispirazione dai paesaggi lussureggianti e dal ricco patrimonio dell’Irlanda, la collaborazione promette un’esperienza sensoriale senza pari, che fonde raffinatezza e natura, evocando al contempo la tranquillità dell’Isola di Smeraldo. I fondatori di VOYA, Mark e Kira Walton, hanno anni di esperienza nel lavorare con fragranze provenienti da tutto il mondo e hanno apprezzato l’opportunità di creare una fragranza di lusso per Emirates. Il loro obiettivo era quello di unire elementi della loro casa in Irlanda con i profumi iconici del Medio Oriente, offrendo profumi esclusivi evocativi e unici. Presentata elegantemente in flaconi di vetro smorzato, la fragranza maschile è una miscela inebriante di bergamotto, pepe e fiori bianchi, una fragranza morbida e speziata che trasmette un senso di calma. Il profumo femminile al contrario ha l’aria delicata e rivitalizzante di caprifoglio, neroli e agrumi, una fragranza dolce e stimolante che ritrae un senso di gioia”, afferma Emirates. “Le nuove fragranze sono disponibili per l’uso gratuito nei Business Class and First Class washrooms, aggiungendosi alla suite esistente di VOYA luxury spa products amati dai clienti Emirates negli ultimi otto anni. La gamma VOYA disponibile per i clienti Emirates comprende shampoo, balsamo, bagnoschiuma, detergente, crema idratante per il corpo, detergente per le mani, sapone e crema per le mani, disponibili nella caratteristica A380 Onboard Shower Spa, nonché nelle complimentary showers nelle airport lounges di Emirates. La crema per le mani e il corpo VOYA è disponibile anche nei First and Business Class washrooms. La gamma Emirates presenta tre diverse fragranze che i clienti possono selezionare in base al loro umore o alle loro preferenze: rivitalizzante – rosmarino e menta, tranquilla – lavanda e rosmarino e lenitiva – lime e mandarino. La linea di prodotti per la cura della pelle VOYA per Emirates è realizzata con alghe naturali, raccolte a mano dai fondali marini della contea di Sligo, Irlanda. In linea con l’impegno di Emirates per un approvvigionamento responsabile, i prodotti VOYA contengono quanti più ingredienti biologici possibile e sono confezionati con materiali riciclabili. VOYA è un brand cruelty-free, contrario alla pratica dei test sugli animali nella ricerca cosmetica e collabora con Plastic Bank per supportare la loro missione di fermare la plastica prima che entri nell’oceano”, conclude Emirates.

ROLLS-ROYCE: GLI MTU LARGE ENGINES SONO APPROVATI PER HVO E IMO III – Rolls-Royce offre ora i suoi mtu Series 1163 and 8000 large engines in tutte le cylinder variants, 16 V e 20 V in ogni caso, nella gamma di potenza tra 4.800 KW e 10.000 KW con SCR system per la conformità all’emission stage IMO III. Ciò consente agli operatori di entrare nelle Emission Control Areas (ECA), ad esempio nel Baltico e nel Mare del Nord e al largo della costa nordamericana. Inoltre, Rolls-Royce ha ora approvato questi mtu engines per operare con carburanti sostenibili (EN15940, ad esempio HVO). Il cambiamento più importante rispetto ai motori precedenti per IMO II è il nuovo mtu exhaust gas aftertreatment, il cui componente principale è un SCR system in cui le emissioni di ossido di azoto sono ridotte del 75% rispetto ai limiti IMO II. Si tratta di un sistema a controllo attivo in cui le emissioni a monte e a valle dell’SCR system vengono misurate continuamente. Ciò garantisce un funzionamento ottimale e conforme dell’exhaust gas aftertreatment system e un dosaggio minimo dell’agente riducente richiesto. Rolls-Royce offre ai propri clienti la massima flessibilità di installazione: il sistema può essere installato sia orizzontalmente che verticalmente e può quindi essere adattato a un’ampia varietà di design e layout. Il sistema stesso è già progettato per essere shock-proof for military applications. Se necessario, il sistema è disponibile con bypass per mantenere un funzionamento sicuro del motore e una potenza di propulsione senza restrizioni anche in extreme shock requirements e long low-load periods. Con l’approvazione degli mtu Series 1163 and 8000 engines per HVO e altri DIN EN15940 fuels, gli operatori possono sostituire il carburante diesel convenzionale ricavato da olio fossile senza alcuna modifica ai motori.

BELL CONSEGNA UN CUSTOMIZED BELL 505 AD ALL MOTOR BRAZIL – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato la consegna di un Bell 505 personalizzato ad All Motors Brazil, una concessionaria brasiliana di auto di lusso. Per oltre 30 anni, All Motors Brazil ha importato auto di lusso da tutto il mondo per venderle nel mercato brasiliano. Con il recente acquisto del Bell 505, la società prevede di consentire risposte rapide alle esigenze aziendali utilizzando l’aeromobile per il trasporto aziendale. Oltre alle sue capacità prestazionali, il Bell 505 di All Motors Brazil vanta un design esterno unico richiesto dal cliente per abbinarsi al colore blu acqua di una delle automobili più apprezzate della concessionaria: una Lamborghini Aventador SVJ Roadster del 2023″, afferma Bell Textron. “Bell è orgogliosa di annunciare che All Motors Brazil ha scelto Bell per espandere le proprie capacità di trasporto aziendale”, ha affermato John Ramos, managing director of Latin America, Bell. Il Bell 505 sarà una grande aggiunta alla flotta in crescita di All Motors Brazil e non vediamo l’ora di aggiungere altri operatori del Bell 505 in America Latina”. “Siamo entusiasti di integrare il Bell 505 nella nostra flotta. Questo aeromobile sarà determinante nel soddisfare le nostre esigenze di trasporto aziendale e nel fornire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio confortevole e che faccia risparmiare tempo, in linea con gli elevati standard di All Motors”, ha affermato Edmundo Pedroso, owner of All Motors. “Il Bell 505 è contrassegnato come una delle piattaforme più versatili nella short light single class per i suoi ampi finestrini panoramici, il design della cabina e l’autonomia. Che si tratti di trasporto aziendale, visite turistiche o ricerca di avventure, il Bell 505 continua a essere un aircraft of choice nel corporate market”, conclude Bell Textron.