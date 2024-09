Eurowings riceve il four-star airline award da Skytrax

Eurowings ha ricevuto l’ambito four-star seal of approval by Skytrax, la società di consulenza britannica specializzata in aviazione. “La compagnia aerea tedesca si sta quindi distinguendo sempre di più dai concorrenti nel low-cost airline market segment. Per Eurowings, il premio è la prova più visibile fino ad oggi del suo riorientamento di successo da regional low-cost carrier a value airline for Europe.

La seconda compagnia aerea tedesca dopo Lufthansa non solo ha investito massicciamente nel rinnovo della sua Airbus fleet (incluso l’acquisto di 13 nuovi A320neo e A321neo con un volume di 1,5 miliardi di dollari), ma ha anche costantemente migliorato prodotti e servizi a bordo e a terra: accesso alle lounge per business and status customers, award miles con il più grande programma fedeltà europeo Miles & More, il free middle seat a partire da dieci euro o opzioni di cambio prenotazione flessibili fino a 40 minuti prima della partenza sono ora punti di forza unici nel segmento di mercato di Eurowings. La svolta economica di successo della compagnia sta alimentando ulteriori investimenti in prodotti e servizi”, afferma Eurowings.

Il CEO di Eurowings Jens Bischof, afferma: “Eurowings è sinonimo di voli low cost con maggiore facilità, ma anche di affidabilità e servizi di alta qualità. La valutazione a quattro stelle di Skytrax riflette ciò che vediamo da tempo in numerose statistiche e sondaggi sulla soddisfazione dei clienti. I nostri equipaggi a bordo e i nostri team a terra lavorano con passione per fare la differenza e conquistare sempre più ospiti per Eurowings. Hanno più che meritato questo premio”.

“I tester Skytrax viaggiano con la prospettiva di un cliente. Per il loro giudizio, valutano il servizio della rispettiva compagnia aerea in modo completo: in un massimo di 800 aree a terra e in aria. Ciò include il servizio in volo, il comfort dei sedili, il catering, le misure di sicurezza, l’intrattenimento in volo, le offerte duty-free e altri servizi.

Un aspetto decisivo per l’assegnazione della quarta stella è la spiccata consapevolezza e il comportamento degli equipaggi Eurowings quando si tratta di servizio. Secondo l’analisi Skytrax, sono “più professionali, esperti e amichevoli nei loro rapporti con i passeggeri” rispetto alla concorrenza. L’in-flight product con Wi-Fi, in-flight entertainment e digital reading portal è menzionato come un’altra caratteristica distintiva. L’analisi afferma inoltre che Eurowings offre un servizio completo negli aeroporti, dove la compagnia aerea tedesca si distingue dalla concorrenza con opzioni self-service per il check-in e la consegna dei bagagli, controlli dei bagagli coerenti effettuati in anticipo e un brand coerente”, prosegue Eurowings.

“Skytrax ha condotto sondaggi tra i passeggeri sulla qualità delle compagnie aeree e degli aeroporti fin dagli anni ’90. Su un totale di 74 compagnie aeree in tutto il mondo nel segmento low cost, a cui Eurowings è assegnata da Skytrax, solo 14 hanno ricevuto l’ambito four-star award”, conclude Skytrax.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)