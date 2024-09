L’ICAO air navigation conference traccia il percorso per miglioramenti immediati e strategici

I rappresentanti dei governi mondiali hanno approvato una serie di azioni urgenti per accelerare la transizione del settore dell’aviazione verso la sostenibilità, migliorando al contempo la sicurezza aerea e incrementando l’efficienza operativa.

Gli impegni sono emersi dalla International Civil Aviation Organization’s (ICAO) 14th Air Navigation Conference, dopo nove giorni di intense discussioni a Montreal che hanno coinvolto circa 900 delegati di 110 Stati membri dell’ICAO e 28 organizzazioni internazionali.

Le loro decisioni sono destinate a rimodellare il futuro dei viaggi e dei trasporti aerei internazionali.

“Questa conferenza ha prodotto risultati concreti e attuabili in aree critiche”, ha affermato l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar. “Dal potenziamento della resilienza della satellite navigation alla facilitazione dell’introduzione di electric aircraft, abbiamo gettato le basi per un settore dell’aviazione più sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente. Questi accordi riflettono l’impegno del nostro settore verso l’innovazione e l’adattabilità, di fronte a sfide senza precedenti e in continua evoluzione”.

“I delegati hanno fortemente sottolineato l’adozione dei progressi tecnologici, con un accordo sulla necessità di quadri normativi armonizzati per gestire le tecnologie emergenti, tra cui electric and hybrid propulsion.

In questo contesto, la conferenza ha raccomandato l’implementazione di sandbox normativi, in altre parole, ambienti di test controllati per le nuove tecnologie aeronautiche. Questi sandbox consentirebbero la raccolta di dati reali su tecnologie emergenti come gli electric aircraft, offrendo al contempo opportunità per aumentare la consapevolezza pubblica e l’accettazione di queste innovazioni.

Un altro risultato significativo della conferenza è stata la richiesta di una maggiore mitigazione delle Global Navigation Satellite System (GNSS) interference, che comprende sia azioni deliberate come jamming o spoofing, sia interruzioni involontarie. Questa crescente minaccia per l’aviazione civile può compromettere l’accuratezza e l’affidabilità dei sistemi di posizionamento e navigazione degli aeromobili. Le raccomandazioni includevano una migliore guidance per i piloti, una migliore condivisione delle informazioni e lo sviluppo di sistemi aeronautici più resilienti. C’è stato anche un ampio accordo sulla necessità di un piano di emergenza globale per gestire GNSS outages e garantire una navigazione sicura e continua”, afferma l’ICAO.

“La conferenza ha stabilito quadri per l’implementazione a breve termine di nuove procedure su una scala più ampia e coerente. Questi includono progetti specifici sulla separazione longitudinale degli aeromobili che ridurranno in modo sicuro la distanza tra aeromobili sulla stessa rotta di volo e il free route airspace, un concetto che consente rotte di volo più flessibili ed efficienti tra le destinazioni. Queste iniziative sono destinate a migliorare la gestione del traffico aereo in tutto il mondo, offrendo significativi miglioramenti delle prestazioni ed efficienze operative. Inoltre, i delegati hanno affrontato l’eliminazione graduale dei legacy systems, in particolare a favore di un meccanismo di pianificazione dei voli più avanzato, con una transizione globale mirata entro il 2034.

Un altro risultato chiave dell’evento è stata la chiara direzione sui passaggi necessari per le trajectory-based operations e gli hyper-connected air navigation system. Questi sforzi dimostrano collettivamente l’approccio proattivo della comunità aeronautica globale nell’accogliere il cambiamento e guidare il progresso.

L’attenzione sull’aviation cybersecurity all’evento ha sottolineato l’importanza di salvaguardare l’infrastruttura aeronautica dalle minacce e dai rischi emergenti, garantendo un ambiente sicuro e affidabile per tutti.

In modo cruciale, i delegati si sono impegnati a supportare l’ICAO programmatic business planning approach. Hanno inoltre approvato un allineamento strategico migliorato del Global Aviation Safety Plan (GASP) e del Global Air Navigation Plan (GANP). Questi impegni garantiscono che gli sforzi collettivi in ??tutte queste aree e oltre siano strategicamente focalizzati ed efficacemente coordinati”, prosegue l’ICAO.

“I risultati di questa conferenza riflettono la nostra visione collettiva di un futuro in cui l’aviazione continua a collegare il mondo in modo sicuro, efficiente e sostenibile”, ha osservato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano. “Gli impegni presi qui guideranno il nostro programma di lavoro e prepareranno il terreno per ulteriori progressi nella prossima sessione dell’ICAO Assembly nel 2025”.

Oltre all’ICAO Assembly, i risultati di questa conferenza informeranno direttamente il primo symposium on advanced air mobility, che si è ufficialmente aperto il 9 settembre presso la sede centrale dell’ICAO a Montréal (leggi anche qui)”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)