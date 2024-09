Etihad Airways e Be Relax aprono una nuova spa allo Zayed International Airport

Etihad Airways e Be Relax, world’s leading airport spa brand, hanno aperto una nuova location all’interno dell’Etihad Lounge allo Zayed International Airport in Abu Dhabi (AUH). “È la prima volta che i due brand collaborano insieme. Situata nel Terminal A appena inaugurato, questa innovativa spa offre un’esperienza di benessere unica e comoda per i viaggiatori esigenti di passaggio in questo hub di viaggio globale.

La nuova spa ad AUH non è solo un luogo in cui rilassarsi, ma incarna la visione condivisa di Be Relax ed Etihad Airways di fare del benessere un pilastro dell’esperienza di viaggio. Accessibile sia agli ospiti dell’Etihad Lounge che a tutti i passeggeri di passaggio, Be Relax Spa invita tutti a provare il livello successivo di relax in transito senza la necessità di prenotazione anticipata o di iscrizione esclusiva”, afferma Etihad Airways.

Turky Al Hammadi, Director of Product and Hospitality at Etihad Airways, ha affermato: “Sia che si parta da Abu Dhabi o che si faccia scalo tra due voli, siamo lieti di accogliere i nostri ospiti nella Be Relax Spa situata nella nostra Lounge premium. I nostri partner, Be Relax, sono esperti nel creare un’esperienza spa rigenerante. I servizi sono flessibili e programmati per consentire ai nostri ospiti di sfruttare al meglio il loro tempo in aeroporto e di arrivare a destinazione sentendosi rilassati e rinfrescati”.

“Gli ospiti di Etihad che volano in The Residence e First Class possono usufruire di un complimentary spa service quando volano, mentre tutti gli ospiti sono invitati a usufruire delle strutture quando viaggiano.

L’esperienza della spa è ulteriormente migliorata da partnership esclusive con due brand rinomati: Valmont, un nome illustre nella cura della pelle, fornisce prodotti esclusivi e trattamenti per il viso, mentre Philip Martin’s, un brand italiano di alta qualità rinomato per la sua competenza olfattiva, offre top-tier body and hair care services.

Questa collaborazione è pronta a stabilire un nuovo standard nel benessere in viaggio, poiché offre il massimo comfort combinando lounge and spa experiences”, prosegue Etihad Airways.

“Sono entusiasta di questa partnership strategica. La nostra competenza nel benessere in viaggio unita alla lounge premium Etihad dà il tono a un nuovo capitolo nel viaggio di Be Relax”, ha affermato Frederic Briest, CEO e fondatore di Be Relax. “Mentre quest’anno celebriamo il nostro 20° anniversario, questo progetto non avrebbe potuto arrivare in un momento migliore. Non solo apre nuovi orizzonti per il nostro brand, ma mostra anche al mondo il futuro del benessere in viaggio”.

“Con quasi 40 spa in tutto il mondo, Be Relax si dedica allo sviluppo di trattamenti, prodotti e una comunità che dà priorità alla cura di sé e al benessere. La offerte Be Relax sono progettate per adattarsi anche agli schedule più serrati.

Tutti i viaggiatori sono invitati a visitare l’Etihad Spa by Be Relax, situata in posizione comoda nel Terminal A, tra i C e D departure concourses, accanto al Gate C27 e adiacente alla Business Lounge di Etihad. La spa è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e offre servizi di relax e benessere 24 ore su 24 a tutti”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)