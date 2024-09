Brussels Airlines amplia la sua flotta e investe in nuovi cabin interior

Brussels Airlines amplierà significativamente la sua flotta a lungo raggio aggiungendo tre aeromobili Airbus A330, portando la sua flotta widebody a 13 aerei nei prossimi anni. Accanto a ciò, Brussels Airlines investirà notevolmente in nuovi cabin interior. La compagnia aerea ha anche firmato un contratto con un wet-lease partner, che opererà stagionalmente quattro aeromobili Airbus A220 per conto del vettore a partire dalla stagione estiva 2025. La compagnia aerea ha anche intenzioni di crescita sulla sua flotta a corto e medio raggio.

“Brussels Airlines è l’esperto africano all’interno di Lufthansa Group e prevede di continuare a rafforzare la sua posizione nel continente. Molti paesi africani hanno popolazioni ed economie in crescita, aumentando la domanda di viaggi aerei. Pertanto, tre aeromobili Airbus A330 si uniranno alla flotta della compagnia aerea belga nei prossimi anni.

La compagnia aerea utilizzerà principalmente l’extra long-haul capacity per rafforzare il suo network nell’Africa subsahariana. L’ambizione è quella di rendere Bruxelles un hub europeo per i voli da e per l’Africa“, afferma Brussels Airlines.

“La domanda di voli da e per l’Africa subsahariana si sta sviluppando a un ritmo rapido ed è fondamentale per Lufthansa Group espandere la propria presenza nella regione. Brussels Airlines è la compagnia aerea perfetta per fare proprio questo, poiché la sua competenza e presenza nel continente sono senza pari. Questo è unico e ci rende fiduciosi del successo di questo progetto di espansione”, afferma Dieter Vranckx, Chairman of the Board of Directors, SN Airholding.

“Per supportare i piani di crescita a lungo raggio, saranno assunti più di 250 nuovi dipendenti presso Brussels Airlines. Questi spazieranno dai piloti a cabin crew, maintenance & engineering, airport and office staff. Inoltre, l’espansione della flotta creerà opportunità di carriera per gli attuali dipendenti della compagnia aerea, ad esempio come captain, senior purser o instructor. Saranno creati anche altri posti di lavoro presso fornitori e partner, ad esempio in ground handling.

La compagnia aerea sta pianificando di introdurre gradualmente un brand-new cabin interior, per migliorare ulteriormente l’esperienza di volo sulle destinazioni a lungo raggio. I dettagli della nuova cabina saranno svelati in una fase successiva. Queste nuove cabine saranno installate per tutte e tre le classi: business class, premium economy ed economy class.

Il progetto di rinnovamento della cabina è un investimento considerevole di oltre 100 milioni di euro, un chiaro segno di fiducia nel futuro di Brussels Airlines e un risultato tangibile dell’ambizione di offrire a tutti i clienti un’esperienza premium”, prosegue Brussels Airlines.

“Brussels Airlines sta ulteriormente intraprendendo il suo percorso di crescita redditizia e continuiamo a mettere l’Africa al centro della nostra strategia a lungo raggio. L’investimento multimilionario negli interni di cabina ci consente di offrire ai nostri clienti un’esperienza ancora più premium. Questo è un momento di orgoglio per tutti in Brussels Airlines. Non vedo l’ora di dare il benvenuto ai nuovi colleghi che si uniranno a noi per consentire la nostra crescita. È con grande piacere che offriremo più collegamenti al nostro crescente numero di passeggeri sulla nostra rete in crescita”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO, Brussels Airlines.

“La compagnia aerea ha anche firmato un three-year wet-lease agreement a partire dal 2025 con airBaltic. Il partner opererà stagionalmente quattro Airbus A220 per Brussels Airlines tra fine marzo e ottobre (leggi anche qui). Con 148 posti, questi aerei sono aeromobili perfetti per rotte regionali e rotte con domanda inferiore.

La compagnia aerea belga ha intenzioni di crescita anche con la sua flotta a corto e medio raggio. Ulteriori informazioni su questi piani seguiranno a tempo debito”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brusssels Airlines)