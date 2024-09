Etihad Airways annuncia nuove rotte per Varsavia e Praga

Etihad Airways continua la sua espansione globale con il lancio di due nuove rotte: Varsavia in Polonia e Praga in Repubblica Ceca, segnando la prima volta che la compagnia aerea vola direttamente verso questi paesi.

“A partire dal 2 giugno 2025, Etihad lancerà quattro voli settimanali sia per Varsavia che per Praga, offrendo ai viaggiatori d’affari e di piacere un comodo accesso a queste vivaci capitali europee. Questa importante espansione fa parte degli sforzi continui di Etihad per diversificare la sua rete europea.

Queste rotte saranno operate dal Boeing 787 Dreamliner di Etihad Airways, garantendo il massimo livello di comfort con 28 posti in Business Class e 262 posti in Economy Class disponibili su ogni volo”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha affermato: “Siamo orgogliosi di presentare Varsavia e Praga come nostre nuove destinazioni, riflettendo il nostro impegno nell’espanderci in nuovi ed entusiasmanti mercati. Queste rotte non solo arricchiscono la nostra rete, ma offrono anche una grande opportunità per rafforzare i legami con questi paesi e attrarre più visitatori ad Abu Dhabi. Consideriamo questo un aspetto fondamentale della nostra strategia di crescita, che aiuta a guidare il turismo e a supportare la visione degli Emirati Arabi Uniti per il futuro”.

“Sia la Polonia che la Repubblica Ceca hanno aumentato le fonti di visitatori negli Emirati Arabi Uniti. L’introduzione di voli diretti da Varsavia e Praga è destinata a migliorare le opzioni di viaggio, offrendo ai viaggiatori di queste regioni un modo nuovo e conveniente per scoprire le attrazioni di Abu Dhabi, dalle sue splendide spiagge al suo ricco patrimonio culturale e all’intrattenimento di livello mondiale.

Come hub globale chiave, Abu Dhabi offre una connettività senza soluzione di continuità all’ampio network di Etihad Airways, con questi nuovi voli programmati per collegarsi senza soluzione di continuità alle principali destinazioni in Medio Oriente, Asia, Subcontinente indiano e Australia. Che viaggino per lavoro o per piacere, gli ospiti possono facilmente accedere alle principali città tra cui Sydney, Mumbai, Bangkok e Riyadh. L’Abu Dhabi world-class airport, unito ai rinomati servizi di Etihad, migliora l’esperienza di viaggio, rendendolo il punto di accesso ideale tra l’Europa e alcuni dei mercati più importanti del mondo.

I biglietti per queste nuove rotte sono ora disponibili su Etihad.com e sull’app mobile di Etihad Airways. Gli ospiti che prenotano su etihad.com possono usufruire di uno scalo gratuito ad Abu Dhabi, trasformando una vacanza in due e godendo di un soggiorno gratuito fino a due notti nel loro hotel preferito nella vivace capitale degli Emirati Arabi Uniti“, conclude Etihad Airways.

L’A380 di Etihad arriva a Mumbai dando inizio alle celebrazioni per l’anniversario

Etihad Airways ha fatto atterrare il suo iconico A380 a Mumbai domenica sera, dando inizio alle celebrazioni per i 20 anni di voli in India. La compagnia aerea sta operando il suo A380 tra Mumbai e Abu Dhabi solo per un periodo di tempo limitato, con tre voli a settimana fino al 31 dicembre (leggi anche qui).

(Ufficio Stampa Etihad Airways)