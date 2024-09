News Brevi – 15.09.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA PESCARA A VENEZIA CON FALCON 50 – Si è svolto nella mattinata di venerdì 13 settembre il trasporto sanitario d’urgenza di un uomo di cinquantadue anni dall’aeroporto di Pescara a quello di Venezia, effettuato con un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare. L’uomo, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito nella modalità più veloce possibile dal Presidio ospedaliero AUSL di Pescara all’Ospedale di Padova, dove è stato trasportato rapidamente in ambulanza una volta atterrato a Venezia. I trasporti sanitari d’urgenza, a favore della collettività, rientrano tra i compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo, come previsto dalle procedure, è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Pescara, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Il Falcon 50 è decollato dall’Aeroporto di Ciampino nella mattinata, atterrando a Pescara dopo circa un’ora di volo. Qui il paziente, monitorato costantemente da una équipe medica, è stato subito imbarcato sul velivolo messo a disposizione dalla Forza Armata per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Venezia, un’ambulanza, già in attesa sul posto, si è immediatamente diretta verso l’Ospedale di Padova per il successivo ricovero. Il Falcon 50 è poi decollato nuovamente alla volta di Ciampino, dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa per altre esigenze. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PRIMA CAMPANELLA ALLA LINDBERGH AVIATION ACADEMY – Alle 8 mattutine di giovedì 12 settembre, con l’inizio dell’anno scolastico in Lombardia, la campanella è suonata anche al nuovo Istituto delle Professioni Aeronautiche ‘Lindbergh Aviation Academy’, che ha sede a Grassobbio ed è frutto della sinergia tra AEA (Aircraft Engineering Academy) e Istituto Dante Alighieri della “Lindbergh Flying School” di Firenze. “Al via, dunque, le lezioni della classe prima, con l’ingresso di docenti e studenti salutati dal sindaco di Grassobbio, Manuel Bentoglio, da Alessandro Cianciaruso, presidente e amministratore delegato della Lindbergh Aviation Academy, e don Luca Sana, vicario parrocchiale di Grassobbio. La nuova realtà formativa, scuola parificata del ciclo di studi di secondo grado, offre un piano di studi innovativo ed è stata espressamente individuata nell’ambito del territorio bergamasco connotato da vocazione aeronautica in costante espansione. Un progetto didattico condiviso con le amministrazioni locali e le eccellenze che ruotano all’interno e a supporto dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. All’espressione di compiacimento e soddisfazione da parte del primo cittadino di Grassobbio, che si è nuovamente congratulato per la scelta di collocare sul territorio comunale una scuola che guarda al futuro, è seguito il saluto di Alessandro Cianciaruso, il quale ha voluto fortemente la nascita di una scuola secondaria di secondo grado che predisponesse le giovani generazioni ad intraprendere ruoli e funzioni con alto profilo professionale nell’ambito del mondo dell’aviazione e in generale dei servizi legati alle attività di volo”, afferma Lindbergh Avition Academy. “E’ una grande soddisfazione vedere finalizzato il percorso di creazione della ‘Lindbergh Aviation Academy’, iniziato un anno fa e culminato con l’avvio delle lezioni in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025”, ha sottolineato Alessandro Cianciaruso. “Gli allievi che hanno scelto l’innovativa offerta scolastica si preparano ad affrontare un programma didattico studiato per rimuovere i canoni classici degli istituti aeronautici e che predispone a una formazione avanzata dal punto di vista teorico e pratico. L’obiettivo è stimolare l’interesse verso i ruoli professionali di cui il mondo dell’aviazione necessita, soprattutto quelli correlati alle attività operative e logistiche di volo. A tale riguardo, rivolgo un particolare ringraziamento alla prof.ssa Rita Cozzolino, responsabile del coordinamento didattico della ‘Lindbergh Aviation Academy'”. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ha attribuito all’Istituto Tecnico Settore Tecnologico – indirizzo Trasporti e Logistica Conduzione del Mezzo Aereo, della ‘Lindbergh Aviation Academy’ di Grassobbio, il riconoscimento di Scuola Paritaria a partire dall’anno scolastico 2024-2025.

