Grazia Vittadini è la nuova Chairwoman del Supervisory Board di Lufthansa Technik

Lufthansa Technik informa: “Nella riunione del 12 settembre 2024, il Lufthansa Technik Supervisory Board ha nominato Grazia Vittadini come nuova Chairwoman. L’esperta di tecnologia aeronautica subentra al dott. Detlef Kayser, il cui mandato è terminato.

Dal 1° luglio 2024, Grazia Vittadini è Chief Technology Officer (CTO) di Lufthansa Group con responsabilità per Group’s Fleet and Technology (“Technik”), IT & Innovation division and Sustainability. Vittadini ha fatto una brillante carriera nell’aviazione ricoprendo diverse posizioni di alto livello, tra cui CTO di Airbus Group e Rolls-Royce”.

“Questo nuovo ruolo è un privilegio per me e sono grata per la fiducia. Abbiamo grandi progetti per Lufthansa Technik e non vedo l’ora di lavorare con l’Executive Board e le migliaia di dipendenti per supportare l’implementazione della strategia di crescita “Ambition 2030″ e continuare il successo dell’azienda”, ha affermato Grazia Vittadini.

“L’ingegnere qualificato è arrivato in Lufthansa Group da Rolls-Royce plc, Londra, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Technology Officer e membro dell’Executive Team. Per quasi 20 anni, dal 2002 al 2021, Grazia Vittadini ha ricoperto vari incarichi in una serie di sedi presso Airbus Group. I suoi compiti spaziavano anche da ingegnere progettista a produzione a revisione. Nel 2017 è stata nominata Executive Vice President, Head of Engineering and Member of the Executive Committee of Airbus Defense and Space. È stata nominata Chief Technology Officer e membro dell’Airbus Executive Committee nel 2018.

Prima della sua carriera in Airbus Group, Grazia Vittadini ha lavorato come stress and design engineer presso Fairchild Dornier a Oberpfaffenhofen e come focal point per l’Eurofighter Role Equipment Program presso AEREA Aircraft Equipment di Milano. Ha iniziato la sua carriera nel 1998 come Head of the Technical Department at Marves (Milan).

Doppia cittadinanza italiana e tedesca, Grazia Vittadini ha conseguito un Master in Ingegneria aerospaziale, con specializzazione in aerodinamica, presso il Politecnico di Milano. Ha inoltre conseguito un dottorato honoris causa in Ingegneria e tecnologia presso la Cranfield University (Regno Unito)”, conclude Lufthansa Technik.

