United firma un accordo con Starlink per fornire connettività in volo

United ha stabilito un nuovo standard di connettività in volo firmando il più grande accordo del settore nel suo genere con SpaceX per portare il Wi-Fi service veloce e affidabile di Starlink sulla mainline and regional aircraft fleet della compagnia, gratuitamente.

“I clienti di United potranno presto godere dello stesso servizio Internet ad alta velocità e bassa latenza in volo di cui godono a terra. La nuova connettività gate-to-gate sbloccherà esperienze rivoluzionarie nel cielo su larga scala che nessun’altra grande compagnia aerea statunitense offre come l’accesso a servizi di streaming e TV in diretta, social media, shopping, giochi e altro ancora, sui seatback screens e sui dispositivi personali contemporaneamente.

United prevede di avere Starlink su tutti gli aerei United, oltre 1.000 aerei, nei prossimi anni. I test inizieranno all’inizio del 2025 con i primi voli passeggeri previsti per la fine dell’anno. Lo Starlink service sugli aerei United sarà gratuito.

Sfruttando satelliti avanzati con la sua profonda esperienza sia nelle operazioni spaziali che in orbita, Starlink è progettato da SpaceX e fornisce accesso a Internet in tutto il mondo, compresi gli oceani, le regioni polari e altre località remote in precedenza irraggiungibili dai tradizionali segnali cellulari o Wi-Fi. United è la più grande compagnia aerea sia nell’Atlantico che nel Pacifico e sarà il primo vettore al mondo a impegnarsi a offrire il servizio Starlink su questa scala”, afferma United.

“Tutto ciò che puoi fare a terra, presto sarai in grado di farlo a bordo di un aereo United a 35.000 piedi, praticamente ovunque nel mondo”, ha affermato il CEO di United, Scott Kirby. “Questa connettività apre le porte a un’esperienza di intrattenimento in volo ancora migliore, in ogni seatback: più contenuti, più personalizzati. La cultura dell’innovazione di United sta, ancora una volta, offrendo grandi risultati ai nostri clienti”.

“Siamo entusiasti di collaborare con United Airlines per trasformare l’esperienza in volo”, ha affermato Gwynne Shotwell, Presidente e Chief Operating Officer di SpaceX. “Con Starlink a bordo del tuo volo United, avrai accesso alla connessione Internet ad alta velocità più avanzata al mondo da gate a gate e per tutti i chilometri intermedi”.

“Il nuovo servizio Wi-Fi Starlink di United includerà esperienze come streaming live, produttività, gaming, E-commerce, dispositivi multipli, assistenza live con l’app United.

Oltre a utilizzare la connettività Starlink sui personal devices, i clienti United avranno accesso anche sui loro seatback screens. United ha quasi 100.000 seatback screens in tutta la sua flotta, con l’intenzione di aumentare questi numeri man mano che la compagnia aerea continuerà a ricevere nuovi aerei e ad adattare gli aeromobili esistenti con i nuovi interni United. I contenuti di bordo sono disponibili in più di 20 lingue diverse. I nuovi interni United includono schermi touch HD da 16 pollici in ogni United Polaris® business class seat, schermi da 13 pollici in ogni United First Class seat e schermi da 10 pollici in ogni United Economy seat. Oltre ai seatback screens in ogni sedile, i nuovi interni distintivi di United includono anche connettività Bluetooth, prese di alimentazione in ogni sedile, overhead bins più grandi con spazio per il trolley di tutti e illuminazione a LED.

Il nuovo servizio andrà a vantaggio anche dei dipendenti in prima linea di United: piloti, assistenti di volo, tecnici e addetti al gate di United utilizzano tutti dispositivi mobili per aiutare a gestire le operazioni e servire i clienti. Man mano che United distribuirà Starlink in modo più ampio, fornirà a quei team le stesse ricche capacità in volo, come hanno a terra, anche quando lavorano in località remote o quando il servizio tradizionale non è disponibile”, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)