IBERIA PRESENTA ALLA MBFWM IL CORTOMETRAGGIO SULLA CREARICE DELLE SUE UNIFORMI, TERESA HELBIG – Iberia informa: “La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid è stata la passerella scelta da Iberia per presentare il breve film documentario sull’ultima collezione di Teresa Helbig, “1832 Sur Mer”, ispirato all’intramontabile romanzo di Victor Hugo “Les Miserables”, uscito il 7 marzo, nell’emblematico quartiere parigino di Le Marais. Iberia, nel suo impegno per far volare il talento spagnolo, ha voluto accompagnare la stilista e realizzare il suo sogno di camminare per Parigi per la prima volta, portando la moda spagnola oltre i confini. Ora, quel sogno diventato realtà è stato catturato in questo documento audiovisivo in cui Teresa Helbig racconta in prima persona com’è stato sfilare nella Ville Lumière e il suo rapporto con il progetto ‘Talento a bordo’ Iberia, di cui lei fa parte. In questo breve documentario, Helbig ricorda anche come ha creato le uniformi indossate dai 4.200 cabin crew della compagnia aerea e l’esperienza di viaggiare a bordo dell’A350 che porta il suo nome. Il breve film documentario è ora disponibile sul web: https://talentoabordo.com/es/moda/teresa-helbig-documental-paris”. “Ancora una volta Iberia riafferma il suo impegno nei confronti della moda spagnola. Come le ultime edizioni, la compagnia aerea dispone di una Premium Lounge. Una sala ispirata alla VIP Premium Lounge dell’aeroporto di Madrid, che è un punto d’incontro per designer, clienti di alto valore di Iberia, distributori e altri attori della moda spagnola. Un luogo dove riposarsi e godersi l’evento. Teresa Helbig è l’ideatore delle uniformi attualmente utilizzate dai 6.500 dipendenti della compagnia aerea, dove predominano i toni del blu, del rosso, del giallo e dell’écru. In totale, 56 outfit per uomo e donna disegnati con venti capi e accessori che includono abiti, gonne, pantaloni, camicette, camicie, cappotti, borse, guanti, abiti premaman, cardigan, blazer, gilet, sciarpe, maglioni lavorati a maglia, polo o cravatte. Inoltre, a partire da quest’estate, i clienti di classe Premium Business ed Economy sui voli a lungo raggio potranno accedere ai nuovi beauty case creati da Helbig e ispirati alle uniformi Iberia, che includeranno prodotti cosmetici naturali e vegani realizzati con eccedenze di uva della raccolta per i nostri vini a bordo. Teresa Helbig dà il nome anche ad uno degli A350 Next di Iberia”, conclude Iberia.

