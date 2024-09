Gulfstream annuncia la prima vendita di un G400 per Dedicated Charter Operations in Europa

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi che il primo Gulfstream G400 destinato a dedicated charter operations è stato acquistato da DC Aviation Group, con sede in Germania. La vendita è stata annunciata durante una cerimonia di firma presso la Customer Support facility di Gulfstream a Farnborough, Inghilterra.

“Apprezziamo l’impegno e la fiducia di DC Aviation nel G400, offrendo questo category-leading aircraft ai clienti charter europei”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, worldwide sales, Gulfstream. “L’avvincente combinazione di velocità, efficienza e dimensioni della cabina del G400 colma un vuoto molto necessario nella sua categoria. Stiamo assistendo a una forte domanda per questo velivolo in Europa e in tutto il mondo”.

“Il nuovo G400 ha effettuato il suo primo volo il 15 agosto (leggi anche qui), lanciando ufficialmente il flight test program dell’aereo, e vanta performance ed efficienza leader della categoria grazie alla combinazione dell’aerodynamic clean-wing design di Gulfstream e dei motori Pratt & Whitney Canada PW812GA. L’aereo è inoltre dotato di avionica e tecnologia di ultima generazione di Gulfstream, tra cui il Gulfstream Symmetry Flight Deck con i primi active control sidesticks del settore, l’uso più esteso della tecnologia touch-screen e il pluripremiato Predictive Landing Performance System. Il G400 può collegare importanti hub commerciali, come da Monaco a Mumbai, da Zurigo a New York, da Ginevra a Dubai, tra gli altri voli non-stop, tutti a velocità superiori a qualsiasi aereo nel suo segmento di mercato.

In cabina, i clienti del G400 trarranno vantaggio dalla Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, mai ricircolata, un plasma ionization clean air system, la più bassa cabin altitude nella sua categoria, abbondante luce naturale da 10 Gulfstream Panoramic Oval Windows. Con una scelta di tre opzioni di planimetria con posti a sedere per un massimo di nove, 11 o 12 passeggeri, il G400 offre interni spaziosi e flessibili”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere pionieri di questo nuovo modello di aeromobile in Europa”, ha affermato Marc Ambrosius, managing director of DC Aviation Group. “L’introduzione del G400 dimostra il costante impegno di DC Aviation nel fornire un’esperienza di viaggio di prim’ordine per i nostri clienti”.

“Questo G400 aircraft model esemplifica la nostra dedizione nell’offrire i più elevati standard di sicurezza, comodità di cabina e affidabilità ai nostri clienti”, ha aggiunto Svenja Wortmann, anch’essa managing director of DC Aviation.

“DC Aviation Group, con sede presso l’aeroporto di Stoccarda, è una delle principali German business aviation company, che ha acquisito una vasta competenza nel campo della gestione degli aeromobili nel corso dei suoi 25 anni di storia. Oggi, DC Aviation offre un ampio portafoglio che spazia da aircraft management and charter services a business jet maintenance and handling services. La flotta moderna comprende short, medium and long-haul jets, così come large-cabin and ultralong-haul jets. DC Aviation ha sedi internazionali a Dubai, Malta, Monaco, Nizza e San Marino”, conclude Gulfstream Aerospace.

