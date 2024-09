Airbus e Korean Air celebrano 50 anni di partnership

Questa settimana segna il 50° anniversario della partnership di lunga data tra Airbus e Korean Air. Questa risale al 5 settembre 1974, quando la compagnia aerea ha effettuato il suo primo ordine ad Airbus per l’originale A300B4.

“Il contratto per sei aeromobili è stato solo il terzo ordine ricevuto dalla neonata Airbus e il primo da fuori Europa. La decisione storica ha posto le basi per una relazione duratura, con il primo A300B4 di Korean Air consegnato alla compagnia aerea il 1° agosto 1975.

Da allora, la compagnia ha ordinato e operato quasi tutti i tipi di aeromobili Airbus, tra cui l’A300B4, l’A300F4, l’A300-600R, l’A330-200, l’A330-300, l’A380, l’A220-300 e, più di recente, il single aisle di ultima generazione A321neo (leggi anche qui). La compagnia aerea si è inoltre costantemente classificata tra i migliori operatori al mondo di aeromobili Airbus in termini di technical reliability, vincendo oltre 20 Operational Excellence Awards dal produttore”, afferma Airbus.

“Oltre alle airline operations, Korean Air Aerospace Business Division (KAL-ASD) è fornitore di Airbus dal 1989. Oggi, KAL-ASD produce composite cargo doors per l’A350, fuel-saving Sharklet wingtip devices per l’A320 Family e l’A330neo di ultima generazione, nonché fuselage skin panels per l’A330.

Guardando al futuro, a marzo di quest’anno la compagnia aerea ha annunciato un nuovo ordine per 33 aeromobili A350 a lungo raggio di ultima generazione, nell’ambito del suo programma di rinnovo della flotta (leggi anche qui). Composta da 27 A350-1000 e sei A350-900, la nuova flotta porterà nuovi livelli di efficienza, offrendo una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio rispetto agli aeromobili di precedente generazione di dimensioni simili”, prosegue Airbus.

Christian Scherer, Airbus Chief Executive Officer, Commercial Aircraft, ha affermato: “Come nostro primo cliente al di fuori dell’Europa, Korean Air ha svolto un ruolo significativo nell’affermazione di Airbus sul mercato globale. La nostra partnership duratura è la testimonianza di valori condivisi di innovazione, eccellenza tecnica e soddisfazione del cliente. E quale modo migliore per festeggiare se non con il nuovo ordine per l’A350. Avrà un ruolo chiave nella prossima fase di sviluppo di Korean Air come una delle compagnie aeree leader al mondo. Ringraziamo Korean Air per la sua fiducia di lunga data e continua in Airbus e nei suoi prodotti e non vediamo l’ora di continuare il nostro viaggio insieme, plasmando il futuro dell’aviazione”.

“Il nostro viaggio di mezzo secolo con Airbus è una testimonianza del potere della collaborazione nel settore dell’aviazione”, ha affermato Walter Cho, Korean Air Chairman and CEO. “Come primo cliente al di fuori dell’Europa, abbiamo compiuto un passo coraggioso che ha contribuito a stabilire Airbus come leader mondiale nell’aviazione. A sua volta, Airbus ci ha costantemente fornito aeromobili all’avanguardia che sono stati determinanti nella nostra evoluzione in una compagnia aerea leader a livello mondiale. Dal primo A300 al nostro recente ordine per l’A350, abbiamo costantemente scelto Airbus come partner nella nostra missione di connettere il mondo”.

“In totale, Korean Air ha ordinato 165 aeromobili da Airbus, con 71 in ordine per la consegna futura. Questi includono altri 39 single aisle A321neo e 33 long range A350“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)