AIR CANADA E ALPA RAGGIUNGONO UN ACCORDO PROVVISORIO – Air Canada venerdì 13 settembre aveva affermato che se le trattative contrattuali della compagnia aerea con il suo sindacato dei piloti fossero fallite, sarebbe stata necessaria una direttiva governativa per un arbitrato vincolante per evitare una grave interruzione dei viaggi aerei, che avrebbe ritardato i piani di 110.000 o più viaggiatori al giorno e danneggiato le spedizioni di merci urgenti. “Con i colloqui prossimi a un punto morto e il tempo per le trattative che sta per scadere, i piani di viaggio di centinaia di migliaia di canadesi sono in bilico. Stiamo adottando tutte le misure per mitigare qualsiasi impatto, ma la realtà è che anche una breve interruzione del lavoro presso Air Canada potrebbe, data la complessità della nostra attività su scala globale, causare interruzioni prolungate per i clienti. Quindi, mentre rimaniamo impegnati a raggiungere un accordo negoziato con ALPA, il governo federale dovrebbe essere pronto a intervenire se i colloqui falliscono prima che inizi qualsiasi interruzione del viaggio”, aveva affermato venerdì Michael Rousseau, President and Chief Executive of Air Canada. Le parti si sono incontrate per 100 giorni negli ultimi 15 mesi, durante i quali 1.110 questioni sono state oggetto di negoziazione. Il 9 settembre 2024 Air Canada aveva affermato che stava preparando piani di emergenza per sospendere i voli attraverso una chiusura ordinata delle operazioni. Sarebbero iniziati una volta emesso un avviso di sciopero o serrata di 72 ore, che poteva verificarsi in qualsiasi momento dopo le 00:01 EDT di domenica 15 settembre. Oggi Air Canada ha dichiarato di aver raggiunto un accordo collettivo provvisorio di quattro anni con l’Air Line Pilots Association (ALPA), che rappresenta oltre 5.200 piloti di Air Canada e Air Canada Rouge. “Il nuovo accordo riconosce i contributi e la professionalità del gruppo di piloti di Air Canada, fornendo al contempo un quadro per la futura crescita della compagnia aerea. I termini del nuovo accordo rimarranno riservati in attesa di un voto di ratifica da parte dei membri, che dovrebbe essere completato nel mese prossimo, e dell’approvazione da parte dell’Air Canada Board of Directors. I clienti che hanno utilizzato la labour disruption goodwill policy per modificare i loro voli originariamente programmati tra il 15 e il 23 settembre 2024 a un’altra data prima del 30 novembre 2024, possono modificare la loro prenotazione riportandola al volo originale nella stessa cabina senza costi, a condizione che vi sia spazio disponibile. Air Canada e Air Canada Rouge continueranno a operare normalmente e per maggiori informazioni i clienti possono consultare www.aircanada.com/action“, afferma Air Canada.

ACCORDO TRA ROLLS-ROYCE E AZIMUT BENETTI GROUP PER MTU PROPULSION SYSTEMS – Rolls Royce e Azimut Benetti Group collaboreranno più strettamente sui sistemi di propulsione per yacht in futuro. Le due aziende hanno concordato una partnership e un four-year framework agreement su mtu diesel engines per gli Azimut and Benetti yachts, insieme all’introduzione di integrated mtu propulsion systems per la Azimut “Grande” Series fino a 30 metri. Nel prossimo futuro, i nuovi modelli della Azimut “Grande” Series saranno equipaggiati con complete, ready-to-install propulsion systems che consistono di mtu Series 2000 engines, ZF pod drives and mtu NautIQ marine automation. La cooperazione include anche un’ampia gamma di servizi. Sono in corso discussioni anche in merito alla fornitura di integrated bridge solutions.

IL GE AEROSPACE BOARD AUTORIZZA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – GE Aerospace informa: “Il Board of Directors of GE Aerospace ha dichiarato un dividendo di $0,28 per azione sulle azioni ordinarie in circolazione della Società. Il dividendo è pagabile il 25 ottobre 2024 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 26 settembre 2024. La ex-dividend date per la NYSE è il 26 settembre 2024”.

EUROWINGS HOLIDAYS DIVENTA PARTNER DELL’1. FC KOLN – L’FC Köln e il fornitore di vacanze Eurowings Holidays uniscono le forze e hanno concordato una partnership che avrà effetto immediato. “D’ora in poi, i tifosi dell’FC e gli oltre 138.000 membri del club calcistico non solo beneficeranno di esclusive offerte vacanze del fornitore di viaggi, ma potranno anche vivere esperienze allo stadio molto speciali durante le partite casalinghe dell’1. FC Köln. Gli assistenti di volo Eurowings serviranno gratuitamente ai vincitori selezionati cibo e bevande prima e dopo le partite e durante le pause dell’intervallo. Per un’esperienza speciale allo stadio, saranno accolti dagli assistenti di volo Eurowings due ore prima del calcio d’inizio e accompagnati ai loro posti nel Blocco W2”, afferma Eurowings. “Il calcio è pura emozione, proprio come ogni viaggio di vacanza promette esperienze emozionanti”, afferma Michael Erfert, Eurowings Head of Sales, . “Con l’1. FC Köln al nostro fianco, posizioneremo Eurowings Holidays come prima scelta per pacchetti vacanze rilassati. In futuro, perseguiremo congiuntamente i nostri obiettivi di giocare nella massima serie dei nostri rispettivi settori”.

