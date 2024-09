I delegati dell’ICAO Symposium esortano la comunità internazionale ad agire per promuovere l’implementazione dell’advanced air mobility

Un appello globale all’azione per l’implementazione accelerata, sicura e sostenibile delle Advanced Air Mobility (AAM) technologies è emerso presso l’International Civil Aviation Organization (ICAO), nel suo primo evento interamente dedicato all’argomento.

“Con il tema “Advanced air mobility (AAM) global harmonization and interoperability: Challenges and opportunities”, il simposio ha riunito 400 funzionari governativi di alto livello provenienti da 75 paesi e rappresentanti dell’United Nations system e delle associazioni internazionali del settore dell’aviazione. Hanno partecipato anche produttori, operatori e altri innovatori all’avanguardia leader a livello mondiale, per informare lo sviluppo di una visione globale e condividere le migliori pratiche e sfide.

L’AAM comprende electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft, unmanned aircraft systems (UAS) tra cui droni e un’ampia gamma di altre tecnologie correlate a remotely piloted and autonomous aircraft”, afferma l’ICAO.

“L’advanced air mobility rivoluzionerà il trasporto di passeggeri, merci e servizi, reimmaginando la mobilità aerea in contesti urbani e regionali. Tuttavia, realizzare questa visione richiede un’attenta considerazione e pianificazione a livello globale, mentre navighiamo nella complessa interazione di tecnologia, infrastrutture, regolamentazione ed esigenze sociali”, ha osservato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano.

“La complessità di questa impresa è immensa e richiede approfondimenti sia da parte degli stakeholder principali dell’aviazione che dei nuovi entranti”, ha aggiunto. “Ciò indica un ruolo essenziale per l’ICAO nel garantire l’allineamento in materia di sicurezza e sostenibilità in questo panorama in rapida evoluzione ed espansione”.

“L’evento AAM 2024 dell’ICAO è stato ufficialmente inaugurato dal Sig. Sciacchitano, insieme a His Excellency Abdulaziz Bin Abdullah Al Duailej, President of the General Authority of Civil Aviation (GACA) of the Kingdom of Saudi Arabia, e His Excellency Prosper Higiro, High Commissioner of the Republic of Rwanda to Canada and Representative to ICAO.

L’ICAO sta incoraggiando l’implementazione di queste tecnologie per aumentare la capacità dell’aviazione di fungere da catalizzatore per lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo. L’AAM sta apportando capacità nuove e innovative attraverso una gamma crescente di attività, tra cui assistenza sanitaria, agricoltura, approvvigionamento idrico e monitoraggio, controllo degli incendi boschivi, trasporto di passeggeri, posta e merci.

Inoltre, l’AAM promette uno sviluppo accelerato in molte economie emergenti, consentendo loro potenzialmente di aggirare le limitazioni infrastrutturali tradizionali.

È in questo contesto che è emersa una chiamata all’azione”, prosegue l’ICAO.

“Attraverso i nostri sforzi concertati, accoglieremo le numerose opportunità che l’AAM offre, plasmando un futuro dell’aviazione più accessibile, efficiente e sostenibile”, ha affermato l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar.

Notando che gli aspetti principali comprendono priorità specifiche su interoperabilità e adattabilità normativa, airspace integration, cooperazione multilivello e supporto all’innovazione, il Segretario generale Salazar ha sottolineato le implicazioni di vasta portata di queste iniziative. “L’AAM ha un impatto considerevole in varie aree e discipline in tutto il sistema dell’aviazione”, ha affermato. “Pertanto, dobbiamo avere un approccio olistico all’AAM e prepararci alla sua convergenza con l’aviazione convenzionale”.

“Viene sollecita la cooperazione tra la vasta gamma di parti interessate coinvolte nell’AAM, inclusi tutti i livelli di autorità pubblica; operatori, produttori e fornitori di servizi nell’intero ecosistema dell’aviazione; innovatori privati, pubblici e accademici; altre entità delle Nazioni Unite.

In effetti, diverse UN system entities hanno oggi sostenuto la cooperazione con l’ICAO, volta a migliorare il supporto alle missioni umanitarie armonizzando i quadri UAS. Questa cooperazione è essenziale, poiché gli UAS si sono dimostrati preziosi per le high-impact UN field operations, in aree come la distribuzione degli aiuti, la risposta ai disastri e le operazioni di mantenimento della pace.

Il simposio continuerà fino al 12 settembre, con i delegati che forniranno importanti contributi al progresso su questi argomenti”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)