SWISS lancia la sua nuova marketing campaign ‘Swiss all the way’

Swiss International Air Lines (SWISS) lancia una nuova marketing campaign con lo slogan ‘Swiss all the way’. “La campagna, sviluppata in collaborazione con la rinomata agenzia thjnk, punta i riflettori sul completo prodotto della compagnia aerea leader in Svizzera, un’esperienza di viaggio unica che inizia molto prima della partenza e si estende ben oltre l’atterraggio. SWISS ha anche perfezionato la sua brand identity per mettere al centro della scena la sua Swiss service quality”, afferma SWISS.

“Con questa campagna stiamo affermando le nostre credenziali, che offrono a ogni viaggiatore la massima attenzione e la più calorosa ospitalità fin nei minimi dettagli”, spiega Stefan Vasic, SWISS Head of Marketing. “‘Swiss all the way’ significa un’esperienza di viaggio fluida, confortevole e genuina, dalla prenotazione sull’app ai momenti di piacere a bordo e fino a un caloroso ‘Uf Wiederluege’ goodbye”.

“SWISS lavora da tempo per migliorare ulteriormente la sua customer experience sia in volo che a terra. ‘Swiss all the way’ è un’espressione di questi sforzi e una promessa al viaggiatore.

La nuova campagna prende vita attraverso un linguaggio visivo caldo e cinematografico. Al centro c’è un filmato che cattura la pura leggerezza del volo con SWISS: una coppia che balla da casa attraverso la SWISS Lounge e fino al volo per New York, simboleggiando l’esperienza di viaggio SWISS fluida e senza sforzo. Cinque filmati più brevi servono a mettere in risalto vari servizi SWISS.

Una serie di 26 motivi diversi sottolineano la varietà e la qualità dello SWISS service product e rendono il nuovo slogan ‘Swiss all the way’ una realtà percepibile per il cliente in numerosi punti di contatto lungo la travel chain”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)