AIR TANKER UTILIZZA LA ROLLS-ROYCE SMS SOLUTION – Il World-leading aviation service provider AirTanker, utilizza la soluzione Rolls-Royce Safety Management System per gestire un database di recorded safety incidents, audits and findings, che vengono utilizzati per identificare rischi futuri effettivi e potenziali. Nel tentativo di ridurre il tempo impiegato dal personale per rispondere ai risultati, AirTanker ha personalizzato la sua SMS solution per includere un automation system, email alerts and approval processes. Ciò sta avendo un impatto positivo sulla sua attività quando si tratta di audit della UK Civil Aviation Authority. Il ruolo principale di AirTanker, con sede nel Regno Unito, è garantire oprazioni sicure ed efficaci della Royal Air Force fleet di aeromobili Voyager, con capacità che spaziano da end-to-end maintenance a military and civil flying programmes, training, major aircraft upgrades. La sicurezza è un aspetto fondamentale del ruolo di tutti in AirTanker e l’azienda utilizza Rolls-Royce SMS Solution dal 2011 per migliorare la sicurezza e ridurre i rischi.

NUOVO ACCORDO PER I FLIGHT ATTENDANTS DI AMERICAN AIRLINES – Gli American Airlines flight attendants, rappresentati dall’Association of Professional Flight Attendants (APFA), hanno ratificato un nuovo contratto collettivo di lavoro. Il contratto apporterà miglioramenti significativi e immediati in termini di retribuzione, benefit e disposizioni sulla qualità della vita. “È un giorno emozionante per i quasi 28.000 flight attendants di American e per tutta la nostra compagnia aerea”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Raggiungere un accordo per i nostri assistenti di volo è stata una priorità assoluta e oggi celebriamo il raggiungimento di questo importante traguardo. Sia l’APFA che i team di negoziazione aziendale avevano una missione comune per fornire un accordo che i nostri assistenti di volo si sono guadagnati e apprezzo molto il loro lavoro e la loro instancabile attenzione. Voglio ringraziare personalmente la presidente dell’APFA Julie Hedrick per la sua leadership durante queste negoziazioni e nella sua leadership quotidiana dei migliori flight attendants del settore. Desidero inoltre ringraziare il segretario Pete Buttigieg e altri partner nell’amministrazione per il loro supporto durante questo processo. Un ringraziamento speciale al team American per il lavoro eccezionale svolto nel raggiungere un accordo di cui siamo tutti orgogliosi”.

EMBRAER: LA SAUDI STARTUP DELEGATION ALL’INTERNO DEL G20 E I RAPPRESENTANTI DI NEOM VISITANO EMBRAER – H.R.H Prince Fahd bin Mansour bin Nasser bin Abdulaziz of Saudi Arabia è stato accolto venerdì presso la sede centrale di Embraer a São José dos Campos, Brasile, durante una visita della Saudi Startup Delegation all’interno del G20, incentrata su innovazioni rivoluzionarie nelle aree aviation, urban air mobility and aerospace. La delegazione saudita ha partecipato in precedenza allo Startup20 Summit di San Paolo, in collaborazione con NEOM, un progetto visionario destinato a trasformare la costa del Mar Rosso nel nord-ovest dell’Arabia Saudita in una città futuristica diversa da qualsiasi altra. Il global leader in entrepreneurship and startup policy nell’ambito dei Saudi Vision 2030 goals si è unito ai dirigenti di Embraer e NEON per discutere delle tendenze tecnologiche emergenti e delle opportunità per promuovere la collaborazione e migliorare significativamente l’industria aerospaziale saudita. Dimas Tomelin, Chief Strategy & Innovation Officer di Embraer e Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility, hanno condotto le presentazioni della panoramica dei prodotti e il tour dello stabilimento. La visita ufficiale coincide con una serie di eventi pianificati da Embraer a settembre per commemorare il mese dell’innovazione, che mira a promuovere l’innovation ecosystem e a mettere in contatto dipendenti, startup e leader in tutto il mondo.